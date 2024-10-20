Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Армия РФ не выполнила задачу Путина: оккупанты "обломали зубы" возле Покровска - Маломуж

Анна Косик
20 октября 2024, 13:48
143
Враг сменил приоритетное направление на фронте из-за провала возле Покровска.
ВСУ, Путин
ВСУ сломали планы Путина по быстрому захвату Покровска / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот

Оккупационная армия страны-агрессора России получила задание от кремлевского диктатора Владимира Путина захватить Покровск до 1 октября. Прошло почти три недели с тех пор, как оккупанты провалили дедлайн, поэтому командованию пришлось менять сценарий.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж. По его словам акцент противник изменил на Кураховское направление.

"Враг решил, после того, как обломал зубы у Покровска, поскольку многократные атаки и даже четкий жесткий сигнал Путина, чтобы взять город до 1 октября и в последующие сроки, ничего не дали, сделать несколько маневров", - отметил он.

видео дня

Первый маневр оккупантам удался, они заставили украинские силы отойти из уничтоженного Угледара. Однако стратегическое наступление и обход с флангов Покровска для врага провалился.

"Поэтому двинули все силы и средства на Кураховское направление. И здесь пытаются шаг за шагом, на 100-300-400 метров ежедневно (продвигаться - Главред), заводить на новые позиции, чтобы обойти с флангов", - пояснил Маломуж.

Украинские военные на Кураховском направлении, по словам генерала, придерживаются очень хорошей тактики - маневрируют, при необходимости отходят на 200-300 метров на подготовленные позиции и наносят огневые удары по противнику.

Таким образом, несмотря на тяжелые бои и активное применение врагом техники, удается сохранять больше жизней и уничтожать противника, который только зашел на новые позиции.

Путин, при этом, не отказывается от поставленных задач, поэтому оккупационные войска применяют тактику применения не только большого количества живой силы, но и танков, БТР и других средств. Однако в ВСУ есть эффективные системы для противодействия вражеской технике.

"Путин поставил цель - до холодов и бездорожья практически взять Покровск, выйти на стратегический наступательный формат до Краматорска и дальше двигаться по захвату Донецкой области. Идет ежедневный - трижды в день, по оперативным данным, - отчет Путину по каждому шагу. Он смотрит не то что по городу или селу, как продвинулись, а даже - сколько метров. Поэтому давление мощнейшее", - подчеркнул Маломуж.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Кто такой Николай Маломуж?

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Наступление оккупантов в Донецкой области - последние новости

Напомним, что российские войска проводят почти круглосуточные штурмы, ведь пытаются успеть занять как можно больше участков фронта на Покровском направлении до осенних дождей.

Ранее сообщалось, что ВСУ нужно помешать российским оккупантам занять позицию в буферной зоне, чтобы предотвратить наступление, ведь армия страны-агрессора России осуществила значительный шаг к захвату города Часов Яр в Донецкой области - организовала наступление в двух местах через канал Северский Донец.

Накануне стало известно, что российская армия начала наступление в направлении Вишневого, имея целью обойти или охватить с флангов Селидово, чтобы продвинуться в сторону Покровска.

Читайте также о ситуации на других участках фронта:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Владимир Путин российские войска Покровск
Реклама

Главное за день

Ещё
К согласию не пришли: вопрос ударов вглубь РФ "на паузе" до выборов в США - СМИ

К согласию не пришли: вопрос ударов вглубь РФ "на паузе" до выборов в США - СМИ

14:26Мир
Заморозки откладываются: синоптик предупредила, когда в Украину вернется тепло

Заморозки откладываются: синоптик предупредила, когда в Украину вернется тепло

14:19Синоптик
Армия РФ не выполнила задачу Путина: оккупанты "обломали зубы" возле Покровска - Маломуж

Армия РФ не выполнила задачу Путина: оккупанты "обломали зубы" возле Покровска - Маломуж

13:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

5 ошибок за 11 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

5 ошибок за 11 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

Влупит 5-градусный мороз: Украину атакуют сильные заморозки

Влупит 5-градусный мороз: Украину атакуют сильные заморозки

"Удачный пиар-ход": появились слухи, что новый роман Леси Никитюк фейковый

"Удачный пиар-ход": появились слухи, что новый роман Леси Никитюк фейковый

Ворвутся серьезные проблемы: что категорически нельзя открывать 20 октября

Ворвутся серьезные проблемы: что категорически нельзя открывать 20 октября

Последние новости

14:42

Завод с КАБами - это еще не все: раскрыты подробности ночной атаки Украины на Россию

