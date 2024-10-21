Глава Пентагона Остин внезапно прибыл в Киев: в CNN сообщили цель визита

Кратко:
- Министр обороны США прибыл в Киев
- Такие планы Остин раньше не анонсировал
- Остин встретится в Киеве с Владимиром Зеленским и Рустемом Умеровым
Министр обороны США Ллойд Остин утром в понедельник, 21 октября, внезапно прибыл в Киев с необъявленным визитом.
Об этом сообщает CNN. Отмечается, что это четвертый и, вероятно, последний визит в качестве главы Пентагона президента Джо Байдена.
В издании отметили, что Остин в столице Украины встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Во время этих встреч они обсудят потребности Украины в оружии, а также поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов в течение следующего года.
Как отметил чиновник американского Минобороны, этот визит станет для Остина также моментом "отступить" и взглянуть на "дугу" отношений США и Украины за последние два с половиной года войны.
В то же время издание The Wall Street Journal отмечает, что Ллойд Остин не планирует во время своего визита произносить какие-либо важные заявления относительно новой военной помощи или разрешения использовать ракеты большой дальности на территории страны-агрессора России.
Кто такой Ллойд Остин?
Ллойд Остин – американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.
Помощь Украине от США - последние новости
Ранее сообщалось, что США предоставят Украине целый ряд "больших" пакетов помощи - Владимир Зеленский назвал месяцы. Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев будут максимально усиливать Украину, заявил Зеленский.
Также ранее в Le Monde отмечали, что США готовы пригласить Украину в НАТО. Изменение позиции Вашингтона может изменить и мнение Берлина, который выступает против включения Украины в НАТО, отметили в Le Monde.
Напомним, в AP рассказали, когда союзники примут решение относительно плана победы Украины. Сейчас план победы Украины вызывает неоднозначную реакцию западных союзников, однако все может измениться в ближайшие недели.
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