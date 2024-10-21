Российские оккупанты пытаются всеми силами захватить город в Донецкой области.

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Оккупанты пытаются захватить город / Коллаж: Главред, фото deepstate, Генштаб ВСУ

Российские войска прорвали оборону Часового Яра и будут наступать на город с юга. Об этом пишет аналитик BILD Юлиан Рёпке.

По словам аналитика, битва за Часов Яр продолжается уже почти год.

Юлиан Рёпке добавляет, оккупанты несколько месяцев не могли перейти канал Северский Донец - Донбасс на востоке, однако в пятницу чеченский авангард форсировал его и продвинулся на 2,5 км на запад вдоль южной окраины Часового Яра.

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"После пяти месяцев ожесточенных боев российская армия прорвала украинский фронт на юг от Часового Яра и установила свой флаг на промышленном здании в 2,5 км за каналом. Видно российских солдат, которые поднимаются на здание и готовят там плацдарм.", - сообщил Рёпке.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, аналитики мониторингового канала DeepState сообщали, что армии РФ удалось продвинуться в городе Часов Яр Бахмутского района и в поселке Цукурино Покровского района. Кроме того, было зафиксировано продвижение оккупантов в районе села Максимильяновка Покровского района.

В то же время пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказывала, что российские оккупанты пытаются продвигаться, несмотря на колоссальные потери, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Луганск" ситуация остается сложной. Представитель ВСУ отмечала, что на Краматорском и Торецком направлениях тактика врага остается неизменной - штурмовые действия малыми пехотными группами.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявлял, что оккупанты усилили давление на Кураховском направлении, однако продвигаются и на других участках фронта. Он подчеркнул, враг интенсифицирует бои на Купянском направлении, при этом несколько стабилизируется ситуация в районе Покровска.

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