'Нам бы устоять': Жорин оценил, может ли Украина вернуть оккупированные территории

Сейчас нужно сконцентрироваться на удерживании тех территорий, которые подконтрольны Украине.

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Жорин оценил, может ли Украина вернуть оккупированные территории/ коллаж: Главред, фото: скрин, facebook.com / zelenskyy.official

Ключевые тезисы Жорина:

Ситуация на фронте очень сложная

Возвращение оккупированных территорий в ближайшее время невозможно

Украине сейчас следует сосредоточиться на удерживании подконтрольных ей территорий

Ситуация на фронте в Украине сейчас такая, что нам нужно концентрироваться на удержании тех территорий, которые находятся под контролем Украины, а не думать о деоккупации территорий. Возвращением оккупированных Россией территорий нужно будет заниматься в перспективе, но не в ближайшее время.

Такое мнение высказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, пишет "Фокус". Жорин отметил, что он не видит возможностей возвращения оккупированных территорий Украины в ближайшее время, ведь это чрезвычайно сложный процесс.

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"Я, откровенно говоря, не вижу, как это сделать в ближайшее время, учитывая те обстоятельства и тот расклад сил, которые у нас есть. Я считаю, что сегодня мы должны трезво сконцентрироваться все-таки на удерживании тех территорий, которые у нас есть", - сказал Жорин.

Он отметил, что нужно для себя расставить приоритеты. Мечтать и планировать возвращение территорий - это хорошо, но сейчас нужно реально смотреть на вещи и понимать, что на сегодня стоит сосредоточиться на удержании подконтрольных Украине территорий.

"Когда мы сможем стабилизировать эту ситуацию, когда мы сможем твердо стоять на тех позициях, которые мы сегодня удерживаем, мы можем говорить о возвращении тех территорий, которые мы временно не контролируем... Могу вам сказать, что ситуация на фронте такова, что нам бы устоять, а не мечтать о возвращении территорий. Безусловно, это надо будет делать, и в перспективе мы это будем делать. Однако надо быть трезвыми сейчас", - добавил Жорин.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

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