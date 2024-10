Выгодно для РФ: как Путин побуждает Запад оказывать давление на Украину - ISW

Президент страны-агрессора России Владимир Путин не заинтересован в содержательных мирных переговорах с Украиной. Об этом сообщает Институт изучения войны(ISW).

"Путин встретился с руководителями ведущих СМИ стран-членов БРИКС в Москве 18 октября и заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Но позже возразил, сказав, что Россия "готова продолжать эту борьбу" и что "победа будет за нами"", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, заявления Путина от 18 октября являются последними в серии противоречивых заявлений российского диктатора и других высокопоставленных чиновников Кремля, которые пытаются изобразить Россию как готовую к переговорам, одновременно давая понять, что Кремль не желает принимать условия, которые не означают капитуляции и уничтожения Украины.

В ISW отмечают, что Путин использовал встречу для продвижения альтернативных мирных планов Бразилии и Китая, ключевые принципы которых выгодны России.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.