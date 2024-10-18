Оккупанты продвинулись в Часовом Яру и еще возле двух поселков - DeepState

У армии РФ есть успехи на Краматорском и Покровском направлениях на Донбассе.

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Аналитики Deep State обновили карту боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap.live

Российская оккупационная армия продвинулись на Краматорском и Покровском направлениях в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики мониторингового канала DeepState.

Отмечается, что армии РФ удалось продвинуться в городе Часов Яр Бахмутского района и в поселке Цукурино Покровского района.

Кроме того, зафиксировано продвижение оккупантов в районе села Максимильяновка Покровского района.

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"Враг продвинулся в Часовом Яру, Максимильяновке и возле Цукурино", - говорится в сообщении.

Часов Яр на карте / DeepStateUA

Максимильяновка на карте / DeepStateUA

Цукурино на карте / DeepStateUA

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что говорят в Гештабе ВСУ

Согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 17 октября, на Покровском направлении в течение дня оккупанты совершили 45 штурмовых и наступательных действий. Самая большая активность российских войск наблюдалась в районах Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лисовка и Селидово. Украинские защитники отбили 35 атак на этом направлении, еще 10 боестолкновений продолжались.

На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Оккупанты были активны в районах Григорьевки, Миньковки, Часового Яра и Ивановского. Украинские военные остановили семь попыток врага улучшить свои позиции.

Интенсивно враг атакует на Кураховском направлении. Оккупанты пытаются продвинуться в районах Измайловки, Новодмитровки, Курахово, Горняка, Антоновки, Константиновки, Зоряного, Острого, Георгиевки, Катериновки и Водяного. Подразделения Сил обороны отбили 36 атак противника, девять атак продолжались.

"Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - последние новости

Силы обороны Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области. При этом у российских оккупантов есть успехи возле четырех населенных пунктов на Донбассе. Об этом 17 октября сообщали аналитики мониторингового канала DeepState.

16 октября в Deep State сообщили, что российская оккупационная армия захватила населенный пункт Островское на Покровском направлении в Донецкой области.

15 октября аналитики Deep State сообщили, что враг продвинулся возле пяти населенных пунктов в трех областях, а именно:

в селе Невское Кременского района Луганской области;

в поселке Золотая Нива Волновахского района Донецкой области;

в селе Водяное Покровского района Донецкой области;

в городе Торецк Донецкой области;

в селе Приютное Запорожской области.

Десантник одной из воздушно-десантных бригад ВСУ рассказал The Times, что российские оккупанты за последние два месяца захватили более 823 квадратных километров украинской территории, чего не было с 2022 года.

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