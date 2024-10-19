Все плачут и обнимаются: душещипательные видео встречи военных со своими родными

Украина вернула из российского плена 95 защитников, среди которых есть бойцы "Азова".

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Украина вернула из плена 95 защитников / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

В Украину вернулись 95 защитников, которые долгое время находились в российском плену. Среди них есть и бойцы из полка "Азов". В Сети уже разлетелись трогательные видео с первой встречи военных со своими близкими сразу после возвращения из плена.

На кадрах видно, как родные сразу подбежали к своим героям. Все они так рады видеть друг друга, что не могут сдержать эмоции. Родители, дети, любые девушки и жены - безграничное счастье переполняло каждого.

Смотрите видео с возвращением украинских военных из российского плена:

Украина вернула из плена 95 защитников / фото: скриншот

Даже сами военные, которые вернулись из плена, не могли поверить, что они наконец-то находятся дома на родной земле.

видео дня

Смотрите видео с возвращением украинских пленных из российского плена:

Украина вернула из плена 95 защитников / фото: скриншот

Те, кто не мог сразу встретиться со своими близкими лично, услышали их голос по телефону. Это были самые долгожданные звонки за все время пребывания в плену.

Обмен пленными 18 октября - все подробности

Вечером 18 октября Украина вернула из российского плена 95 защитников. Среди этих военных есть те, кто защищал Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую и Херсонскую области.

Домой удалось вернуть 20 бойцов, которых Россия незаконно приговорила к пожизненному заключению, а также еще 28защитников, получивших длительные "сроки".

Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров. Это нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Многие бойцы имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений. Также у них большая потеря веса из-за пыток и недостаточного питания.

Всего с начала полномасштабного вторжения домой вернулось 3767 украинцев.

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