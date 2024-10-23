Каким будет курс доллара в ближайшие дни: украинцам озвучили прогноз

Главным продавцом доллара на межбанке уже традиционно останется НБУ.

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Курс доллара в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,80 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,05 до 41,65 грн/долл. Об этом рассказал аналитик Алексей Козырев.

По его прогнозу, относительно курса наличного евро, то стоимость евровалюты в этот период в банках будет колебаться в пределах коридора покупок и продаж от 44,20 до 45,60 грн\евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 44,35 до 45,55 грн/евро.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 15 до 25 копеек, а по евро - в пределах от 20 до 30 копеек", - подчеркнул он.

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Что касается ситуации на межбанке, то котировки доллара будут в пределах коридора от 41,05 до 41,50 грн/долл., а евро - от 44,37 до 45,36 грн/евро, добавил аналитик.

"Главным продавцом доллара на межбанке уже традиционно останется НБУ. Но завершение бюджетных платежей у клиентов, необходимость накопления гривневых ресурсов у бизнеса для уплаты повышенных налогов и сборов, а также текущая хозяйственная деятельность компаний увеличат предложение на рынке валюты и со стороны клиентов", - подчеркнул Козырев.

Доллар США / Инфографика: Главред

Что известно о долларе? Доллар США или американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, последние несколько месяцев, благодаря усиленной поддержке НБУ, курс гривны к доллару находился в достаточно узком диапазоне 41,0-41,5 грн/$. Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько считает, что в ноябре следует ожидать похожих тенденций.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин прогнозирует, что до конца года курс доллара будет колебаться в пределах 42-43 грн, ближе к верхней границе - около 42,75 грн.

В то же время, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что курс доллара в конце 2024 года будет держаться на уровне 42,5 гривны за доллар.

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