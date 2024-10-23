Россия будет наступать и в 2025-м, но ВСУ могут открыть новый фронт на ее территории - Снегирев

Россия изменила тактику на поле боя и больше не штурмует города лобовыми атаками, отметил Дмитрий Снегирев.

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Украина может расширить свою зону контроля в России за счет Брянщины - Снегирев / Главред

Ключевые тезисы:

Наступление России в 2024 году не завершится

Буферная зона Украины может появиться и на Брянщине

Украина в следующем году может пойти в контрнаступление

Ситуация на фронтах войны России против Украины остается сложной. Оккупанты, пользуясь преимуществом в личном составе и военной технике, продолжают систематически атаковать позиции Вооруженных сил. Враг активно атакует на восточном фронте и пытается улучшить свое тактическое положение. Украинская армия отбивает удары и продолжает удерживать фронт.

В интервью Главреду военный аналитик, сооснователь гражданской инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал, что происходит на фронте и как изменилась тактика врага на поле боя, объяснил, почему Россия не остановит свое затяжное наступление, предположил открытие нового фронта в еще одном российском регионе и сделал прогноз по войне в 2025 году.

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Эпицентром боевых действий войны в Украине сегодня является запад Донецкой области. Мы видим напряженную ситуацию в районах Курахово, Селидово, Торецка и на других направлениях. Как вы оцениваете ситуацию? Насколько далеко могут продвинуться оккупанты?

Потенциал продвижения российских войск и дальнейшее развитие событий будут зависеть от нескольких аспектов. Факторов очень много, но я назову ключевые из них.

Первый и основной - это внешнеполитический фактор. К сожалению, Силы обороны Украины на 80% зависимы от поставок со стороны стратегических партнеров. Речь идет о средствах поражения, артиллерийских снарядах, бронетехнике и прочем. Если по завершению президентских выборов в Соединенных Штатах будет сохранен определенный уровень военно-технической поддержки, у нас будут положительные моменты в рамках противодействия российским агрессорам. Но если в вопросе поставок вооружений будут негативные изменения, Силы обороны ждет очень серьезный вызов.

Мы видим, что Россия пытается отвлечь наших партнеров от войны в Украине. Последние события на Корейском полуострове, визит министра обороны РФ Белоусова в Китай, обострение на Ближнем Востоке - все это свидетельствует о том, что Россия использует тактику создания одновременно нескольких зон напряжения именно с целью отвлечения внимания наших стратегических партнеров. Кремль пытается отвлечь Соединенные Штаты от российско-украинской войны вопросом помощи партнерам вне НАТО: Израилю, Тайваню и Демократической Корее. Такую тактику россияне будут использовать и в дальнейшем. Активизация хуситов в Красном море также происходит при поддержке российских спецслужб. К тому же россияне будут пытаться влиять на выборы в европейских странах. В целом политический фактор будет играть достаточно серьезную роль в способности Сил обороны противостоять российскому нашествию.

Дальнейшее развитие событий в войне будет зависеть от президентских выборов в США, считает Снегирев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Второй - внутриполитический. Если не будет учтен опыт боев за Авдеевку и Угледар, где имели место непонятный характер ротации личного состава и информационно-медийное сопровождение, которое проявилось в виде глуповатых заявлений некоторых народных депутатов, то мы снова наступим на те же грабли.

Третий - погодные условия. Это бумеранг, который бьет по двум сторонам войны. Осенняя погода существенно повлияет на ситуацию: возникнут проблемы с передислокацией войск и бронетехники. В таких условиях будет сложно применить колесно-гусеничную технику. Но самое главное, что такая погода повлияет на активность FPV-дронов, благодаря которым у нас есть главное преимущество в так называемом малом воздухе. Именно за счет дронов мы компенсируем элемент огневого преимущества, который, к сожалению, до сих пор в пользу оккупантов. Имею в виду дроны-сбрасыватели и всю линейку БПЛА. Эта проблема может ухудшить возможности противодействия врагу. Впрочем, оккупантов тоже ждут проблемы, потому что погода будет влиять на работу ВКС РФ и тех же дронов.

Четвертый - мобилизация. Характер проведения мобилизационных мероприятий так же будет влиять на ход событий на поле боя.

Пятый - единство украинского общества. Это главный момент. Есть определенная тенденция к искусственному раскалыванию людей из-за определенных вопросов, что играет не в пользу объединения украинского общества.

Что касается фронта, ситуация остается сложной. Фиксируются тактические продвижения по всем без исключения участкам фронта и, в том числе, в районах Курахово, Селидово и Торецка. Враг движется и на Покровском направлении. К сожалению, на Торецком, а также Лиманском направлениях у врага тактические успехи. Есть территориальные достижения в Макеевке и Невском, населенных пунктах на Луганщине.

