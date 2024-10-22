Размещение "сил сдерживания" в Украине: во Франции сделали предложение

Поддержка Украины западными партнерами должна предусматривать и помощь после прекращения огня.

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Франция настроена на долгосрочную поддержку Украины / Коллаж: Главред, фото: Себастьян Лекорню, УНИАН

Во Франции предлагают обсудить вопрос размещения в Украине сил неядерного сдерживания, чтобы предотвратить агрессию России. Об этом, как сообщает TF1, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, даже после победы Украина будет нуждаться в помощи от западных партнеров, поэтому предоставление долгосрочной поддержки является настоящей необходимостью.

"Представление о прекращении огня для Киева поднимает вопрос об обычных средствах сдерживания, которые позволят препятствовать новой российской агрессии, и это вопрос, который уже должен быть рассмотрен", - подчеркнул Лекорню.

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Французский министр также прокомментировал то, что в конце концов Украине придется начать прямой диалог с агрессором Россией, однако Украина настроена действовать только согласно плану победы.

План победы / Инфографика: Главред

Он, в частности, предусматривает и возвращение временно оккупированных территорий. Лекорню подчеркнул, что сейчас в этом вопросе важно принять "баланс силы".

Кто такой Себастьян Лекорню? Себастьян Лекорню - французский политик, занимающий должность министра вооруженных сил в правительстве премьер-министра Элизабет Борн с 20 мая 2022 года.Член партии Возрождения (до 2022 года - La République En Marche!) после того, как покинул республиканцев (LR) в 2017 году. Лекорню был президентом департаментского совета Эр с 2015 по 2017 год. В правительстве он работал государственным секретарем министра экологического и инклюзивного перехода, министром местных органов власти и министром по делам заморских территорий, пишет Википедия.

Заявления Франции в контексте войны в Украине

Напомним, что Франция с начала полномасштабного вторжения выражала поддержку Украине и даже предлагала достаточно радикальные шаги для помощи. Например, летом 2024 года Франция официально обратилась в 10 стран Европы и США для создания коалиции стран для отправки инструкторов для обучения украинских военных непосредственно на территории Украины и заявляла о готовности самостоятельно отправить своих военных на помощь ВСУ. Однако до сих пор это осталось на уровне разговоров.

Однако Франция оказывала и реальную поддержку Украине, в частности, пакет помощи со 128 бронемашинами VAB, 18 самоходными гаубицами Caesar и 24 легкими танками. Кроме того, Франция предусматривает поставку Украине противотанковых ракет, грузовиков и радаров.

Ранее сообщалось, что Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000 в начале 2025 года. Самолеты оснастят так, чтобы украинские силы получили преимущество в воздушном пространстве России.

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