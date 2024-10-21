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После атаки ВСУ: один из крупнейших заводов РФ приостановил работу

Мария Николишин
21 октября 2024, 20:13
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Завод делает детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".
После атаки ВСУ: один из крупнейших заводов РФ приостановил работу
Удар по заводу РФ в Брянской области / коллаж: Главред, фото: ASTRA

Один из крупнейших российских заводов военной микроэлектроники "Кремний ЭЛ" в Брянской области приостановил работу после атаки ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Отмечается, что из-за атаки дронов было "нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки".

По данным Telegram-канала, в результате удара двух беспилотников по территории завода 19 октября были повреждены фасад и окна одного из производственных корпусов предприятия.

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"Из-за атаки пришлось эвакуировать более 300 работников. Впоследствии на территории выставили группу оцепления, чтобы защитить завод от дальнейших атак дронов", - говорится в сообщении.

Стоит подчеркнуть, что "Кремний ЭЛ" - это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. 94% продукции предприятия в 2017 году было на нужды Минобороны РФ. Также завод делает детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по заводам РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 19 октября дроны атаковали важный российский завод "Кремний Эл" в Брянской области. Тогда местные власти сообщили лишь, что "при отражении атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание".

В ночь на 20 октября в городе Дзержинск Нижегородской области РФ также прогремели взрывы в результате атаки с применением беспилотников. Под удар попал ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова", который входит в военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Известно, что в результате атаки дронов на завод имени Свердлова в российском Дзержинске, производящий взрывчатые вещества, поврежден один из цехов предприятия. Также один из БПЛА попал в машину российских МЧСников.

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