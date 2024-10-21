Удар по заводу Свердлова в Дзержинске: СМИ узнали о последствиях

Всего, по данным издания ASTRA, военный объект оккупантов в ту ночь атаковали 16 дронов.

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В ночь на 20 октября Силы обороны атаковали завод в Дзержинске / Коллаж Главреда. Фото: Армія Inform, ASTRA

В результате атаки дронов на завод имени Свердлова в российском Дзержинске, производящий взрывчатые вещества, поврежден один из цехов предприятия, пишет ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

В цеху производят октоген и гексоген. В самом здании выбило стекла и двери, также повредило кровлю.

Также один из БПЛА попал в машину российских МЧСников. По данным ASTRA, пятеро россиян получили осколочные ранения, машина впоследствии сгорела.

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Всего, как утверждают источники издания, завод атаковали 16 украинских дронов.

Взрывы в Дзержинске - что известно об атаке

В ночь на 20 октября в городе Дзержинск Нижегородской области РФ прогремели взрывы в результате атаки с применением беспилотников. Под удар попал ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова", который входит в военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Этот завод является одним из крупнейших российских предприятий, специализирующихся на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.

Затем Генштаб ВСУ отчитался об успешном поражении 20 октября сразу двух объектов оккупантов - аэродрома "Липецк-2" в Липецкой области и завода им. Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области РФ.

В районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы, а также отмечалась активная работа вражеской ПВО.

По имеющейся информации военных, на заводе хранились КАБы.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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