Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Бои на Харьковщине: известно, возможно ли обострение на еще одном направлении

Мария Николишин
20 октября 2024, 10:52
351
Оккупанты достигли тактического преимущества в районе населенного пункта Андреевка.
Бои на Харьковщине: известно, возможно ли обострение на еще одном направлении
Ситуация на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, есть ли угроза обострения ситуации в направлении Боровой.

По его словам, на этом направлении россиянам удалось достичь тактического преимущества в районе населенного пункта Андреевка, но до самой Боровой там достаточно далеко.

"Скорее всего, отрезок Сеньково-Боровая мы уже не сможем использовать в своей логистике, да и Оскол в этом районе достаточно широкий. А вот район Гороховатки вероятно будет работать - там все мосты взорваны, но наведены понтонные переправы", - подчеркнул Жмайло в интервью Главреду.

видео дня

Он также добавил, что по его мнению, пока что угрозы Боровой нет.

"Россияне сейчас больше атакуют в направлении Вишневого (западнее Андреевки, - ред.), дальше идут другие населенные пункты. Если противник и подойдет к Боровой, то это точно вопрос не ближайших дней", - подытожил Жмайло.

Кто такой Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Бои в Харьковской области - что известно

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что на Харьковщине Силам обороны Украины удалось провести контратаки вокруг населенного пункта Песчаное.

Также сообщалось, что рисков подобного прорыва российских оккупантов на востоке Харьковщины, как это произошло после оккупации Авдеевки, нет. Сейчас ситуация в Украине лучше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко заявил, что Силы обороны продолжают сопротивляться врагу на Харьковщине, и на одном из участков фронта появляются условия для освобождения оккупированных территорий.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Харьковская область Дмитрий Жмайло
Реклама

Главное за день

Ещё
Ночная атака дронов на взрывной завод в России: раскрыты новые детали

Ночная атака дронов на взрывной завод в России: раскрыты новые детали

12:36Мир
РФ атаковала Украину "Шахедами" и "Искандерами": что удалось сбить ПВО

РФ атаковала Украину "Шахедами" и "Искандерами": что удалось сбить ПВО

11:30Украина
Ждут реакции США: когда союзники примут решение по плану победы Украины - AP

Ждут реакции США: когда союзники примут решение по плану победы Украины - AP

11:13Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

"Удачный пиар-ход": появились слухи, что новый роман Леси Никитюк фейковый

"Удачный пиар-ход": появились слухи, что новый роман Леси Никитюк фейковый

5 ошибок за 11 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

5 ошибок за 11 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

Влупит 5-градусный мороз: Украину атакуют сильные заморозки

Влупит 5-градусный мороз: Украину атакуют сильные заморозки

Ворвутся серьезные проблемы: что категорически нельзя открывать 20 октября

Ворвутся серьезные проблемы: что категорически нельзя открывать 20 октября

Последние новости

12:25

"Подскочит" ли курс доллара в ноябре: украинцам сказали, к чему готовиться

12:12

Умер участник группы Вопли Видоплясова: "Надеемся, он уже в лучшем мире"

11:59

Космические цены на продукты: популярные овощи "взлетят" в стоимости уже в ноябре

11:40

В "Дії" приостановили бронирование: детали

11:30

РФ атаковала Украину "Шахедами" и "Искандерами": что удалось сбить ПВО

Что будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием ЖмайлоЧто будет с Купянском и какие планы у РФ по Харькову: интервью с Дмитрием Жмайло
11:13

Ждут реакции США: когда союзники примут решение по плану победы Украины - AP

10:52

Бои на Харьковщине: известно, возможно ли обострение на еще одном направлении

10:15

Украинские десантники уничтожили подразделение "элитных" российских морпехов на Курщине

10:09

После удара РФ по энергообъекту: более 37 тысяч украинцев остались без света

Реклама
10:00

Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября

09:57

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 октября: кому октябрь принесет деньги

09:42

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября: Тельцы решат проблемы, Рыбам - расходы

09:30

РФ вынуждена чаще соглашаться на обмены военнопленными: названа причина

09:27

Сырский принял решение по операции в Курской области: детали от главкома

08:53

Серьезный удар по логистике врага возле Крыма: партизаны провели успешную диверсию

08:34

Оккупанты атаковали Киев несколькими волнами: какая ситуация в столице

07:52

В РФ была "громкая" ночь: дроны атаковали важный завод - деталиВидео

07:10

5 ошибок за 11 секунд найдет только гений: сложная загадка на внимательность

06:16

Выбор между полонизацией и моджахедизацией Украинымнение

05:55

Влупил почти 8-балльный шторм: в Украине внезапно усилилась магнитная буря

Реклама
05:55

Гороскоп на завтра 21 октября: Девам - шокирующая информация, Рыбам - волна успеха

05:10

"У нас мало сил": появился тревожный прогноз насчет нового наступления РФВидео

04:36

Этикет в транспорте: какие правила надо соблюдать и что делать неприличноВидео

03:30

Почему говорить "ярмарка" - неправильно: какой ошибки нужно избегатьВидео

02:30

"Угроза для Харькова": оккупанты, вероятно, получили новое задание - Жмайло

19 октября, суббота
23:42

Россия массированно атакует Украину: во многих городах гремят взрывы

23:30

Россияне постоянно усиливаются: эксперт раскрыл, когда может закончиться наступление РФЭксклюзив

23:23

Шесть стран немедленно усилят ПВО: Украина подписала важное соглашение с Германией

22:29

В Китае готовятся к войне: Си Цзиньпин выдал важное заявление для военных

21:58

Лед тронулся: США готовы пригласить Украину в НАТО - Le Monde

21:39

"Сергея Шойгу не существует": в Сети всплыло давнее видео экс-министра обороны РФ

20:59

"Я освобождал Киев, пока вся власть здрыснула": соцсети возмутило заявление ПорошенкоФото

20:22

Ворвутся серьезные проблемы: что категорически нельзя открывать 20 октября

19:30

Влупит 5-градусный мороз: Украину атакуют сильные заморозки

19:18

Новая попытка в обновленной обертке: о сути Плана победымнение

19:05

ВСУ удалось провести успешные контратаки на Харьковщине: генерал выдал важное заявление

19:02

Россия дважды ударила по центру Запорожья: повреждены здания, есть пострадавшиеФото

18:53

"Город будут стирать с лица земли": названо направление нового штурма РФВидео

18:40

Вступление в НАТО без оккупированных территорий: Стефанишина поставила точку в вопросе

17:59

Украину накроют первые заморозки: синоптик заявила о скором потеплении

Реклама
17:57

Угроза масштабной войны в Европе: у Зеленского раскрыли худший сценарийВидео

17:43

"Россияне понесут большие потери": Жмайло оценил, добьется ли РФ прорыва на Харьковщине

16:53

На счету – сотни оккупантов: на фронте погиб легендарный оператор дронов ВСУ

16:42

Для чего КНДР передает РФ свою армию: во Франции выдали тревожное заявление о войне

16:30

Россияне взорвали мост на юге Украины: в "Атеш" раскрыли, к чему готовится враг

15:58

Враг попробует "прижать" ВСУ к реке: эксперт об угрозе захвата РФ крупного города

15:43

Закуска на улет: фаршированный яйца за несколько минут - абсолютно новый рецептВидео

15:39

Сохранит тепло: "тайный" переключатель на дверях и окнах из металлопластикаВидео

15:39

Россияне могут пойти в обход Купянска: Жмайло дал важный прогноз нового наступление РФЭксклюзив

15:13

"Удачный пиар-ход": появились слухи, что новый роман Леси Никитюк фейковый

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять