Путин изменил дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины: в Украине отреагировали

Силы обороны Украины наносят врагу на Курщине максимальные потери, РФ перебрасывает дополнительные войска для наступления, отметили в ОТГ "Северск"

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В ВСУ отреагировали на слухи об изменении планов Кремля / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

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Информация об изменении дедлайна для вытеснения ВСУ с Курщины может быть недостоверной

Враг перебрасывает новые подразделения на Курщину

Информация, распространенная в СМИ о том, что Россия отложила срок вытеснения украинских войск с территорий Курской области до 1 февраля, может быть недостоверной. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник, отвечая на вопрос о возможной перегруппировке российских сил.

"Особенно мы не обращаем внимания на такие заявления, потому что это могут быть и ложные сообщения, чтобы мы расслабились в каком-то смысле. У нас есть данные разведки. Мы видим, кто против нас воюет, какие силы враг перебрасывает. Поэтому соответствующие контрдействия мы и проводим, чтобы продолжать держать Курскую операцию, держать эти территории и наносить врагу эти удары и уничтожать его здесь", - сказал он.

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Мысник подчеркнул, что россияне пытаются с первых дней проведения этой операции вытеснять Силы обороны Украины.

Мысник отметил, что с начала этой операции российские войска пытаются вытеснить украинские силы обороны. Он подчеркнул, что сроки операции постоянно менялись: сначала речь шла о днях, потом о неделях, а впоследствии - о месяцах. Теперь враг уже сместил дедлайн вытеснения украинских подразделений с Курщины на конец зимы.

"То есть, они уже видят, что у них ничего не получится. Их дерзкие, объявленные их пропагандой, контрнаступления, когда они уже там и Суджу в окружение взяли и т.д. - оно все не работает", - заявил спикер.

По его словам, сейчас наблюдается переброска российских десантных подразделений и морской пехоты, которые готовятся к штурмовым действиям.

"Есть немало техники бронированной военной. Мы ее здесь уже очень хорошо прореживаем. Наши Силы обороны выполняют боевые задачи, дают им отпор, максимально уничтожают врага", - заверил Мысник.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Бои в Курской области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины сталкиваются с трудностями во время операции в Курской области. Военный эксперт Сергей Грабский объясняет, что пребывание в стационарной обороне и преимущество противника затрудняют достижение ранее эффективных результатов.

Сначала Кремль установил дедлайн для своих войск вытеснить украинские силы с Курщины до 1 октября, затем до 15 октября, но Путин, понимая сложность ситуации, перенес дату на 1 февраля 2025 года, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Погодные условия в Курской области, в частности сильные дожди, стали серьезным препятствием для тяжелой техники и работы дронов с обеих сторон. По информации BILD, кремлевские военкоры жалуются на непогоду, что влияет на ход операции.

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