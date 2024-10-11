Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Изоляция двух городов и объединение фронтов на юге и востоке: названы планы РФ

Андрей Ганчук
11 октября 2024, 17:58обновлено 11 октября, 19:11
2028
Войска агрессора России, похоже, получили приказ активно наступать до наступления распутицы, считают в разведке Эстонии.
ВСУ, войска РФ
Войска РФ будут пытаться изолировать Селидово и Курахово - разведка Эстонии / Коллаж: Главред, фото: 33-я ОМБр, Минобороны РФ

Российские оккупанты могут попытаться изолировать города Селидово и Курахово и рассматривать возможности объединения Южно-Донецкого и Запорожского фронтов. Однако у России недостаточно ресурсов, чтобы в быстром порядке достичь такой цели. Об этом заявил руководитель разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Как сообщает ERR, он рассказал о том, что оккупанты активно наступают на Купянском и Лиманском направлениях.

"Основные бои сосредоточены в районах Селидово и Курахово. Штурмовыми механизированными группами размером с батальон РФ также удерживает высокий боевой темп на Купянском и Лиманском направлениях. Целью, по всей видимости, является захват позиций на реках Оскол и Жеребец", - уточнил Кивисельг.

видео дня

"Планы" РФ на Селидово и Курахово

По его словам, похоже, оккупантам поручили поднять высокий темп боевых действия, чтобы достигнуть тактических целее до наступления распутицы.

"Это может означать увеличение наступательного давления российских войск в ближайшие недели. Целями будут являться изоляция населенных пунктов Селидово и Курахово, а также укрепление захваченных позиций в Угледарском районе", - считает разведчик.

Россия "хочет" объединить два фронта?

Как полагает представитель эстонской разведки, россияне могут попытаться объединить два фронта на юге и востоке, но пока у них нет ресурсов для того, чтобы быстро этого добиться.

"Таким образом Россия подготовит условия для возможного процесса объединения Южно-Донецкого и Запорожского фронтов. Однако мы не видим, чтобы у России было достаточно ресурсов для быстрого достижения этой цели", - подчеркнул Антс Кивисельг.

Бои в Донецкой области – новости по теме:

Оккупанты России сосредоточили силы в районе Угледара, Селидово и Курахово, сказал главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов. Как полагает военнослужащий в конце октября-начале ноября враг пойдет на Покровск, но не "в лоб", а попытается обойти или окружить город.

Россияне пытаются захватить Торецк, рассказал глава местной военной администрации Василий Чинчик. По словам чиновника, под контролем украинской армии 40-50% города. Остальную часть Торецка захватили оккупанты.

Оккупанты готовятся к штурму города на Донбассе – Часового Яра, сказала представитель ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова. Она отметила снижение интенсивности боевых действий в направлении города, но также добавила, что враг усиливается и, вероятно, пойдет в новые атаки.

Часов Яр Инфографика
Кратко о Часовом Яре / Инфографика: Главред

Часов Яр

Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Курахово Селидово войска России новости Донбасса война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
У Путина осталась единственная "красная линия" - американский эксперт

У Путина осталась единственная "красная линия" - американский эксперт

19:28Украина
У России "плюс" еще один морской носитель "Калибров": что известно

У России "плюс" еще один морской носитель "Калибров": что известно

18:59Мир
"Психологическое давление на ВСУ": РФ хочет привлечь к войне армию КНДР по 3 причинам - Бадрак

"Психологическое давление на ВСУ": РФ хочет привлечь к войне армию КНДР по 3 причинам - Бадрак

18:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину возвращаются заморозки и ливни: названа дата резкого похолодания

В Украину возвращаются заморозки и ливни: названа дата резкого похолодания

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти 3 отличия на картинке

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти 3 отличия на картинке

"Спасибо за помощь и доверие": предательница Ани Лорак задонатила для ВСУ - волонтер

"Спасибо за помощь и доверие": предательница Ани Лорак задонатила для ВСУ - волонтер

Ударят заморозки -3 и будут сильные дожди: какие области Украины накроет похолодание

Ударят заморозки -3 и будут сильные дожди: какие области Украины накроет похолодание

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

Последние новости

19:29

Как отмыть пригоревшую кастрюлю: простой и быстрый метод, о котором знают не все

19:28

У Путина осталась единственная "красная линия" - американский эксперт

19:21

"Надо заканчивать": путинистка Валерия уходит со сцены - что произошло

19:07

Только люди со "зрением орла" найдут ответ за 5 секунд: загадка, которая загонит в тупик

