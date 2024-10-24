"Чушь, я знаю Путина": Лукашенко высказался о возможной отправке войск КНДР в Украину

Привлечение войск Северной Кореи к войне против Украины стало бы эскалацией, считает самопровозглашенный президент Беларуси.

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Лукашенко назвал эскалацией возможное участие военных КНДР в войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, скриншот

Вы узнаете:

Что Лукашенко думает о возможном участии военных КНДР в войне в Украине

Предлагал ли Путин привлечь армию Беларуси к военным действиям

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "чушью" сообщения о том что, Северная Корея отправила свои войска для участия в боевых действиях на стороне России в Украине, и заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда не пошел бы на такой шаг.

"Зная его характер, Путин никогда не стал бы убеждать другую страну задействовать свою армию в спецоперации России в Украине", - сказал Лукашенко в интервью ВВС.

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Также он заявил, что если информация о северокорейских военных подтвердится, это будет "эскалацией конфликта".

"Это было бы шагом к эскалации конфликта, если бы на линии соприкосновения находились вооруженные силы любой страны, даже Беларуси. Даже если бы мы ввязались в войну, это был бы путь к эскалации. Почему? Потому что вы, англосаксы, сразу бы сказали, что другая страна вмешалась с одной стороны... Поэтому войска НАТО были бы развернуты на Украине", — сказал Лукашенко.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Он добавил, что Путин никогда не просил его предоставить белорусские войска для участия в войне РФ в Украине.

"Никогда. Ни он, ни [бывший министр обороны] Сергей Шойгу, ни нынешний министр обороны Андрей Белоусов никогда не поднимали этот вопрос", - утверждает Лукашенко.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Войска КНДР и война в Украине - последние новости

США зафиксировали в России по меньшей мере три тысячи солдат КНДР. Северокорейских военных в дальнейшем могут привлечь в войну против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если Северная Корея отправит свои войска в Украину, чтобы воевать на стороне страны-агрессора России, это значительно обострит конфликт.

Ранее в разведке Южной Кореи сообщили, что КНДР направляет в Россию 12 тысяч военных, чтобы потом переправить их на поле боя в Украину. По данным Сеула, вероятно, Пхеньян отправляет на территорию РФ своих "элитных" военных.

Как заявил начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов, первые военные КНДР прибудут в Курскую область уже 23 октября 2024 года.

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