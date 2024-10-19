ВСУ отбросили врага на Харьковщине, но россияне продвинулись на другом направлении

В частности, оккупантам удалось улучшить положение в Донецкой области.

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ВСУ отбросили врага на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, DeepState

Ранее ГУР сообщило об освобождении населенного пункта Кругляковка в Харьковской области. Сейчас успех украинских войск подтвержден и на карте аналитиков DeepState.

Там также сообщают, что несмотря на это, российские войска имеют определенные продвижения по украинской территории.

В частности, оккупантам удалось улучшить положение в Донецкой области.

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"Силы обороны отбросили врага в Кругляковке. Враг продвинулся у Клищеевки, Максимильяновки и Угледара", - отметили в DeepState.

Стоит подчеркнуть, что говорится о трех районах Донецкой области: Клещеевка расположена в Бахмутском районе, Максимильяновка - в Марьинском районе, а Угледар - город в Волновахском районе.

Ситуация в Кругляковке / фото: DeepState

Ситуация возле Клещеевки / фото: DeepState

Ситуация возле Максимильяновки / фото: DeepState

Ситуация возле Угледара / фото: DeepState

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, бойцы подразделения "Братство" Главного управления разведки Минобороны при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района Харьковской области. Отмечается, что россияне в Кругляковке потеряли более взвода пехоты - захватчики были уничтожены в ближних боях.

Также сообщалось, что украинские силы недавно вернули себе территорию в пределах Торецка на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе.

Кроме того, известно, что украинские военные пошли в успешную контратаку в Харьковской области. Наши защитники смогли не только отбить занятые ранее оккупантами позиции, но еще и пополнили обменный фонд, взяв в плен много россиян.

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