Россияне взорвали мост на юге Украины: в 'Атеш' раскрыли, к чему готовится враг

В сторону реки Днепр переместили около 1000 российских оккупантов, рассказали партизаны.

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В сторону реки Днепр переместили около 1000 оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты взорвали мост через реку Конка в Херсонской области и перебросили силы. Войска РФ, вероятно, готовятся к наступлению ВСУ. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

По данным движения, мост через в Олешках уничтожили 18 октября. Агент "Атеш" из 61-й бригады морской пехоты РФ заявил, что такие действия могут быть связаны с подготовкой российских войск к украинскому наступлению на Херсонщине.

"Военнослужащие указанной бригады ранее неоднократно получали развединформацию о возможном наступлении украинских сил. Сообщается также, что все подразделения в глубине до 15 км были переведены в полную боевую готовность. Это также подтверждает информацию наших агентов из Херсонской области о перемещении около 1000 российских военнослужащих в сторону реки Днепр", - отметили в "Атеш".

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Партизаны добавили, что оккупанты явно серьезно рассматривают вероятность наступления Сил обороны Украины на этом направлении. Ведь без веских причин россияне не взрывали бы столько важных мостов.

"Однако, это остается лишь одной из версий. Оккупанты могли взорвать мост по другой, пока непонятной, причине. Агенты нашего движения в составе ВС РФ продолжают фиксировать активность путинской армии. Вся их информация оперативно передается Силам обороны Украины", - добавили в движении.

Взорванный мост в Олешках / Фото: Атеш

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Ситуация на юге Украины - последние новости

Напомним, российские войска на юге постоянно обстреливают позиции Сил обороны Украины, но значительного накопления сил для масштабного наступления не наблюдается. По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, наиболее напряженные участки - между Приютным и Великой Новоселкой, вблизи Орехово и Гуляйполя, а также на Херсонском направлении, где россияне пытаются контролировать острова в устье Днепра.

Также российские войска активизировали попытки захватить острова на Днепре, заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Враг давит на правый берег и обстреливает гражданских, однако украинские силы дают жесткий отпор.

Партизаны движения "Атеш" сообщают, что российская группировка войск "Днепр" скрывает реальные потери в боях за Днепровские острова. Агент "Атэш" в 18-й армии отмечает, что на острова отправляют неподготовленных новобранцев и срочников, которые становятся легкой мишенью и часто погибают на подходах.

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