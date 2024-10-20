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"Тактика оказалась эффективной": в ВСУ назвали направления круглосуточных штурмов

Алексей Тесля
20 октября 2024, 19:24
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Тактика врага остается неизменной - штурмовые действия малыми пехотными группами.
'Тактика оказалась эффективной': в ВСУ назвали направления круглосуточных штурмов
ВСУ отражают атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Сухопутні війська ЗС України

Российские оккупанты пытаются продвигаться, несмотря на колоссальные потери, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Луганск" ситуация остается сложной, рассказала спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"На Северском направлении вчера работала авиация. На Краматорском направлении произошло 3 боестолкновения. На Торецком направлении произошло 4 боестолкновения, также работала авиация", — сказала она в эфире информационного телемарафона.

Представитель ВСУ говорит, что на Краматорском и Торецком направлениях тактика врага остается неизменной - штурмовые действия малыми пехотными группами.

"Нельзя говорить об изменении тактики кардинально, потому что враг применяет, особенно на Краматорском и Торецком направлениях, тактику малых штурмовых групп. Эта тактика оказалась эффективной, потому что они не жалеют живую силу и бросают штурмовые группы просто круглосуточно, бесконечно и уже довольно давно, пытаясь прорвать нашу оборону", — рассказала она.

Город Торецк - что о нем известно

Торецк (до 1936 года — Щербиновка, в 1936—2016 годах — Дзержинск) — город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской общины, передает Википедия.

Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка — Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка — Никитовка.

По ее словам, несмотря на все усилия российских оккупантов, Силам обороны удается эффективно сдерживать врага.

"В самом Торецке, несмотря на то, что там очень сложная ситуация, город почти уничтожен, мы сдерживаем врага. Враг уже давно не может продвинуться в Торецке. Если говорить о Краматорском направлении, в частности район Часова Яра, там они тоже применяют тактику, подобную той, которую они применяют на Торецком направлении. Там ситуация такова, что враг перебегает через канал, также применяя малые штурмовые группы, поскольку техника там не может пройти. Мы их блокируем и уничтожаем", — добавила Бобовникова.

Смотрите видео - Пентагон раскрыл потери армии РФ:

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Ранее были названы катастрофические потери РФ на востоке. Российские войска продвинулись на Бахмутском направлении, рассказал Андрей Полухин.

Напомним, ранее экс-сотрудник СБУ назвал, какой город под угрозой захвата РФ. Противник попытается повторить сценарий захвата Угледара, предупредил Иван Ступак.

Как сообщалось, два крупных города на востоке под угрозой. Российские оккупанты усилили давление на Кураховском направлении, однако продвигаются и на других участках фронта, заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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/ Главред

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