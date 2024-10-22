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Как РФ может использовать военных КНДР в Украине: в The Guardian назвали цели Кремля

Алёна Воронина
22 октября 2024, 17:03
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Северокорейские военные, в частности, могут участвовать в штурмовых действиях на востоке Украины зимой.
Как РФ может использовать военных КНДР в Украине: в The Guardian назвали цели Кремля
В The Guardian сказали, как РФ может использовать военных КНДР в Украине/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео на YouTube, ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • РФ может привлекать войска из КНДР для участия в зимних штурмах на востоке Украины
  • Войска КНДР могут служить в тылу в РФ, что позволит Кремлю отправить больше своих войск в Украину
  • Такое сотрудничество между Россией и КНДР имеет очевидные политические преимущества для обеих сторон

Российская оккупационная армия может привлекать северокорейские войска для штурмовых действий на востоке Украины в зимний период. Также военные из Северной Кореи могут использоваться страной-агрессором Россией для поддержки логистики и инженерных работ вблизи линии фронта.

Однако на данном этапе неизвестно, что именно будут делать военные КНДР в войне против Украины, сообщает The Guardian.

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Эксперт из аналитического центра Королевского института оборонных исследований Сэм Кренни-Эванс отметил, что войска из КНДР могут использоваться Россией в различных целях. Он не исключает варианта, что российская оккупационная армия может привлекать северокорейские войска для перемещения боеприпасов или возведения укреплений.

Кроме этого, Крэнни-Эванс предполагает, что РФ может привлечь военных Северной Кореи для несения службы в тылу, чтобы таким образом высвободить больше российских войск для отправки на войну в Украину.

По словам генерального директора Центра новой американской безопасности Ричарда Фонтейна, такое сотрудничество между Россией и КНДР имеет очевидные политические преимущества для обеих сторон, в первую очередь это усилит отношения между двумя членами "Оси потрясений" - группировкой Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

"Россия предложила Пхеньяну такую политическую поддержку, которая ранее наблюдалась только в Пекине, и вдохновила Север. Она также может поставлять ракетные технологии и, возможно, технологии подводных лодок", - отметил Фонтейн.

The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии Северной Кореи/ Инфографика: Главред

Войска КНДР в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что КНДР включается в войну в Украине. Согласно подробным докладам разведок, стало известно о фактическом включении КНДР в войну в Украине.

После этого сообщалось, что РФ готовит более 10 тыс. военных КНДР на Дальнем Востоке. В России готовят северокорейских военных, чтобы перебросить их на приграничные территории возле Украины и провести ротацию оккупационных войск.

В BILD отметили, что Ким Чен Ын послал в Украину элитное подразделение "боевых рабов". Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в Украину элитное спецподразделение, которое считается одним из самых жестоких в мире. Эти гвардейцы охраняли отца диктатора. Но пока что это больше предположение самих журналистов.

Также сообщалось, что Южная Корея созвала Совбез - готовится передать Украине наступательное оружие. СМИ предполагали, что Сеул может пересмотреть свою помощь Украине. До этого Южная Корея воздерживалась от отправки летального вооружения.

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