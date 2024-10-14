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Цель изменилась: РФ хочет захватить месторождение важного металла в Донецкой области

Анна Косик
14 октября 2024, 18:48
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Враг напрямую продвигается к одному из населенных пунктов, чтобы завладеть богатыми ресурсами.
ВСУ, карта Донецкой области
Враг пытается захватить важные украинские ресурсы на Донетчине / Коллаж: Главред, фото: 117 ОМБР, Tendar

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России многие считают, что основная цель оккупантов - это взятие контроля над иностранными территориями. Однако Москва заинтересована и в завладении богатыми украинскими ресурсами.

Это подтверждает и продвижение врага в Донецкой области, пишет немецкий военный эксперт под ником Tendar в соцсети X. По его словам, сейчас оккупационная армия РФ активно движется к одному из месторождений лития.

"Проверяя мои карты, вы увидите, что россияне направляются к Шевченковскому месторождению лития почти прямо. Это точно не случайность", - подчеркнул он.

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В населенном пункте Шевченко, что в Донецкой области, находится крупное месторождение литиевой руды, которое имеет решающее значение для производства, в частности, аккумуляторов.

"Сопутствующие минералы, найденные в этих литиевых месторождениях - это тантал, рубидий, ниобий и другие редкие элементы, которые являются чрезвычайно важными для развития высоких технологий. Вот почему россияне так преданно стремятся захватить эти территории в свои лапы. И это не только литий. Большие залежи титана есть в Сумской и Харьковской областях, эти районы которых также находятся в прицеле Кремля", - отметил эксперт.

Особенно интересными для россиян стали украинские ресурсы после того, как в РФ начали исчерпываться возможности по собственному производству. Месторождения нужны врагу, чтобы не прийти в упадок.

Кто такой Tendar?

Tendar - немецкий эксперт по военному делу и истории, который активно анализирует военные действия в Украине и намерения российских оккупационных сил. В соцсети X за экспертом следит более 385 тысяч пользователей.

Наступление врага в Донецкой области - последние новости

Напомним, что по данным аналитиков ISW российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Торецка. При этом Силам обороны удалось восстановить позиции на Покровском направлении возле Селидово.

Вооруженным силам Украины удалось остановить продвижение россиян в районе Селидово в Донецкой области. Оккупанты регулярно атакуют город и неоднократно выходили на его окраины, однако каждый раз отступали под давлением украинских сил.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска не отказываются от своих захватнических планов, враг продолжает активное наступление на Краматорском направлении и пытается всеми силами захватить Часов Яр.

Часов Яр Инфографика
Часов Яр / Инфографика: Главред

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