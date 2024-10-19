'Может упасть за считанные дни': РФ пытается быстрее захватить важный город на Донетчине - WSJ

После ряда неудач в попытке продвинуться к важному населенному пункту российские оккупанты изменили тактику.

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РФ пытается быстрее захватить важный город в Донецкой области/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, росСМИ

Армия страны-агрессора России сделала значительный шаг к захвату города Часов Яр в Донецкой области, организовав наступление в двух местах через канал Северский Донец. Теперь Вооруженным силам Украины нужно помешать российским оккупантам занять позицию в буферной зоне, чтобы предотвратить наступление. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Города Часов Яр и Покровск являются ключевыми для обороны Донецкой области. Как отмечают авторы статьи, если стране-агрессору России удастся захватить эти населенные пункты, то украинским военным будет значительно сложнее защищать регион. Российские захватчики пытаются быстрее захватить эти города до наступления дождей и осеннего бездорожья.

"Достаточно одной ошибки, и Часов Яр может упасть за считанные дни", - отметил кадровый военный Ростислав Касьяненко из 21-го отдельного мотопехотного батальона.

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Также отмечается, что российские захватчики изменили тактику после ряда неудач в попытке продвинуться к Часовому Яру. Сейчас оккупанты сосредоточены на использовании ударных дронов для атак на въезды в город. Такие действия армии РФ затрудняют украинским военным пополнение запасов и эвакуацию раненых. Но, как отмечают в издании, у защитников Украины не хватает систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для того, чтобы бороться с вражескими беспилотниками.

Украинский военный Касьяненко рассказал, что захватчики перебираются по натянутым через канал тросам, а затем небольшими группами проникают в буферную зону. Для украинских бойцов это может вызвать проблемы, ведь враг закрепился в буферной зоне, и позже может усилить ее большим количеством оккупантов, оказывая давление на позиции ВСУ.

В издании отметили, что Россия, вероятно, также платит высокую цену в боях за Часов Яр, продолжая использовать тактику "мясной волны". Отмечается, что многие из тех захватчиков, которые наступают на этот город - это бывшие заключенные, которых набрали в оккупационное войско, пообещав за это свободу.

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Часов Яр/ Инфографика: Главред

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Ранее сообщалось, что ВСУ перехватили инициативу в Курской области - было названо направление мощного удара. В Курской области российскому агрессору навязаны правила игры, говорит Валерий Рябых.

Напомним, в ночь на 19 октября РФ ударила дронами по Киеву: обломок залетел в квартиру, ранена женщина. Обломок вражеского дрона попал в окно квартиры в столице, женщина получила серьезное ранение нижней конечности.

В ISW сказали, как Путин побуждает Запад оказывать давление на Украину. Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной, отмечают аналитики.

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