Оккупанты продвинулись в Часовом Яру и еще возле двух поселков - DeepState

Российская оккупационная армия продвинулись на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики мониторингового канала DeepState.
Отмечается, что армии РФ удалось продвинуться в городе Часов Яр Бахмутского района и в поселке Цукурино Покровского района.
Кроме того, зафиксировано продвижение оккупантов в районе села Максимильяновка Покровского района.
"Враг продвинулся в Часовом Яру, Максимильяновке и возле Цукурино", - говорится в сообщении.
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Что говорят в Гештабе ВСУ
Согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 17 октября, на Покровском направлении в течение дня оккупанты совершили 45 штурмовых и наступательных действий. Самая большая активность российских войск наблюдалась в районах Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лисовка и Селидово. Украинские защитники отбили 35 атак на этом направлении, еще 10 боестолкновений продолжались.
На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Оккупанты были активны в районах Григорьевки, Миньковки, Часового Яра и Ивановского. Украинские военные остановили семь попыток врага улучшить свои позиции.
Интенсивно враг атакует на Кураховском направлении. Оккупанты пытаются продвинуться в районах Измайловки, Новодмитровки, Курахово, Горняка, Антоновки, Константиновки, Зоряного, Острого, Георгиевки, Катериновки и Водяного. Подразделения Сил обороны отбили 36 атак противника, девять атак продолжались.
"Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронте - последние новости
Силы обороны Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области. При этом у российских оккупантов есть успехи возле четырех населенных пунктов на Донбассе. Об этом 17 октября сообщали аналитики мониторингового канала DeepState.
16 октября в Deep State сообщили, что российская оккупационная армия захватила населенный пункт Островское на Покровском направлении в Донецкой области.
15 октября аналитики Deep State сообщили, что враг продвинулся возле пяти населенных пунктов в трех областях, а именно:
- в селе Невское Кременского района Луганской области;
- в поселке Золотая Нива Волновахского района Донецкой области;
- в селе Водяное Покровского района Донецкой области;
- в городе Торецк Донецкой области;
- в селе Приютное Запорожской области.
Десантник одной из воздушно-десантных бригад ВСУ рассказал The Times, что российские оккупанты за последние два месяца захватили более 823 квадратных километров украинской территории, чего не было с 2022 года.
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