После захвата Цукурино достаточно серьезно обострилась ситуация и на Селидовском направлении. Как по мне, мы зря ожидаем, что оккупанты будут штурмовать Покровск и Селидово в лоб. Такой сценарий вряд ли возможен. Теперь они действуют иначе - обходят города и делают фланговые охваты. В боях за Бахмут они продвигались вперед, используя тактику утилизации так называемого спецконтингента К, который был частью ЧВК Вагнер, но я бы не стал надеяться на то, что они будут действовать так же и во время боев за Покровск и Селидово. То, что противник будет действовать иначе, а именно фланговыми охватами, показал опыт боев за Угледар.

Кроме того, ситуация осложняется еще и тем, что россияне пытаются брать под контроль локации. Это трасса Селидово-Покровск и другие локации на Кураховском направлении. Враг берет под огневой или непосредственный контроль определенную локацию, затрудняет ротацию, подвоз боекомплекта, вывоз раненых и создает предпосылки для вытеснения ВСУ с занятых позиций.

Ситуация на фронте остается сложной, оккупанты применяют тактику фланговых охватов - Снегирев / DeepState

Продвинулись оккупанты и на Купянском направлении - продолжаются бои в районе Синьковки. Они приблизились к реке Оскол. Ситуация серьезная, потому что цель россиян - выход на Оскольское водохранилище, чтобы рассредоточить украинскую группировку. Учитывая то, что дамба водохранилища взорвана, ее трудно рассматривать в качестве водной преграды.

Падение Угледара создало предпосылки для продвижения не только в западных районах Донецкой области, но и на Запорожском направлении. И там наблюдается резкая активизация врага, причем на двух участках одновременно: Работинском и Времеевском выступах. Есть оживление и в районе Малой Токмачки. Ситуация свидетельствует о том, что оккупанты используют тактику "тысячи порезов" - одновременно наносят удары по нескольким направлениям, чтобы помешать украинскому Генеральному штабу применять оперативные резервы.

Тактика оккупантов действительно несколько изменилась. Теперь они действуют не мотопехотными соединениями, а отдельными пехотными группами. Сейчас это максимум отделения при минимальной поддержке бронетехники. Лишь в нескольких последних штурмах россияне использовали большое количество военной техники, но там у них был цейтнот.

На днях в Силах обороны заявили, что россияне пытаются накопить вооружения на Кинбурнской косе и готовятся к штурму. Военные предположили, что оккупанты могут планировать форсирование района, где Днепр впадает в Черное море. Насколько рискованной является ситуация? Есть ли угрозы для Николаева?

Я не думаю, что есть угроза для Николаева. Такого сценария не вижу.

Активизация ситуации на Кинбурнской косе происходит параллельно с усилением обстрелов портовой инфраструктуры Одессы и Дунайских портов. Враг пытается либо заблокировать, либо вообще свести к минимуму внешнеполитическую деятельность Украины. Цель оккупантов - поражение "зерновых коридоров" и прекращение операций по импорту и экспорту товаров.

Активизация на Кинбурнской косе - это не угроза Николаеву, а стремление россиян лишить Украину свободного судоходства и заблокировать порты, предположил Снегирев / DeepState

Таким образом, эти действия россиян больше направлены на достижение экономических, а не военных целей?

Точно. Даже на Покровском направлении наступление россиян продиктовано не только военными, но и экономическими целями. Они стремятся взять под контроль крупнейшие в Европе залежи лития и коксующегося угля. Без коксующегося угля нашу металлургическую отрасль в Запорожской и Днепропетровской областях ждут серьезные проблемы.

Если сценарий по захвату оккупантами Покровска станет реальностью, это приведет к падению производства на 40% за счет растягивания логистики и удорожания коксующегося угля, а также социального напряжения на контролируемых территориях, потому что металлургические компании являются бюджетообразующими предприятиями, где работают десятки тысяч людей. Трудно представить, какими могут быть последствия. Экономическая составляющая очень важна, потому что экономика - кровь любой войны.

Поэтому оживление россиян на Кинбурнской косе - в первую очередь, стремление лишить нас свободного судоходства и заблокировать работу портов. Сейчас главная задача врага - экономическая блокада Украины. Параллельно наносятся удары и по энергетической инфраструктуре.

Российское наступление продолжается с октября прошлого года. Вскоре будет распутица и воплощать наступательные операции станет трудно. Стоит ли ждать приостановки российских штурмов? Когда может завершиться эта затяжная вражеская кампания?

Так называемый Институт изучения войны утверждает, что уже чуть ли не пик российского наступления, а враг ограничен в своей способности пополнять личный состав и у него проблемы с материально-техническими ресурсами. Но все это не соответствует действительности. К сожалению, у россиян есть возможность пополнять свой личный состав на уровне 35 тысяч человек в месяц. В сутки они теряют на поле боя 1000-1200 своих солдат, но фактически компенсируют свои потери.

У противника, условно говоря, безграничный человеческий ресурс. Только за первое полугодие этого года количество контрактников выросло на 160 тысяч человек. Единовременная выплата за заключение контракта и отправку на войну выросла до показателя в 400 тысяч рублей. Есть так называемый контингент К - заключенные, монополия на вербовку которых теперь принадлежит государству. Причем их, по данным ФСИН, только в колониях насчитывается до 400 тысяч человек. Теперь в России могут подписывать контракты с Минобороны даже в зале суда. Продолжается и тотальная мобилизация на оккупированных территориях. Также в РФ большое количество трудовых мигрантов: по данным ФСБ, их насчитывается до 12 миллионов человек (за последнее полугодие мигрантов там стало больше еще на 1,5 миллиона).

У россиян очень большой человеческий ресурс, они будут наступать и в следующем году - Снегирев / Минобороны РФ

В целом, Россия имеет большие ресурсы. Поэтому заявления о том, что на войне на стороне России могут появиться еще и военные КНДР, меня очень удивляют.

Первоочередной целью российских войск остается реализация политико-информационной составляющей так называемой СВО. Речь идет о выходе на административные границы как минимум Луганской и Донецкой областей. И они будут пытаться реализовать этот план, чтобы выполнить указ Путина от 30 сентября 2022 года о включении четырех частично оккупированных областей Украины в состав РФ. Невыполнение указа - личный информационный, политический и военный проигрыш Путина. Поэтому все усилия будут сосредоточены на полной оккупации Донбасса. А "демилитаризация" - это риторика для внешней публики.

Наступление России будет продолжаться даже весной следующего года, и дальше?

Да. И когда говорят, что российское наступление завершится до конца 2024 года, это откровенная ложь. Стремление выдать желаемое за действительное.

Есть ли риски того, что в случае оккупации Донбасса россияне пойдут дальше, чтобы создать так называемые буферные зоны на юго-востоке Харьковщины и востоке Днепропетровской области?

Это очень противоречивый вопрос. Россияне допускают тезисы о создании буферных зон на Харьковщине, Сумщине, Днепропетровщине и в других областях, но они не смогли создать буферную зону даже на севере Харьковской области.

Более того, это игра, в которую можно играть вдвоём, и я не исключаю расширения нашей буферной зоны за счет Брянской области. Ведь удары по военным арсеналам чётко указывают на возможность развертывания таких событий. И здесь Силы обороны Украины действуют по классификации НАТО, в которой уничтожение инфраструктурных объектов противника является первым этапом каскадного планирования военной операции. Действия, направленные на ослабление возможностей противника в плане материально-технического обеспечения.

Также акцентирую внимание на том, что враг недаром активизировался на Запорожском направлении. Россия пытается показать, что она не намерена останавливаться, а война может быть перенесена за Днепр. Атакующие действия сопровождаются различными истерическими тезисами, характерными для гибридной войны, где все решается даже не на поле боя, а в информационном пространстве.

В следующем году войска РФ будут пытаться выполнить указ Путина по Донбассу, а Украина - не допустить "корейского" сценария, считает Дмитрий Снегирев / Главред

По вашему мнению, когда могут появиться предпосылки для стабилизации ситуации на фронте?

Только после завершения президентской гонки в США. Россияне настолько активизировались, потому что это понимают. Результаты выборов в Штатах станут серьезным вызовом и для нас.

Да, ведь все-таки мы не знаем, какой будет политика Харрис или Трампа на посту президента США.

Действительно. Но ведь отсутствие последнего Рамштайна оптимизма не добавляет. Его не проводят даже тогда, когда Байден еще в Белом доме.

К тому же предвыборная риторика Трампа не в пользу Украины. Впрочем, мне кажется, это еще ни о чем не говорит. Все-таки заявления во время выборов и реальный политический курс могут очень отличаться.

Точно. Я думаю, что Трамп вообще загонит россиян за Сибирь.

Какой вы видите войну в 2025 году?

Будут интенсивные боевые действия. Не исключаю переход тактической инициативы на поле боя к Силам обороны Украины. Еще раз подчеркну, что возможно расширение зоны присутствия украинских войск за счет приграничных регионов России.

Таким образом, контрнаступление Сил обороны может быть на территории России?

Контрнаступление возможно как на территории России, так и на территории Украины. Все будет зависеть от многих факторов. Россияне будут пытаться выполнить свою задачу, а мы будем стремиться не допустить "корейского" сценария.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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