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Как правильно на украинском - "голубий" или "блакитний": ответ всех удивит

Алёна Воронина
3 мая 2025, 04:45
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На самом деле один цвет имеет аж шесть разных названий, в зависимости от оттенка и контекста. Но мало кто об этом догадывается.
Небо, Ольга Багний
Как правильно на украинском - "голубий" или "блакитний"/ коллаж: Главред, фото: unsplash, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как правильно на украинском - "голубий" или "блакитний"
  • Какими еще словами можно назвать этот цвет

Когда мы слышим, как кто-то, показывая на "блакитний" цвет, называет его "голубим", то довольно часто можем испытывать непреодолимое желание сделать замечание этому человеку и сказать, что он говорит неправильно.

Но действительно ли в украинском языке нет слова "голубий"? Ответ не этот вопрос дала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

видео дня

"Блакитний" или "голубий" - как правильно? На самом деле, правильно и так, и так - и "блакитний", и "голубий". Но, в зависимости от оттенка, также можно сказать "волошкОвий". Не "волОшковий" - обратите внимание. А еще - "блаватний", и даже "лазурОвий" или "лазУровий" - в этом слове ударение уже двойное. А еще не забывайте прекрасное слово "небесний", - рассказала Багний.

Отметим, что слово "голубий" присутствует в украинских толковых словарях. Например, в Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) подается такое значение слова "голубий" - "имеющий окраску одного из основных цветов спектра - среднего между зеленым и синим; цвета ясного неба; светло-синий, голубой".

Смотрите видео о том, как правильно на украинском - "голубий" или "блакитний":

Ранее Главред рассказывал, почему нельзя говорить "Саша", "Юра", "Діма" - как правильно называть людей с такими именами. На самом деле имена "Олександр", "Юрій" и "Дмитро" в украинском языке сокращаются по другому.

Напомним, какие топ-5 самых распространенных фамилий в Украине - стал известен список. Фамилию, которая попала на первое место в этом списке, носят 155 тысяч человек в Украине.

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Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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