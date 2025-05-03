Как правильно на украинском - "голубий" или "блакитний": ответ всех удивит

На самом деле один цвет имеет аж шесть разных названий, в зависимости от оттенка и контекста. Но мало кто об этом догадывается.

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Как правильно на украинском - "голубий" или "блакитний"/ коллаж: Главред, фото: unsplash, скрин из видео

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Как правильно на украинском - "голубий" или "блакитний"

Какими еще словами можно назвать этот цвет

Когда мы слышим, как кто-то, показывая на "блакитний" цвет, называет его "голубим", то довольно часто можем испытывать непреодолимое желание сделать замечание этому человеку и сказать, что он говорит неправильно.

Но действительно ли в украинском языке нет слова "голубий"? Ответ не этот вопрос дала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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"Блакитний" или "голубий" - как правильно? На самом деле, правильно и так, и так - и "блакитний", и "голубий". Но, в зависимости от оттенка, также можно сказать "волошкОвий". Не "волОшковий" - обратите внимание. А еще - "блаватний", и даже "лазурОвий" или "лазУровий" - в этом слове ударение уже двойное. А еще не забывайте прекрасное слово "небесний", - рассказала Багний.

Отметим, что слово "голубий" присутствует в украинских толковых словарях. Например, в Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) подается такое значение слова "голубий" - "имеющий окраску одного из основных цветов спектра - среднего между зеленым и синим; цвета ясного неба; светло-синий, голубой".

Смотрите видео о том, как правильно на украинском - "голубий" или "блакитний":

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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