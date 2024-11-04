РФ проиграла морское сражение: почему Украина меньше атакует вражеские суда

По словам командира спецподразделения, Украина сейчас "пожинает плоды своей работы".

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Уничтожение кораблей РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Атаки на морские суда РФ уменьшились

Вражеский флот заблокирован и не выполняет свои функции

С началом полномасштабного вторжения украинские силы уничтожили немало вражеских кораблей, однако в последнее время атак на морские суда РФ значительно уменьшилось. Командир спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с позывным "Тринадцатый" в эфире телеканала "Мы Украина" сообщил, что это связано с результатами предыдущих успешных ударов украинских защитников по Черноморскому флоту РФ.

По его словам, сейчас вражеский флот полностью заблокирован и не выполняет свои функции. Это обусловлено тем, что россияне боятся использовать корабли, чтобы не попасть под удар Сил обороны Украины.

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"Помните, когда они блокировали зерновой коридор, когда наша портовая инфраструктура была полностью заблокирована? Сейчас мы сделали это с ними", - объясняет военный.

Командир спецподразделения подчеркивает, что враг не только не может использовать корабли для ударов по Украине, но и тратят значительные средства на содержание кораблей, которые простаивают в портах. Суда нуждаются в ремонте, обслуживании, а также обеспечении моряков едой.

"Я скучаю немного по временам, когда можно было что-то поймать в открытом море, это увлекательно и интересно - но мы сейчас пожинаем плоды своей работы", - отметил командир с позывным "Тринадцатый".

Черноморский флот России Краснознамённый Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная на Чёрном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа. Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск. В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров. По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно Соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

Удары по кораблям РФ - новости по теме

Как ранее писал Главред, самой сложной операцией спецподразделения ГУР Group 13 в Черном море стало уничтожение российского судна "Сергей Котов", которое дважды потерпело поражение у пролива Босфор до окончательного уничтожения в марте этого года. Командир подразделения с позывным "Тринадцатый" отметил, что "Сергей Котов" был самым новым и самым современным из уничтоженных российских кораблей спецподразделением ГУР.

7 октября во время успешной операции ГУР Минобороны Украины был выведен из строя тральщик Балтийского флота РФ "Александр Обухов". Судно, которое базировалось в Балтийске и готовилось к боевому дежурству, получило серьезные повреждения, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Напомним, бывший глава Роскосмоса и "сенатор" от Запорожской области Дмитрий Рогозин официально подтвердил, что РФ в панике вывела из Крыма весь Черноморский флот. Свою "прописку" корабли сменили из-за постоянных атак украинских морских беспилотников.

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