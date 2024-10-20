Бои на Харьковщине: известно, возможно ли обострение на еще одном направлении

Оккупанты достигли тактического преимущества в районе населенного пункта Андреевка.

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Ситуация на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, есть ли угроза обострения ситуации в направлении Боровой.

По его словам, на этом направлении россиянам удалось достичь тактического преимущества в районе населенного пункта Андреевка, но до самой Боровой там достаточно далеко.

"Скорее всего, отрезок Сеньково-Боровая мы уже не сможем использовать в своей логистике, да и Оскол в этом районе достаточно широкий. А вот район Гороховатки вероятно будет работать - там все мосты взорваны, но наведены понтонные переправы", - подчеркнул Жмайло в интервью Главреду.

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Он также добавил, что по его мнению, пока что угрозы Боровой нет.

"Россияне сейчас больше атакуют в направлении Вишневого (западнее Андреевки, - ред.), дальше идут другие населенные пункты. Если противник и подойдет к Боровой, то это точно вопрос не ближайших дней", - подытожил Жмайло.

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Бои в Харьковской области - что известно

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что на Харьковщине Силам обороны Украины удалось провести контратаки вокруг населенного пункта Песчаное.

Также сообщалось, что рисков подобного прорыва российских оккупантов на востоке Харьковщины, как это произошло после оккупации Авдеевки, нет. Сейчас ситуация в Украине лучше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко заявил, что Силы обороны продолжают сопротивляться врагу на Харьковщине, и на одном из участков фронта появляются условия для освобождения оккупированных территорий.

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