РФ меняет тактику и цели для ударов 'Шахедами': аналитики предупредили об изменениях

Аналитики Defense Express сообщили, что российские оккупанты меняют тактику обстрелов дальнобойными дронами-камикадзе типа "Шахед". Главное, что обнаружили эксперты, это то, что россияне используют довольно значительное количество ложных целей в нескольких волнах.
"Особенно большое количество дронов-приманок именно в первой волне, в которой насчитывается большое количество "Гербер", которые делается из пенопласта, и подобных им дешевых БПЛА с линзами Люнеберга. Они идут на малых высотах и начинают кружить в определенном районе", - пояснили специалисты.
Из-за того, что они находятся на малой высоте, их трудно отследить радиолокационными станциями. Дроны то появляются, то исчезают на экранах РЛС, из-за чего в тот район направляются мобильные огневые группы.
В случае второй волны пропорции ложных целей к настоящим уже становятся более равными.
"А вот третья волна уже содержит минимум приманок и почти полностью состоит из дронов с боевыми частями. Все это осуществляется для того, чтобы максимально запутать наши силы, растянуть имеющиеся средства и тем самым сделать себе коридор в украинской системе ПВО", - говорится в исследовании.
Атака дронами по Украине - последние новости
Напомним, что РФ ударила по Сумах ракетами и дронами. В результате удара РФ одна ракета попала в жилой микрорайон, поврежден четырехэтажный многоквартирный дом. 30-летняя женщина получила ранения. Также повреждены административные здания и по меньшей мере три частных дома.
Российские оккупанты атаковали Украину 56 дронами и ракетой. Также враг применил управляемую авиационную ракету Х-59. Почти половину БПЛА удалось уничтожить. Однако есть и попадания. В результате атаки в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом.
В ночь на 19 октября РФ ударила дронами по Киеву. Стало известно, что из-за удара дронами в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности. В Дарницком районе обломками повреждены припаркованные авто, без пострадавших.
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