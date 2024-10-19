'Россияне понесут большие потери': Жмайло оценил, добьется ли РФ прорыва на Харьковщине

Россия заплатила очень высокую цену в боях за Авдеевку, там погибло около 70 тысяч оккупантов, рассказал Дмитрий Жмайло.

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Россия не сможет повторить успех под Авдеевкой на востоке Харьковщины / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Рисков подобного прорыва российских оккупантов на востоке Харьковщины, как это произошло после оккупации Авдеевки, нет. Сейчас ситуация в Украине лучше по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"В боях за Авдеевку россияне понесли большие потери. Погибло около 70 тысяч российских военных. Россия заплатила очень высокую цену за эту операцию", - отметил он.

Жмайло подчеркнул, что прошлой зимой Украина осталась без надлежащей западной поддержки по политическим причинам. Однако сейчас ситуация лучше, чем в прошлом году.

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"Мы получаем пакеты и это едва ли не первая зима, когда мы более оптимистично смотрим в будущее по вопросам оружия и боеприпасов. Конечно, нам не хватает пехотных подразделений, поэтому продолжаются мероприятия по усилению мобилизации и рекрутинга", - добавил эксперт.

По его словам, украинские войска успешно отвоевывают север Харьковщины, а также проводят Курскую операцию. Жмайло отметил, что российские войска все еще пытаются продвигаться, но на востоке Харьковской области им будет нелегко из-за природных препятствий, в частности реки Оскол и Северский Донец.

"Россияне сунутся, но понесут много потерь. Их стратегический человеческий ресурс стачивается, и если Кремль радикально не масштабирует свой успех с помощью тех же северокорейцев, проблемы станут очевидными и уже примерно в середине следующего года нужно будет снижать планку темпов войны", - пояснил он.

Жмайло обратил внимание на то, что россияне понимают свои проблемы, они ищут новый человеческий ресурс. В то же время враг ведет переговоры о возможности прекращения огня, очевидно надеясь на паузу для восстановления своих сил.

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Бои на Харьковщине - последние новости

Напомним, бойцы подразделения "Братство" ГУР МО вместе с 77-й отдельной аэромобильной бригадой ВСУ освободили населенный пункт Кругляковка в Купянском районе Харьковской области. Операция длилась с 7 по 14 октября 2024 года. Оккупанты сопротивлялись и пытались контратаковать, однако потерпели поражение.

В Харьковской области ГУР провело уникальную операцию и зачистило 400 гектаров лесистой местности возле Липцов. Несмотря на сложный рельеф и укрепленные позиции противника, украинским защитникам удалось без потерь обеспечить вход личного состава 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" для стабилизационных действий.

Как сообщал Главред, российские войска продолжают продвигаться в некоторых районах. Согласно информации DeepState, украинские силы отбросили врага в Кругляковке, но россияне преуспели возле Клещеевки, Максимильяновки и Угледара.

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