14:26

К согласию не пришли: вопрос ударов вглубь РФ "на паузе" до выборов в США - СМИ

14:19

Заморозки откладываются: синоптик предупредила, когда в Украину вернется тепло

13:54

Приостановление бронирования в "Дії": депутат объяснил, что случилось

13:48

Армия РФ не выполнила задачу Путина: оккупанты "обломали зубы" возле Покровска - Маломуж

Что будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием ЖмайлоЧто будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием Жмайло
13:40

Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 октября: кого ждет сюрприз

13:39

Смущает многих водителей: что означает индикатор "EPC" на панели авто

13:31

Как выглядит самая маленькая дочь 64-летнего Тигипко - четырехмесячная ЮлианнаВидео

13:09

Украинцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги: в чем причина

Реклама
12:47

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 октября: Раку - неожиданная помощь, Рыбам - облегчение

12:39

У россиян все пошло не по плану: Жмайло оценил ситуацию на горячих участках фронта

12:36

Ночная атака дронов на взрывной завод в России: раскрыты новые детали

12:25

"Подскочит" ли курс доллара в ноябре: украинцам сказали, к чему готовиться

12:12

Умер участник группы Вопли Видоплясова: "Надеемся, он уже в лучшем мире"

11:59

Космические цены на продукты: популярные овощи "взлетят" в стоимости уже в ноябре

11:40

В "Дії" приостановили бронирование: детали

11:30

РФ атаковала Украину "Шахедами" и "Искандерами": что удалось сбить ПВО

11:13

Ждут реакции США: когда союзники примут решение по плану победы Украины - AP

10:52

Бои на Харьковщине: известно, возможно ли обострение на еще одном направлении

10:15

Украинские десантники уничтожили подразделение "элитных" российских морпехов на Курщине

Реклама
10:09

После удара РФ по энергообъекту: более 37 тысяч украинцев остались без света

10:00

Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября

09:57

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 октября: кому октябрь принесет деньги

09:42

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября: Тельцы решат проблемы, Рыбам - расходы

09:30

РФ вынуждена чаще соглашаться на обмены военнопленными: названа причина

09:27

Сырский принял решение по операции в Курской области: детали от главкома

08:53

Серьезный удар по логистике врага возле Крыма: партизаны провели успешную диверсию

08:34

Оккупанты атаковали Киев несколькими волнами: какая ситуация в столице

07:52

В РФ была "громкая" ночь: дроны атаковали важный завод - деталиВидео

07:10

5 ошибок за 11 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

06:16

Выбор между полонизацией и моджахедизацией Украинымнение

05:55

Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

05:55

Гороскоп на завтра 21 октября: Девам - шокирующая информация, Рыбам - волна успеха

05:10

"У нас мало сил": появился тревожный прогноз насчет нового наступления РФВидео

04:36

Этикет в транспорте: какие правила надо соблюдать и что делать неприличноВидео

03:30

Почему говорить "ярмарка" - неправильно: какой ошибки нужно избегатьВидео

02:30

"Угроза для Харькова": оккупанты, вероятно, получили новое задание - Жмайло

19 октября, суббота
23:42

Россия массированно атакует Украину: во многих городах гремят взрывы

23:30

Россияне постоянно усиливаются: эксперт раскрыл, когда может закончиться наступление РФЭксклюзив

23:23

Шесть стран немедленно усилят ПВО: Украина подписала важное соглашение с Германией

Реклама
22:29

В Китае готовятся к войне: Си Цзиньпин выдал важное заявление для военных

21:58

Лед тронулся: США готовы пригласить Украину в НАТО - Le Monde

21:39

"Сергея Шойгу не существует": в Сети всплыло давнее видео экс-министра обороны РФ

20:59

"Я освобождал Киев, пока вся власть здрыснула": соцсети возмутило заявление ПорошенкоФото

20:22

Ворвутся серьезные проблемы: что категорически нельзя открывать 20 октября

19:30

Влупит 5-градусный мороз: Украину атакуют сильные заморозки

19:18

Новая попытка в обновленной обертке: о сути Плана победымнение

19:05

ВСУ удалось провести успешные контратаки на Харьковщине: генерал выдал важное заявление

19:02

Россия дважды ударила по центру Запорожья: повреждены здания, есть пострадавшиеФото

18:53

"Город будут стирать с лица земли": названо направление нового штурма РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять