Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне прорывают оборону: город на Донетчине под угрозой - BILD

Марина Фурман
21 октября 2024, 13:04обновлено 21 октября, 13:42
2889
Российские оккупанты пытаются всеми силами захватить город в Донецкой области.
Часов Яр, карта, ВСУ
Оккупанты пытаются захватить город / Коллаж: Главред, фото deepstate, Генштаб ВСУ

Российские войска прорвали оборону Часового Яра и будут наступать на город с юга. Об этом пишет аналитик BILD Юлиан Рёпке.

По словам аналитика, битва за Часов Яр продолжается уже почти год.

Юлиан Рёпке добавляет, оккупанты несколько месяцев не могли перейти канал Северский Донец - Донбасс на востоке, однако в пятницу чеченский авангард форсировал его и продвинулся на 2,5 км на запад вдоль южной окраины Часового Яра.

видео дня

"После пяти месяцев ожесточенных боев российская армия прорвала украинский фронт на юг от Часового Яра и установила свой флаг на промышленном здании в 2,5 км за каналом. Видно российских солдат, которые поднимаются на здание и готовят там плацдарм.", - сообщил Рёпке.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, аналитики мониторингового канала DeepState сообщали, что армии РФ удалось продвинуться в городе Часов Яр Бахмутского района и в поселке Цукурино Покровского района. Кроме того, было зафиксировано продвижение оккупантов в районе села Максимильяновка Покровского района.

В то же время пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказывала, что российские оккупанты пытаются продвигаться, несмотря на колоссальные потери, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Луганск" ситуация остается сложной. Представитель ВСУ отмечала, что на Краматорском и Торецком направлениях тактика врага остается неизменной - штурмовые действия малыми пехотными группами.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявлял, что оккупанты усилили давление на Кураховском направлении, однако продвигаются и на других участках фронта. Он подчеркнул, враг интенсифицирует бои на Купянском направлении, при этом несколько стабилизируется ситуация в районе Покровска.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Часов Яр российские войска война на Донбассе
Реклама

Главное за день

Ещё
Враг стремится лишить Украину света и тепла: РФ готовит ракетный удар

Враг стремится лишить Украину света и тепла: РФ готовит ракетный удар

14:29Украина
Глава Пентагона прибыл в Киев: стала известна цель неанонсированного визита

Глава Пентагона прибыл в Киев: стала известна цель неанонсированного визита

13:57Украина
Украина вела тайные переговоры с РФ в 2022 году: в WP раскрыли детали

Украина вела тайные переговоры с РФ в 2022 году: в WP раскрыли детали

13:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину пришло потепление: синоптик назвала дату возвращения сильных дождей

В Украину пришло потепление: синоптик назвала дату возвращения сильных дождей

Огромный столб огня и дыма: россияне ударили ракетой по Одессе - СМИ

Огромный столб огня и дыма: россияне ударили ракетой по Одессе - СМИ

Обглодали ноги: украденные в зоопарке Мариуполя львы загрызли россиянку в Крыму

Обглодали ноги: украденные в зоопарке Мариуполя львы загрызли россиянку в Крыму

Рекордный урожай ошарашит результатом: лучшие сорта картофеля на посадку

Рекордный урожай ошарашит результатом: лучшие сорта картофеля на посадку

В Украину ворвался антициклон: синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе

В Украину ворвался антициклон: синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе

Последние новости

14:29

Враг стремится лишить Украину света и тепла: РФ готовит ракетный удар

14:22

Коллега Леси Никитюк раскрыл, как отношения с молодым военным изменили ее

14:18

Зачем опытные водители возят луковицу и зубную пасту в машине

14:05

Решит только настоящий гений: математическая задача "сломала головы" тысячам людей

14:02

Заявление Порошенко о личной обороне Киева - пиар на смертях защитников, - военный

Что будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием ЖмайлоЧто будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием Жмайло
13:57

Глава Пентагона прибыл в Киев: стала известна цель неанонсированного визита

13:55

Украина вела тайные переговоры с РФ в 2022 году: в WP раскрыли детали

13:45

"Нам бы устоять": Жорин оценил, может ли Украина вернуть оккупированные территории

13:08

Есть скрытое назначение: почему батареи в квартирах всегда красят в белый цветВидео

Реклама
13:07

Популярный шоумен получил удостоверение участника боевых действий

13:04

Россияне прорывают оборону: город на Донетчине под угрозой - BILD

12:51

Археологи были сильно удивлены, открыв самую древнюю в мире бутылку вина

12:49

У россиян появились новые панические страхи в 2024 году: чего больше всего боятся в РФ

12:40

Какой будет зима 2024-2025: синоптики удивили прогнозом

12:40

Как Трамп может захватить власть в США в случае проигрыша на выборах: 5 сценариев

11:51

Счета на электричество уменьшатся: эксперт сказал, от какого электроприбора стоит отказаться

11:48

Как есть суп элегантно и красиво: правила этикетаВидео

11:45

"Мы не должны требовать": Билозир заступилась за Ротару перед хейтерами

11:41

Отключения будут длиться по 10 часов: где в Украине энергетики будут выключать свет

11:27

Солдаты КНДР сбежали с позиций на Курщине: их могут кинуть в бой против ВСУ - СМИ

Реклама
11:19

Дженнифер Лоуренс беременна во второй раз

11:17

Уничтожены дома, авто и много раненых: РФ ударила по Запорожью и СумахФото

10:59

"Украина имеет козырь в руках": эксперт озвучил главные задачи Курской операции

10:48

Почти 120 ракет и дронов, есть прилеты: РФ массированно ударила по Украине - сколько сбили

10:35

С первого взгляда: 4 знака зодиака, которые быстро влюбляются

10:19

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

10:11

Убили молотком: в РФ ликвидировали пилота, причастного к смертельным атакам по Украине

09:43

Конденсата не окнах не будет: что нужно поставить на подоконник

09:27

Гороскоп на завтра 22 октября: Весам - важный звонок, Водолеям - большой успех

09:22

РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: ранен ребенок, повреждена гостиницаФото

09:12

Глава Пентагона Остин внезапно прибыл в Киев: в CNN сообщили цель визита

09:11

Диктатуры наносят удар, пока Запад играет в политикумнение

09:09

В Украину ворвался антициклон: синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе

08:31

"Нанесу удар прямо по центру Москвы": Трамп заявил, что угрожал Путину

08:23

Скандал P.Diddy: как принцы Уильям и Гарри фигурируют в грязной истории

08:00

ВСУ продвинулись севернее Суджи: в ISW рассказали о боях в Курской области

07:44

РФ продвинулась на Донбассе и оккупировала еще один населенный пункт – DeepStateФото

06:43

В Киеве ночью гремели взрывы: РФ атаковала "Шахедами", есть пострадавший

06:06

Казанское сидение "путина" и войска КНДР в РФмнение

04:30

Большинство не сможет найти лишние предметы: интересная головоломка для гениев

Реклама
04:02

Большинство об этом даже не знает: как правильно по этикету общаться онлайн

02:36

Мощная разработка: Украине появились дроны-перехватчики ШахедовВидео

02:30

Рекордный урожай ошарашит результатом: лучшие сорта картофеля на посадкуФотоВидео

01:30

Странные нежности: путинист Петросян чуть не открутил 4-летнему сыну голову

20 октября, воскресенье
23:29

В областях раздаются взрывы, есть пострадавшие: Украина под атакой Шахедов, ракет и КАБовВидео

23:24

Аль Пачино пережил попытку похищения

22:13

Елена Зеленская в компании 8 первых леди и джентльменов вошла в историю издания "Elle"

22:12

Уничтожены тысячи россиян: генерал раскрыл грандиозные потери РФ на фронтеВидео

21:58

Инвалидность для прокуроров: появились первые результаты расследованияВидео

21:27

Звезда Женского квартала и Лиги смеха покрестила первенца

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять