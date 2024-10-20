Завод с КАБами - это еще не все: раскрыты подробности ночной атаки Украины на Россию

На заводе имени Свердлова в Дзержинске россияне хранили КАБы.

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Удар по российским объектам - главное о взрывах в России 20 октября / Коллаж Главреда. Фото: 93 бригада "Холодный Яр", Армия Информ, скриншот видео

Генштаб ВСУ отчитался об успешном поражении аэродрома "Липецк-2" в Липецкой области и завода им. Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области РФ в ночь на 20 октября.

Как указывается в сообщении Сил обороны, целью атаки на аэродром Липецк-2 были склады боекомплекта, авиационного топлива. Кроме того, на территории объекта базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага.

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Также в ВСУ подтвердили удар по взрывному заводу в Дзержинске. По имеющейся информации военных, там хранились КАБы.

"В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Взрывы в России - последние новости

Как писал Главред, в городе Дзержинск Нижегородской области РФ этой ночью прогремели взрывы в результате атаки с применением беспилотников. Под удар попал ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова", который входит в военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Взрывы в районе Дзержинска, а также областного центра - города Нижний Новгород, прогремели около половины пятого утра по местному времени. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что этой ночью ПВО и РЭБ якобы "отбили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны".

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, этот завод является одним из крупнейших российских предприятий, специализирующихся на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.

Основная продукция предприятия включает взрывчатые вещества, боевые заряды, компоненты для ракетных топлив, в частности твердотопливных ракет, химические компоненты.

КАБ - характеристики / Инфографика: Главред

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