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Враг попробует "прижать" ВСУ к реке: эксперт об угрозе захвата РФ крупного города

Алексей Тесля
19 октября 2024, 15:58
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В последнее время ситуация только ухудшилась, предупредил Дмитрий Жмайло.
Купянск, война
РФ может пойти на штурм Купянска / Коллаж: Главред, фото: Главред (иллюстративное фото), DeepState

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло прокомментировал вопрос о том, когда может начаться битва за Купянск Харьковской области.

"Фактически она уже началась. Я неоднократно посещал Купянск и могу сказать, что еще летом позапрошлого года город был существенно разрушен. В последнее время ситуация только ухудшилась", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Однако эксперт говорит о том, что битва, которая будет предусматривать форсирование Оскола, вряд ли будет возможна в этом году.

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"Но, вполне возможно, что за этот осенне-зимний период россияне полностью разрушат Купянск так же быстро, как и Волчанск", — не исключает он.

Кто такой Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Собеседник предупредил, что российские оккупанты будут пытаться "прижать" ВСУ по линии реки Оскол.

"Потому что это логичный сценарий. В сложных местах вероятность форсирования рек существенно уменьшается. Россияне продвигаются там, где у них есть преимущество, обусловленное открытой местностью, отсутствием укреплений и водных преград. А вот в случае с Селидово (город расположен на реке Соленая, — ред.) мы видим, что они даже не решаются штурмовать его в лоб, а сталкиваются с проблемами и стремятся обойти город. У россиян много оперативных задач на западе Донетчины, поэтому им пока не до захвата Купянска", — добавил Жмайло.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ зачистили населенный пункт Кругляковка у Купянска. Операция по возвращению контроля над Кругляковкой важна для обороны Купянска.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ сократили серую зону на Харьковщине. Силы обороны Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области.

Как сообщалось ранее, бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине. Успешная операция ГУР создает условия для вытеснения оккупантов с севера Харьковской области.

Купянск Инфографика
/ Инфографика: Главред

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Купянск война России и Украины Дмитрий Жмайло
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