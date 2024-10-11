Изоляция двух городов и объединение фронтов на юге и востоке: названы планы РФ

Войска агрессора России, похоже, получили приказ активно наступать до наступления распутицы, считают в разведке Эстонии.

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Войска РФ будут пытаться изолировать Селидово и Курахово - разведка Эстонии / Коллаж: Главред, фото: 33-я ОМБр, Минобороны РФ

Российские оккупанты могут попытаться изолировать города Селидово и Курахово и рассматривать возможности объединения Южно-Донецкого и Запорожского фронтов. Однако у России недостаточно ресурсов, чтобы в быстром порядке достичь такой цели. Об этом заявил руководитель разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Как сообщает ERR, он рассказал о том, что оккупанты активно наступают на Купянском и Лиманском направлениях.

"Основные бои сосредоточены в районах Селидово и Курахово. Штурмовыми механизированными группами размером с батальон РФ также удерживает высокий боевой темп на Купянском и Лиманском направлениях. Целью, по всей видимости, является захват позиций на реках Оскол и Жеребец", - уточнил Кивисельг.

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"Планы" РФ на Селидово и Курахово

По его словам, похоже, оккупантам поручили поднять высокий темп боевых действия, чтобы достигнуть тактических целее до наступления распутицы.

"Это может означать увеличение наступательного давления российских войск в ближайшие недели. Целями будут являться изоляция населенных пунктов Селидово и Курахово, а также укрепление захваченных позиций в Угледарском районе", - считает разведчик.

Россия "хочет" объединить два фронта?

Как полагает представитель эстонской разведки, россияне могут попытаться объединить два фронта на юге и востоке, но пока у них нет ресурсов для того, чтобы быстро этого добиться.

"Таким образом Россия подготовит условия для возможного процесса объединения Южно-Донецкого и Запорожского фронтов. Однако мы не видим, чтобы у России было достаточно ресурсов для быстрого достижения этой цели", - подчеркнул Антс Кивисельг.

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Кратко о Часовом Яре / Инфографика: Главред

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