ВСУ удалось провести успешные контратаки на Харьковщине: генерал выдал важное заявление

В Волчанске бои обострились и врагу снова удалось взять под контроль агрегатный завод.

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Что происходит на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", заместитель начальника Генштаба ВСУ сообщил, что на Харьковщине Силам обороны Украины удалось провести контратаки вокруг населенного пункта Песчаное.

"На Харьковщине, несмотря на планы врага продвинуться и захватить Купянск и Купянск-Узловой, нашим войскам удалось провести контратаки вокруг Песчаного и южнее. Есть там положительная перспектива, потому что надо напомнить, что противник в отношении Купянска имел планы продвигаться с целью разрезать нашу группировку пополам, на северную часть, где Купянск, и южную. Кроме того, продвигаясь на Волчанск, если бы захватчику удалось пройти дальше, то это был бы заход врага в тыл и во фланг нашей группировки, которая защищает Купянск и Купянск-Узловой. Поэтому в последнее время и произошли соответствующие положительные действия Сил обороны Украины по улучшению ситуации", - прокомментировал генерал-лейтенант в эфире "Еспресо".

По его словам, на Харьковском направлении при участии подразделений ГУР и других подразделений Сил обороны Украины удалось улучшить ситуацию в направлении населенного пункта Липцы. Если посмотреть на карту, то у Глубокого видно продвижение с нашей стороны.

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"Однако Волчанск - еще одно направление на Харьковщине, где бои обострились, и врагу снова удалось взять под контроль агрегатный завод. Там продолжаются ожесточенные бои. Вообще в связи с ситуацией, которая складывается на Курщине, целесообразно напомнить, что с мая 2024 года противник пытается создать буферную зону. Силы обороны Украины не дают вражеским силам делать активные продвижения. В то же время наши войска сформировали такую буферную зону на Курщине, разрушили российский военный хаб в Судже, откуда и применялись силы врага на Сумское и Харьковское направления. Надо дальше бороться за существование этой буферной зоны. Сейчас там идут бои, то есть держится очень динамичная ситуация", - резюмировал Игорь Романенко.

Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что ВСУ сократили серую зону на Харьковщине, а оккупанты продвинулись на Донбассе. Силы обороны Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области. Согласно данным OSINT-аналитиков, Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе четырех населенных пунктов в Донецкой области.

Стало известно, что ВСУ отбросили врага на Харьковщине. Ранее ГУР сообщило об освобождении населенного пункта Кругляковка в Харьковской области. Сейчас успех украинских войск подтвержден и на карте аналитиков DeepState. Также известно, что российские войска имеют определенные продвижения по украинской территории.

Военный эксперт Дмитрий Жмайло оценил, добьется ли РФ прорыва на Харьковщине. Рисков подобного прорыва российских оккупантов на востоке Харьковщины, как это произошло после оккупации Авдеевки, нет. Сейчас ситуация в Украине лучше по сравнению с прошлым годом.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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