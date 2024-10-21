"Придется забыть о НАТО и ЕС": идея создания ядерки обернется против Украины - Фесенко

Две причины могут подтолкнуть Украину к созданию ядерного оружия. Но это может иметь последствия, в частности, нам могут остановить финансовую и военную помощь.

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Идея создания ядерки может обернуться против Украины, считает Фесенко/ коллаж: Главред, фото: Главред, depositphotos.com/ua

Ключевые тезисы Фесенко:

Если Украина решит изготавливать ядерное оружие, Запад остановит финансовую и военную помощь

Две причины могут подтолкнуть Украину к созданию ядерного оружия

Пока не время Украине заниматься созданием собственного ядерного оружия

Выражение Украиной желания или попытка создать ядерное оружие может вызвать негативную реакцию и со стороны Запада, и со стороны страны-агрессора России. США и другие западные партнеры нашего государства боятся ядерной войны, а потому избегают прямого военного конфликта с Россией и категорически против увеличения количества стран, имеющих ядерное оружие.

МИД Украины опроверг информацию издания BILD о том, что якобы власти нашего государства всерьез рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия, но дискуссия об этом еще не утихла. Об этом отметил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, сообщает Главред.

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Фесенко подчеркнул, что мы не сами отказались от ядерного оружия, а под огромным давлением США. За отказ от ядерки нам обещали гарантии безопасности, которые ни в 2014, ни в 2022 годах не были подтверждены в полной мере. Поэтому Украина должна постоянно напоминать международным партнерам, что они не выполняют в полном объеме своих гарантий безопасности, и Зеленский это делает.

В то же время политолог отметил, что тема ядерного оружия потенциально будет проблемой и риском конфликта интересов в наших отношениях с западными партнерами.

"Мы должны понимать: если Украина пойдет по пути создания ядерного оружия, это приведет к конфликту интересов с нашими западными партнерами, и тогда можно будет забыть о НАТО и Евросоюзе", - говорит политолог.

Однако он отметил, что может возникнуть ситуация, которая будет подталкивать Украину к созданию ядерного оружия. Потребность в этом возникнет при двух условиях:

если мы не получим надежных гарантий безопасности, то есть не будет ни НАТО, ни двусторонних гарантий безопасности, и мы будем видеть, что нас бросают на произвол судьбы;

если все больше государств пойдут по пути создания своего ядерного оружия.

"Тогда у нас не будет другого выхода, и мы будем вынуждены создать собственное ядерное оружие. При этом есть важный момент - об этом надо не болтать публично, а делать. И делать тайно, как это, например, делал Израиль. Все, кто создавал ядерное оружие, сначала его произвели, а потом, если нужно, легализовали этот факт. Поэтому не надо говорить об этом. Ведь если наши партнеры будут об этом знать, это может стать проблемой", - отметил Фесенко.

По его словам, технологически Украина может создать ядерное оружие, однако следует учитывать, что это требует денег и отвлечения значительных ресурсов от других потребностей.

Какие страны владеют ядерным оружием/ Инфографика: Главред

"К тому же это риск, потому что даже попытка создать ядерное оружие вызовет неизбежную и жесткую реакцию со стороны России. При других условиях новая война с Россией не гарантирована: если в РФ будут знать, что Украина даст отпор, что партнеры будут нас поддерживать - не воевать за нас, но поддерживать нас хотя бы так, как сейчас, россияне вряд ли пойдут новой войной. А вот если в России будут знать, что мы уже работаем над ядерной программой, вероятность войны будет близкой к 100%. В том числе, возможно, с применением тактического ядерного оружия. То есть РФ не будет просто так смотреть, а применит против нас все свои возможности, в том числе и ядерные", - сказал Фесенко.

Он выразил мнение, что пока не время Украине заниматься созданием собственного ядерного оружия. В частности потому, что на данный момент у нас нет денег и ресурсов на это.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Может ли Украина создать собственное ядерное оружие - последние новости

Ранее в Bild сообщили, что Украина восстановит ядерный арсенал, если Путин пойдет на один шаг. В издании со ссылкой на "украинского чиновника" отметили, что Украина не смирится с тем, если оккупанты России во второй раз пойдут на Киев. В таком случае будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого государство отказалось в 1990-е годы. Причем все будет сделано очень быстро.

После этого у Зеленского ответили на публикацию Bild о том, что Украина якобы восстановит ядерное оружие. Информация о якобы намерениях Украины восстановить ядерный арсенал - "чушь". Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

МИД дал официальный ответ, планирует ли Украина разрабатывать ядерное оружие. Украина не имеет планов по разработке ядерного оружия и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

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