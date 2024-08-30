В Сети устроили информатаку против погибшего героя Павла Петриченко

Последние два дня в интернете продолжается информационная атака против погибшего героя Александра Петриченко.

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Информатака против погибшего Павла Петриченко / Колаж: Главред, фото: скриншот, facebook/Марина Петриченко

В Сети развернулась информатака, направленная против погибшего героя Павла Петриченко. Она продолжается уже второй день и сопровождается многочисленными комментариями. Об этом свидетельствуют комментарии под сообщением военного 38 бригады морской пехоты Александра.

Украинский защитник опубликовал сообщение на своей странице в X (Twitter) о том, что для него примером являются павшие воины и активисты - Роман Ратушный, который погиб 9 июня 2022-го под Изюмом, и Павел Петриченко, который отдал жизнь за Украину и пал в бою 15 апреля 2024 года.

"Для меня это великие люди и недосягаемый пример", - написал Саша и добавил фотографии погибших защитников. видео дня

Для мене це великі люди та недосяжний приклад pic.twitter.com/E3vhpYM5NN — Сашко (@serialsnewsua) August 29, 2024

Вскоре под сообщением появилась волна комментариев с резкими высказываниями против погибшего украинского героя Павла Петриченко. Комментарии, появившиеся под сообщением, содержат не только острые критические замечания, но и открыто ложные сведения о погибшем герое.

Атака против Петриченко / Фото: скриншот

Под сообщением есть также ряд откровенно ложных комментариев относительно гибели Петриченко.

Информатака против Петриченко / Фото: скриншот

Есть и такие комментарии, которые сам X (Twitter) распознал как спам.

Спам против Петриченко / Фото: скриншот

Павел Петриченко - что стоит знать Павел Петриченко - общественный активист и сержант 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Погиб в апреле 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания. До полномасштабного вторжения Павел был участником Евромайдана и движения "Кто заказал Катю Гандзюк", организатором акций в поддержку Сергея Стерненко.

Гибель Павла Петриченко - что известно

Напомним, сержант Павел Петриченко погиб во время выполнения боевого задания 15 апреля. Активист служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

Игорь Лачен назвал его "моральным авторитетом и ориентиром", а Сергей Притула эмоционально выразил свою скорбь, описывая Петриченко как "воина с большой буквы".

Павел Петриченко был активистом и одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк?". Перед полномасштабным вторжением РФ он планировал возглавить штаб новой партии Сергея Притулы. После начала войны Петриченко вступил в ВСУ, где участвовал в контрнаступлении на Херсонщине и выполнял важные задачи на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и назвал Павла человеком, которому не безразлична судьба Украины.

Как известно, в интервью украинскому СМИ "Грунт" Павел Петриченко негативно высказался об экс-президенте Украины Петре Порошенко.

"Мне кажется, что Петру Алексеевичу надо заниматься детьми, каким-то благотворительным фондом, возить по Украине выставки вышиванок. То есть вести какое-то полезное дело для Украины. Он много взял у Украины и ему надо много отдать. Это время он должен был бы потратить не на политическую борьбу, не на рейтинги, антирейтинги, партии. Должен был бы построить реабилитационные центры, построить школы. Я думаю, что это абсолютно в его финансовых возможностях. И тогда он мог каким-то образом компенсировать весь негатив, который он наработал за свою президентскую каденцию", - сказал Петриченко.

Как сообщал Главред, Павел Петриченко стал автором нашумевшей петиции об ограничении работы онлайн-казино хотя бы на время действия военного положения. Он считал это сверхважным. Тогда петиция набрала необходимое количество голосов за рекордно короткое время и президент Украины Владимир Зеленский дал поручение рассмотреть возможность введения соответствующих ограничений.

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