19:06

Неодетая мать отец-алкаш: в сети появились фото сватов Королевой и Тарзана

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
19:02

Блокировка Telegram в Украине: нардеп ответил, почему медлит власть

18:59

У России "плюс" еще один морской носитель "Калибров": что известно

18:50

Курская операция - это история о том, что именно не работает в диктатурахмнение

18:44

Жизнь изменится кардинально: что значит увидеть на часах 11:11 - объяснениеВидео

Реклама
18:39

В семье Дональда Трампа появится еще один ребенок

18:23

Telegram игнорирует Украину с 2022 года: нардеп раскрыл неожиданные подробностиВидео

18:21

"Психологическое давление на ВСУ": РФ хочет привлечь к войне армию КНДР по 3 причинам - Бадрак

18:20

Кадырова ждет "Пригожинский сценарий": генерал высказал интересное предположение

17:58

Изоляция двух городов и объединение фронтов на юге и востоке: названы планы РФ

17:55

"НАТО может дать отпор": в Альянсе ответили стоит ли бояться ядерных угроз РФ

17:31

Можно ли на одностороннем движении ехать задом: водители будут удивлены

17:14

Крысы и мыши "убегут сразу": названо лучшее домашнее средство от грызунов

17:05

Зеленский: Хотелось бы закончить войну не позже 2025 годаФото

17:04

IRIS-T, Gepard и не только: Германия готовит для Украины миллиардный пакет помощиФото

17:02

От грязи не останется даже следа: 5 лучших способов, чем почистить замшевую обувьВидео

Реклама
16:46

"Ежедневно ставят рекорды": в "Атеш" озвучили потери врага на одном из направлений

16:45

57-летняя Памела Андерсон появилась на красной дорожке без макияжа и восхитила своим видом

16:42

Действует мгновенно: как сэкономить на отоплении зимой и утеплить квартиру

16:39

"Нападем на Санкт-Петербург": Польша и страны Балтии предупредили Путина

16:36

РФ пытается захватить последний населенный пункт на Луганщине: какая там ситуация

16:24

РФ усиливает наступление на востоке: под угрозой несколько городов - разведка Британии

16:14

Зачем садоводы бросают хлеб в лунку саженца: неожиданный ответ убьет наповал

16:10

Знают не все: для чего на самом деле люди венчаются - ответ священниковВидео

16:06

Отправка войск КНДР в Украину: может ли Запад также пойти на такой шаг - Бадрак

15:42

Раскрыта задача войск КНДР в Украине

15:32

Ударят заморозки -3 и будут сильные дожди: какие области Украины накроет похолодание

15:28

Оккупанты готовятся к штурму города на Донбассе: в ВСУ сделали заявление

15:24

Отличная замена традиционному холодцу - пальчики оближешьВидео

15:12

Секреты хранения грибов: шампиньоны будут свежими до семи дней - простой совет

15:04

Труп в центре Москвы: почему Ленина все еще держат в мавзолее - что с ним делаютВидео

14:47

В Украине значительно "упала" цена на популярный продукт: в чем причина

14:30

Похолодание на носу: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

14:30

Стопроцентная защита: как проверить телефон на прослушку – секретный кодВидео

14:07

Армия Путина маневрирует на Харьковщине: в ВСУ раскрыли детали

14:04

РФ стянула 200 единиц техники: Сырский рассказал о самом тяжелом моменте войны

Реклама
14:03

Запрет Telegram для депутатов: нардеп объяснил, ограничат ли доступ чиновникам

13:59

В Крыму "логистический ад": взрывы на нефтебазе привели к топливному коллапсу

13:58

Ростом удался: взрослый сын Стоцкой становится все большей копией Киркорова

13:42

Что не так на картинке: только самые сообразительные найдут ошибку за 5 секунд

13:32

Эксперты призвали прекратить работу с почвой после определенного периода: какая причина

13:14

Россияне пытаются захватить Торецк: сколько территорий города под контролем ВСУ

13:08

Как правильно варить гречку: роковая ошибка испортит все блюдоВидео

12:45

"Уголовное дело": власти РФ разыскивают Татьяну Лазареву - причина

12:43

ГУР атаковали военные учебные заведения РФ: что известно о киберударе - СМИ

12:43

"Враг атакует каждый час": боец ВСУ рассказал о критической ситуации на фронте

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять