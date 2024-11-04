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РФ хочет более массированно атаковать Украину: эксперт назвал новый замысел Путина

Алёна Воронина
4 ноября 2024, 11:57обновлено 4 ноября, 12:37
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Россия пытается как можно больше удешевить дроны-камикадзе "Шахед". Военный эксперт рассказал, как российские захватчики хотят изменить тактику ударов.
Дроны Шахед, Владислав Селезнев
РФ хочет более массированно атаковать Украину/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, depositphotos.com/ua, Facebook Селезнев

Коротко:

  • РФ начала использовать обновленные "Шахеды" - с термобарической боевой частью
  • Оккупанты хотят массированнее бить по Украине, удешевив эти дроны
  • В октябре РФ запустила рекордные более 2 тысяч "Шахедов" и аналогов

Российские оккупанты во время прошлых атак по Украине использовали также обновленные дроны-камикадзе "Шахед" - с термобарической боевой частью.

Если у других "Шахедов" осколочно-фугасное действие, то у этих боевая часть срабатывает за счет давления, температуры и химических элементов, то есть речь идет о другом способе поражения. Информацию о том, что РФ начала использовать такие обновленные дроны, подтвердили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз в комментарии для ТСН.ua.

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В то же время в учреждении отметили, что пока российские оккупанты не применяют такие обновленные беспилотники массово.

РФ хочет осуществлять более массированные атаки по Украине

По словам бывшего спикера Генштаба ВСУ, военного эксперта Владислава Селезнева, российские оккупанты сейчас ищут любые возможности, чтобы максимально удешевить дроны и за счет удешевления более массированно атаковать Украину, чтобы максимально перегрузить наши системы противовоздушной обороны.

Он отметил, что за неделю оккупанты запускают несколько сотен дронов, но целей достигают лишь несколько процентов. Поэтому захватчики ищут возможности масштабировать производство этих беспилотников, чтобы нанести Украине как можно больше вреда во время ударов.

Селезнев отметил, что целью таких ударов может быть любой объект. Он отметил, что "все, куда прилетит - оккупантам будет за счастье", ведь "уничтожение гражданских объектов - это создание определенного уныния в украинском обществе".

"Октябрь был рекордным по количеству применения "Шахедов" и их аналогов - более 2 тысяч. Еще два месяца назад известные украинские эксперты говорили, что это нереально, что российская оборонная промышленность не может поставлять на фронт тысячу дронов. А по факту - 2 тысячи", - рассказал военный эксперт.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Как РФ модернизировала "Шахеды"

Также Селезнев объяснил, чем именно обновленные "Шахеды" отличаются от тех, которые РФ применяет против Украины уже несколько лет. В обновленных дронах используется термобарическая боевая часть.

"В данном случае ключевое воздействие на объект поражения осуществляется с помощью температуры. Фактически задачей этих дронов является зажигание. Если, например, говорить об обломочно-фугасной боевой части, то предполагается взрыв и разлет обломков. Здесь речь идет о дронах, которые создают условия для возгорания того или иного объекта", - объяснил военный эксперт.

В то же время эксперт отмечает, что обновленные дроны не являются более опасными, чем предыдущие. Он отметил, что "каждый из "Шахедов" несет смертельную опасность, но уровень мощности именно этих дронов как минимум не превышает опасность предыдущих".

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине дронами и ракетами - последние новости

Как сообщал Главред, поздно вечером в воскресенье, 3 ноября, в Украине гремели взрывы - регионы забрасывали "Шахедами", КАБами и баллистикой. Во многих областях Украины работали силы ПВО.

Утром 4 ноября стало известно, что силы ПВО сбили все вражеские дроны, которые летели на Киев. Обломки сбитых "шахедов" упали в Оболонском и Деснянском районах на открытой местности.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко дал прогноз сроков массированного удара РФ по Украине. В октябре был установлен абсолютный рекорд применения армией страны-агрессора дронов, пишет Александр Коваленко.

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