Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Глава Пентагона Остин внезапно прибыл в Киев: в CNN сообщили цель визита

Алёна Воронина
21 октября 2024, 09:12обновлено 21 октября, 10:34
1101
Ллойд Остин прибыл с необъявленным визитом. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым в Киеве.
Ллойд Остин, ВГУ
Глава Пентагона Остин внезапно прибыл в Киев/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, ОК "Запад"

Кратко:

  • Министр обороны США прибыл в Киев
  • Такие планы Остин раньше не анонсировал
  • Остин встретится в Киеве с Владимиром Зеленским и Рустемом Умеровым

Министр обороны США Ллойд Остин утром в понедельник, 21 октября, внезапно прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что это четвертый и, вероятно, последний визит в качестве главы Пентагона президента Джо Байдена.

видео дня

В издании отметили, что Остин в столице Украины встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Во время этих встреч они обсудят потребности Украины в оружии, а также поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов в течение следующего года.

Как отметил чиновник американского Минобороны, этот визит станет для Остина также моментом "отступить" и взглянуть на "дугу" отношений США и Украины за последние два с половиной года войны.

В то же время издание The Wall Street Journal отмечает, что Ллойд Остин не планирует во время своего визита произносить какие-либо важные заявления относительно новой военной помощи или разрешения использовать ракеты большой дальности на территории страны-агрессора России.

Кто такой Ллойд Остин?

Ллойд Остин – американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

Помощь Украине от США - последние новости

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине целый ряд "больших" пакетов помощи - Владимир Зеленский назвал месяцы. Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев будут максимально усиливать Украину, заявил Зеленский.

Также ранее в Le Monde отмечали, что США готовы пригласить Украину в НАТО. Изменение позиции Вашингтона может изменить и мнение Берлина, который выступает против включения Украины в НАТО, отметили в Le Monde.

Напомним, в AP рассказали, когда союзники примут решение относительно плана победы Украины. Сейчас план победы Украины вызывает неоднозначную реакцию западных союзников, однако все может измениться в ближайшие недели.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Пентагон Владимир Зеленский Рустем Умеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Почти 120 ракет и дронов, есть прилеты: РФ массированно ударила по Украине - сколько сбили

Почти 120 ракет и дронов, есть прилеты: РФ массированно ударила по Украине - сколько сбили

10:48Украина
Убили молотком: в РФ ликвидировали пилота, причастного к смертельным атакам по Украине

Убили молотком: в РФ ликвидировали пилота, причастного к смертельным атакам по Украине

10:11Мир
РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: ранен ребенок, повреждена гостиница

РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: ранен ребенок, повреждена гостиница

09:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги: в чем причина

Украинцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги: в чем причина

В Украину пришло потепление: синоптик назвала дату возвращения сильных дождей

В Украину пришло потепление: синоптик назвала дату возвращения сильных дождей

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 октября: Раку - неожиданная помощь, Рыбам - облегчение

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 октября: Раку - неожиданная помощь, Рыбам - облегчение

Огромный столб огня и дыма: россияне ударили ракетой по Одессе - СМИ

Огромный столб огня и дыма: россияне ударили ракетой по Одессе - СМИ

Обглодали ноги: украденные в зоопарке Мариуполя львы загрызли россиянку в Крыму

Обглодали ноги: украденные в зоопарке Мариуполя львы загрызли россиянку в Крыму

Последние новости

10:48

Почти 120 ракет и дронов, есть прилеты: РФ массированно ударила по Украине - сколько сбили

10:35

С первого взгляда: 4 знака зодиака, которые быстро влюбляются

10:19

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

10:11

Убили молотком: в РФ ликвидировали пилота, причастного к смертельным атакам по Украине

09:43

Конденсата не окнах не будет: что нужно поставить на подоконник

Что будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием ЖмайлоЧто будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием Жмайло
09:27

Гороскоп на завтра 22 октября: Весам - важный звонок, Водолеям - большой успех

09:22

РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: ранен ребенок, повреждена гостиницаФото

09:12

Глава Пентагона Остин внезапно прибыл в Киев: в CNN сообщили цель визита

09:11

Диктатуры наносят удар, пока Запад играет в политикумнение

Реклама
09:09

В Украину ворвался антициклон: синоптик назвал самые теплые дни на этой неделе

08:31

"Нанесу удар прямо по центру Москвы": Трамп заявил, что угрожал Путину

08:23

Скандал P.Diddy: как принцы Уильям и Гарри фигурируют в грязной истории

08:00

ВСУ продвинулись севернее Суджи: в ISW рассказали о боях в Курской области

07:44

РФ продвинулась на Донбассе и оккупировала еще один населенный пункт – DeepStateФото

06:43

В Киеве ночью гремели взрывы: РФ атаковала "Шахедами", есть пострадавший

06:06

Казанское сидение "путина" и войска КНДР в РФмнение

04:30

Большинство не сможет найти лишние предметы: интересная головоломка для гениев

04:02

Большинство об этом даже не знает: как правильно по этикету общаться онлайн

02:36

Мощная разработка: Украине появились дроны-перехватчики ШахедовВидео

02:30

Рекордный урожай ошарашит результатом: лучшие сорта картофеля на посадкуФотоВидео

Реклама
01:30

Странные нежности: путинист Петросян чуть не открутил 4-летнему сыну голову

20 октября, воскресенье
23:29

В областях раздаются взрывы, есть пострадавшие: Украина под атакой Шахедов, ракет и КАБовВидео

23:24

Аль Пачино пережил попытку похищения

22:13

Елена Зеленская в компании 8 первых леди и джентльменов вошла в историю издания "Elle"

22:12

Уничтожены тысячи россиян: генерал раскрыл грандиозные потери РФ на фронтеВидео

21:58

Инвалидность для прокуроров: появились первые результаты расследованияВидео

21:27

Звезда Женского квартала и Лиги смеха покрестила первенца

21:26

Огромный столб огня и дыма: россияне ударили ракетой по Одессе - СМИВидео

21:18

Вызвали огонь на себя: морпехи ВСУ в окружении спасли раненых побратимовВидео

20:40

Интересные детали о пенсиях прокурорам: цинизм зашкаливаетмнение

20:23

"Мы не против": во Франции назвали главное условие вступления Украины в НАТОВидео

19:38

В Украину пришло потепление: синоптик назвала дату возвращения сильных дождей

19:24

"Тактика оказалась эффективной": в ВСУ назвали направления круглосуточных штурмовВидео

19:22

У РФ есть силы идти в наступление, но появился очень важный нюанс - эксперт

18:35

"Россия станет сильнее": в НАТО сделали неожиданное заявление

18:24

В НАТО назвали главную цель переброски войск КНДР для войны с УкраинойВидео

18:17

Флот "сменил прописку": в РФ подтвердили, что в панике вывели корабли из Черного моря

17:23

Обглодали ноги: украденные в зоопарке Мариуполя львы загрызли россиянку в КрымуВидео

16:55

Начнется "черная полоса" и притянется зло: куда нельзя ходить 21 октября - приметы

16:53

Неизвестные устроили погром на могилах военных во Львове: СМИ показали вероятного вандала

Реклама
16:47

Иностранцы были ошеломлены, узнав о назначении малоизвестной функции двериВидео

16:22

Девушка сделала тест ДНК ради забавы и теперь живет в страхе

16:18

Замена войск США в Европе на ВСУ: в НАТО жестко ответили на идею ЗеленскогоВидео

15:40

"Запугала, искалечила, назвала больной": путинистке Успенской "вмазала" нестабильная дочь

15:15

В Пентагоне удивили странным заявлением: не заметили переброски войск КНДР в РФВидео

14:42

Завод с КАБами - это еще не все: раскрыты подробности ночной атаки Украины на Россию

14:26

К согласию не пришли: вопрос ударов вглубь РФ "на паузе" до выборов в США - СМИ

14:19

Заморозки откладываются: синоптик предупредила, когда в Украину вернется тепло

13:54

Приостановление бронирования в "Дії": депутат объяснил, что случилось

13:48

Армия РФ не выполнила задачу Путина: оккупанты "обломали зубы" возле Покровска - Маломуж

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять