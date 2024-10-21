Россия готовит новый массированный удар по Украине: Мусиенко заявил о накоплении ракет у РФ

Россияне активно готовятся к новой массированной атаке по Украине и нашли новые цели.

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РФ готовит новую массированную атаку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что сейчас россияне запускают "Шахеды" по Украине, однако скоро это может измениться.

Он сообщил также, что страна-агрессор Россия продолжает накапливать ракеты для нанесения нового масштабного удара. Еще на прошлой неделе появилась информация, что враг готов нанести массированную атаку: значительное количество военно-транспортных бортов Ил-76 прибывали на аэродром "Оленья". Там держат стратегическую авиацию, которая обстреливает Украину.

"Известно также, что по территории России передвигалась баллистика. Ее подтягивают к Воронежу, Курску и Брянску, что может свидетельствовать о подготовке к нанесению ударов", - отметил Александр Мусиенко для 24 канала.

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Сейчас оккупанты используют только "Шахеды" для обстрелов Украины. Фактически каждую ночь россияне выпускают по несколько десятков дронов-камикадзе.

Что известно о "Шахедах" / Инфографика: Главред

"Очевидно еще не все до конца готово к более массированному удару, который планирует враг. Или же они ждут какого-то лучшего момента. Какого именно - пока сказать трудно", - пояснил военный эксперт.

Можно предположить, что россияне хотят дождаться наступления сильных холодов и начала отопительного сезона, чтобы снова начать атаки на украинскую энергоструктуру.

По разным оценкам, Россия на сегодня может производить от 5,5 до 6 тысяч "Шахедов" в год. Есть также вероятность, что россияне могут масштабировать производство этих дронов-камикадзе.

Однако не исключено, что из-за скорости может страдать качественный компонент.

"Мы видим, что все больше дронов сбивают украинские РЭБы. Это уже очевидно. То есть работа с украинской стороны для улучшения противодействия системами РЭБ также ведется. Раньше это вообще было почти невозможно", - подчеркнул Мусиенко.

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

В начале средства радиолокационной борьбы не могли противодействовать "Шахедам". Но было время изучить, как работает "Шахед" и точно узнать его "начинку". Поэтому украинцы достигли немалого прогресса в этом вопросе.

"Что касается тактики россиян, то тенденций, отличных от тех, что были раньше, сейчас не наблюдается. То, что они время от времени меняют высоты - есть "Шахеды", которые летят выше - это факт. Есть также "Шахэды" без боевой части, которые запутывают нашу ПВО", - добавил Мусиенко.

Атака дронов РФ по Украине

Напомним, что РФ массированно атаковала Украину и запустила почти 120 ракет и дронов. В ночь на 21 октября 2024 года Россия нанесла массированный удар по территории Украины с применением ударных дронов и ракет различного типа. Силам ПВО удалось сбить 59 вражеских БпЛА.

Вечером 20 октября РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу. Количество пострадавших возросло до четырех человек. В частности ранения получила 12-летняя девочка. Известно, что повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, два магазина и 14 автомобилей.

17 октября РФ атаковала Украину 56 дронами и ракетой. Стало известно, что враг применил управляемую авиационную ракету Х-59. Почти половину БПЛА удалось уничтожить. Также сообщается, что зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.

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