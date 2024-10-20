Вызвали огонь на себя: морпехи ВСУ в окружении спасли раненых побратимов

На Курском направлении группа морских пехотинцев Вооруженных сил Украины смогла вырваться из окружения, прикрывая отход раненых побратимов.
Девять морских пехотинцев из 36-й отдельной бригады морской пехоты заняли позицию для прикрытия эвакуации раненых украинских бойцов из Любимовки в Курской области, но их окружили десятки оккупантов, сообщает ресурс DeepState.
Украинские защитники пошли на беспрецедентный шаг и вызвали огонь на себя. В результате артиллерия, которая была в распоряжении ВСУ, ударила по оккупантам, которые были на позиции морпехов.
Уточняется, что в штабе все были расстроены гибелью храбрых морпехов, ведь здание, где они укрылись, получило прямое попадание и загорелось.
"Но как же мы обрадовались и удивились, когда вечером после боя увидели одного парня, а потом еще 8 других. Все были живы. Когда они отходили из этого района, то по дороге подобрали других раненых бойцов. Настоящие герои!", — прокомментировали видео.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
Смотрите видео - морпехи ВСУ в окружении спасли раненых побратимов:
Операция в Курской области - последние новости по теме
Ранее в DeepState рассказали об осложнении ситуации на Курщине. Самые тяжелые бои сейчас ведутся на западном фланге территорий, которые захватили Силы обороны.
Напомним, в ВСУ сделали заявление по поводу ситуации в Курской области. Россия перебросила в Курскую область 30 тысяч военных, но этого не хватает, чтобы вытеснить украинские войска, сказал Павел Розлач.
Как сообщалось ранее, россияне продвинулись возле населенных пунктов Ольговка и Кремяное в Курской области, сообщили вечером 14 октября в DeepState. Также врагу удалось достичь продвижения и на Донетчине.
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