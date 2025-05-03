Как правильно на украинском - "голубий" или "блакитний": ответ всех удивит

Вы узнаете:
- Как правильно на украинском - "голубий" или "блакитний"
- Какими еще словами можно назвать этот цвет
Когда мы слышим, как кто-то, показывая на "блакитний" цвет, называет его "голубим", то довольно часто можем испытывать непреодолимое желание сделать замечание этому человеку и сказать, что он говорит неправильно.
Но действительно ли в украинском языке нет слова "голубий"? Ответ не этот вопрос дала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Блакитний" или "голубий" - как правильно? На самом деле, правильно и так, и так - и "блакитний", и "голубий". Но, в зависимости от оттенка, также можно сказать "волошкОвий". Не "волОшковий" - обратите внимание. А еще - "блаватний", и даже "лазурОвий" или "лазУровий" - в этом слове ударение уже двойное. А еще не забывайте прекрасное слово "небесний", - рассказала Багний.
Отметим, что слово "голубий" присутствует в украинских толковых словарях. Например, в Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) подается такое значение слова "голубий" - "имеющий окраску одного из основных цветов спектра - среднего между зеленым и синим; цвета ясного неба; светло-синий, голубой".
Смотрите видео о том, как правильно на украинском - "голубий" или "блакитний":
@sametak1064 Голубой или голубой - как правильно? ##правильноукраїнською##нмт##мова##українськийтікток##українськамова♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказывал, почему нельзя говорить "Саша", "Юра", "Діма" - как правильно называть людей с такими именами. На самом деле имена "Олександр", "Юрій" и "Дмитро" в украинском языке сокращаются по другому.
Напомним, какие топ-5 самых распространенных фамилий в Украине - стал известен список. Фамилию, которая попала на первое место в этом списке, носят 155 тысяч человек в Украине.
Вас также может заинтересовать:
- Математическая головоломка, которая запутает даже гениев: какое число после равно
- Где число 230 на картинке: загадка, которая покорится только самым умным
- Чем отличаются 2 мальчика: сложная загадка для самых внимательных
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред