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На счету – сотни оккупантов: на фронте погиб легендарный оператор дронов ВСУ

Алексей Тесля
19 октября 2024, 16:53
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Виктор Стельмах пошел защищать страну с первых дней большой войны, рассказали в 68-ой бригаде.
Стельмах
Виктор Стельмах погиб на фронте / Коллаж: Главред, фото: Facebook/onistrataa, скриншот

На фронте, защищая Украину, погиб младший сержант ВСУ Виктор Стельмах с позывным "Саба", 1995 года рождения.

Он стоял у истоков создания подразделения "Шершни Довбуша", сообщила 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша.

"Он пошел защищать страну с первых дней большой войны. Сначала в пехоте, впоследствии начал летать на дронах. Стоял у истоков создания подразделения "Шершни Довбуша". Стал лучшим в своем деле, учил других", — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что Стельмах уволился из войска, но долго не смог без своих и вернулся. Он погиб, выполняя задание 18 октября.

"Считал, что должен бороться с несправедливостью и жестокостью, которую Россия принесла на нашу землю. Уничтожил не одну сотню оккупантов. А вчера его не стало..." - добавили в бригаде.

В свою очередь командир роты ударных БпЛА Андрей Онистрат отметил, что Стельмах научил огромное количество пилотов, имел настоящую жажду войны и лично уничтожил более 500 российских оккупантов.

FPV-дрон - что это такое

FPV-дрон – вид беспилотных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования. В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов, пишет Википедия.

Одним из ключевых преимуществ таких беспилотников над другими средствами является то, что дрон стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может эффективно уничтожить технику стоимостью в миллионы долларов (танк, артиллерия, РЭБ, ЗРК) или офицеров в ближнем тылу.

Массовое появление FPV-дронов на фронте российско-украинской войны совершило прорыв в военном деле. Минобороны Украины и многие исследователи называют их революционным средством ведения боя и сравнивают их применение со снайперским оружием. Революционность объясняется тем, что до появления возможности нанесения высокоточных ударов были прерогативой дорогостоящих и сложных систем, применяемых точечно, а FPV-дроны являются чрезвычайно дешевыми массовыми изделиями.

И Украина, и Россия наладили массовое производство собственных FPV-дронов на своей территории. Кроме того, обе страны активно закупают подобные дроны.

В августе 2023 года стало известно, что в Украине такие БПЛА производят по меньшей мере три государственных завода.

В январе 2024 года Житомирский городской совет запустил платформу "Житомирский дрон", цель которой – научить граждан собирать FPV-дроны. Платформа позволяет пройти онлайн-обучение, выбрать вид дрона и передать его на испытание. Там же можно послать пожертвование на деньги или стать поставщиком запчастей.

Ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в районе города Доброполье в результате ракетного удара погиб 56-летний полковник ВСУ Александр Никитюк. Отмечается, что он был советником бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного после полномасштабного вторжения, а также служил в Военной службе правопорядка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время выполнения боевого задания погиб 27-летний капитан Александр Мигуля из Черниговской области. Он был командиром авиационного звена.

Как сообщалось ранее, 26 августа погиб украинский пилот Алексей Месь. Летчик погиб, отражая на F-16 самую масштабную воздушную атаку России на Украину 26 августа.

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