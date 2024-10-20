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Приостановление бронирования в "Дії": депутат объяснил, что случилось

Яна Ставская
20 октября 2024, 13:54
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Депутат Александр Федиенко считает, что мероприятия проходят в рамках аудита списков забронированных предприятий.
мобилизация, дия
Бронирование предприятий приостановили до 15 ноября / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Процедуру бронирования от мобилизации в приложении "Дія", вероятно, приостановили в рамках аудита деятельности местных ОВА, которые подавали списки с критически важными для экономики предприятиям, считает депутат ВР Александр Федиенко.

Он напомнил, что ОВА вместе с профильными министерствами ответственны за списки критических предприятий, которым предоставляли квоты по бронированию.

"Очень важно проверить в первую очередь, как предоставлялась критичность областными, военно-гражданскими администрациями", - отметил депутат.

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Не менее важным является проведение аудита по предприятиям, работники которых выехали за пределы Украины и не вернулись. А также, добавил Федиенко, - ввести соответствующий "предохранитель" при определении бронирования.

"Я думаю, что ни для кого не секрет, когда руководитель предприятия оставлял небольшую квоту, а в случае, когда его работника где-то останавливали представители центра комплектования, сразу подавал его на бронирование", - написал Федиенко, предположив, что некоторые стороны злоупотребляют цифровизацией.

Федиенко считает, что забронированным гражданам все же стоит или запретить выезд из Украины, или разрешить при условии гарантий руководителя предприятия, что они вернутся.

Кто такой Александр Федиенко?

Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

Экономическое бронирование - последние новости

Как писал Главред, 20 октября на сайте приложения "Дія" приостановлена возможность бронирования работников. Указывается, что ограничения будут действовать до 15 ноября. При нажатии кнопки "подать заявку" появляется сообщение с ошибкой и текстом.

Как известно, Кабмин приостановил выдачу "брони" для компаний - все из-за недовольства Зеленского количеством забронированных граждан. Чиновники планируют пересмотреть представленные списки.

Вероятно, дальнейшим процессом бронирования критических для экономики предприятий будут заниматься только министерства. Местные ОГА могут быть лишены этой функции, предположили источники украинских СМИ.

экономическое бронирование инфографика
Экономическое бронирование / Инфографика: Главред

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