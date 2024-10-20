Армия РФ не выполнила задачу Путина: оккупанты "обломали зубы" возле Покровска - Маломуж

Враг сменил приоритетное направление на фронте из-за провала возле Покровска.

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ВСУ сломали планы Путина по быстрому захвату Покровска / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот

Оккупационная армия страны-агрессора России получила задание от кремлевского диктатора Владимира Путина захватить Покровск до 1 октября. Прошло почти три недели с тех пор, как оккупанты провалили дедлайн, поэтому командованию пришлось менять сценарий.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж. По его словам акцент противник изменил на Кураховское направление.

"Враг решил, после того, как обломал зубы у Покровска, поскольку многократные атаки и даже четкий жесткий сигнал Путина, чтобы взять город до 1 октября и в последующие сроки, ничего не дали, сделать несколько маневров", - отметил он.

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Первый маневр оккупантам удался, они заставили украинские силы отойти из уничтоженного Угледара. Однако стратегическое наступление и обход с флангов Покровска для врага провалился.

"Поэтому двинули все силы и средства на Кураховское направление. И здесь пытаются шаг за шагом, на 100-300-400 метров ежедневно (продвигаться - Главред), заводить на новые позиции, чтобы обойти с флангов", - пояснил Маломуж.

Украинские военные на Кураховском направлении, по словам генерала, придерживаются очень хорошей тактики - маневрируют, при необходимости отходят на 200-300 метров на подготовленные позиции и наносят огневые удары по противнику.

Таким образом, несмотря на тяжелые бои и активное применение врагом техники, удается сохранять больше жизней и уничтожать противника, который только зашел на новые позиции.

Путин, при этом, не отказывается от поставленных задач, поэтому оккупационные войска применяют тактику применения не только большого количества живой силы, но и танков, БТР и других средств. Однако в ВСУ есть эффективные системы для противодействия вражеской технике.

"Путин поставил цель - до холодов и бездорожья практически взять Покровск, выйти на стратегический наступательный формат до Краматорска и дальше двигаться по захвату Донецкой области. Идет ежедневный - трижды в день, по оперативным данным, - отчет Путину по каждому шагу. Он смотрит не то что по городу или селу, как продвинулись, а даже - сколько метров. Поэтому давление мощнейшее", - подчеркнул Маломуж.

Покровск / Инфографика: Главред

Кто такой Николай Маломуж? Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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Напомним, что российские войска проводят почти круглосуточные штурмы, ведь пытаются успеть занять как можно больше участков фронта на Покровском направлении до осенних дождей.

Ранее сообщалось, что ВСУ нужно помешать российским оккупантам занять позицию в буферной зоне, чтобы предотвратить наступление, ведь армия страны-агрессора России осуществила значительный шаг к захвату города Часов Яр в Донецкой области - организовала наступление в двух местах через канал Северский Донец.

Накануне стало известно, что российская армия начала наступление в направлении Вишневого, имея целью обойти или охватить с флангов Селидово, чтобы продвинуться в сторону Покровска.

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