Украина способна остановить наступление оккупантов: офицер озвучил ключевые условия

Сейчас россияне на поле боя имеют преимущество в артиллерийских выстрелах и доминируют в воздухе.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-sposobna-ostanovit-nastuplenie-okkupantov-oficer-ozvuchil-klyuchevye-usloviya-10607924.html Ссылка скопирована

Оккупанты имеют преимущество в воздухе / Коллаж: Главред, фото 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Оперативное командование "Запад"

Когда Украина достигнет баланса в количестве боеприпасов, то наступление России будет остановлено. Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины Мирослав Гай в эфире Новости.LIVE.

Офицер отметил, что ситуация для Сил обороны на фронте достаточно тяжелая, ведь оккупанты продолжают давить по всей линии фронта.

По словам Мирослава, россияне на поле боя имеют преимущество в артиллерийских выстрелах и доминируют в воздухе.

видео дня

"Как только у нас появится хотя бы паритет в боеприпасах, особенно крупных калибров, или будет нивелирована авиационная компонента России, в частности КАБы, которыми они уничтожают прифронтовые города, то наступление России будет остановлено", - сообщил Гай.

Офицер ВСУ также напомнил, что оккупанты имеют преимущество в живой силе, ведь РФ мобилизует около 30 тысяч человек ежемесячно.

"Россияне несут гораздо большие потери, чем ВСУ, в первую очередь вследствие того, что они наступают, а мы обороняемся", - подчеркнул Мирослав Гай.

Кто такой Мирослав Гай? Мирослав Гай - украинский актер, волонтер, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко". До событий на Майдане был задействован в ряде популярных телешоу СТБ ("Танцуют все!", "Україна має талант", "МастерШеф", "X-Фактор", "Холостяк", "Все буде добре", "Невероятная правда о звездах", "Танцы со звездами", "Феномен") в роли преподавателя актерского мастерства и мастерства телеведущего. С 2014 года Гай участвовал в поднятии государственного флага на телебашне Славянска. Участвовал в сложной операции по водоснабжению бойцов на горе Карачун возле Славянска - путем бурения 120-метровой скважины во время минометных обстрелов. Награжден орденом "За заслуги" III степени и орденом Богдана Хмельницкого III степени - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, говорится в статье Википедии.

Ситуация на фронте - последние новости

В интервью Главреду военный аналитик, соучредитель гражданской инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал, что оккупанты, пользуясь преимуществом в личном составе и военной технике, продолжают систематически атаковать позиции Вооруженных сил.

Майор ВСУ Валерий Прозапас сообщал, после продвижения на Донецком направлении россияне будут пытаться более интенсивно атаковать в Запорожской области.

В то же время депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук рассказал, что на Купянском направлении ситуация очень сложная и нестабильная. В частности, российская оккупационная армия рассекла группировку наших войск в направлении реки Оскол на два плацдарма.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред