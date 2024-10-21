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РФ продвинулась на Донбассе и оккупировала еще один населенный пункт – DeepState

Анна Ярославская
21 октября 2024, 07:44
387
Враг оккупировал Желанное Второе на Кураховском направлении.
ВСУ, карта Deep State
В Deep State обновили карту боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Армия страны-агрессора РФ оккупировала Желанное Второе в Покровском районе на Донбассе. Об этом сообщили аналитики мониторингового канала Deep State.

Об оккупации Желанного Второго в Генштабе ВСУ не сообщали.

Кроме того, по данным аналитиков, оккупанты а продвинулись в Горняке на Кураховском направлении и в Вишневом на Купянском напрвлении в Харьковской области.

видео дня

"Враг оккупировал Желанное Второе, а также продвинулся в Вишневом, Горняке. Уточнен район Воздвиженки", – говорится в сообщении.

  • В Deep State обновили карту боевых действий
    В Deep State обновили карту боевых действий Фото: deepstatemap
  • В Deep State обновили карту боевых действий
    В Deep State обновили карту боевых действий Фото: deepstatemap
  • В Deep State обновили карту боевых действий
    В Deep State обновили карту боевых действий Фото: deepstatemap
  • В Deep State обновили карту боевых действий
    В Deep State обновили карту боевых действий Фото: deepstatemap
  • В Deep State обновили карту боевых действий
    В Deep State обновили карту боевых действий Фото: deepstatemap

Также у росийской армии есть успехи в Курской области. Оккупанты продвинулись возле Ольговки и Любимовки.

Тем временем в Кремле говорят, что их армия уже вернула под свой контроль эти два населенных пункта.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ в сводке за 20 октября сообщается, что на Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи Голубовки, Колесниковки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Новоосиново.

"Горячее всего сейчас на Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 53 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Кураховка, Константиновка, Максимильяновка, Антоновка, Курахово, Водяное. Подразделения Сил обороны отбили 51 атаку противника, две атаки продолжаются до сих пор", - говорится в сообщении.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня армия РФ совершила 45 штурмовых и наступательных действий.

Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Селидово, Проминь, Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. В общем, 41 атаку на направлении украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения продолжаются.

"Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории", - добавили в Генштабе.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Ситуация на фронте - последние новости

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что за неделю с 13 по 20 октября 2024 года потери российских оккупантов на фронте составляют около 9590 человек личного состава.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, есть ли угроза обострения ситуации в направлении Боровой. По его словам, на этом направлении россиянам удалось достичь тактического преимущества в районе населенного пункта Андреевка, но до самой Боровой там достаточно далеко.

Российская армия начала наступление в направлении Вишневого, имея целью обойти или охватить с флангов Селидово, чтобы продвинуться в сторону Покровска. Об этом рассказал Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

По его словам, до этого о Вишневом не упоминалось, но после захвата населенного пункта Цукурино, что к югу от Селидово, оккупанты расширили свои фланги и начали наступательные действия в сторону Измайловки, готовясь к наступлению на Кураховское водохранилище.

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