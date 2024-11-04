Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ проиграла морское сражение: почему Украина меньше атакует вражеские суда

Марина Фурман
4 ноября 2024, 11:07
428
По словам командира спецподразделения, Украина сейчас "пожинает плоды своей работы".
Флот РФ, взрыв
Уничтожение кораблей РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Атаки на морские суда РФ уменьшились
  • Вражеский флот заблокирован и не выполняет свои функции

С началом полномасштабного вторжения украинские силы уничтожили немало вражеских кораблей, однако в последнее время атак на морские суда РФ значительно уменьшилось. Командир спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с позывным "Тринадцатый" в эфире телеканала "Мы Украина" сообщил, что это связано с результатами предыдущих успешных ударов украинских защитников по Черноморскому флоту РФ.

По его словам, сейчас вражеский флот полностью заблокирован и не выполняет свои функции. Это обусловлено тем, что россияне боятся использовать корабли, чтобы не попасть под удар Сил обороны Украины.

видео дня

"Помните, когда они блокировали зерновой коридор, когда наша портовая инфраструктура была полностью заблокирована? Сейчас мы сделали это с ними", - объясняет военный.

Командир спецподразделения подчеркивает, что враг не только не может использовать корабли для ударов по Украине, но и тратят значительные средства на содержание кораблей, которые простаивают в портах. Суда нуждаются в ремонте, обслуживании, а также обеспечении моряков едой.

"Я скучаю немного по временам, когда можно было что-то поймать в открытом море, это увлекательно и интересно - но мы сейчас пожинаем плоды своей работы", - отметил командир с позывным "Тринадцатый".

Черноморский флот России

Краснознамённый Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная на Чёрном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа.

Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск.

В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров.

По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно Соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

Удары по кораблям РФ - новости по теме

Как ранее писал Главред, самой сложной операцией спецподразделения ГУР Group 13 в Черном море стало уничтожение российского судна "Сергей Котов", которое дважды потерпело поражение у пролива Босфор до окончательного уничтожения в марте этого года. Командир подразделения с позывным "Тринадцатый" отметил, что "Сергей Котов" был самым новым и самым современным из уничтоженных российских кораблей спецподразделением ГУР.

7 октября во время успешной операции ГУР Минобороны Украины был выведен из строя тральщик Балтийского флота РФ "Александр Обухов". Судно, которое базировалось в Балтийске и готовилось к боевому дежурству, получило серьезные повреждения, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Напомним, бывший глава Роскосмоса и "сенатор" от Запорожской области Дмитрий Рогозин официально подтвердил, что РФ в панике вывела из Крыма весь Черноморский флот. Свою "прописку" корабли сменили из-за постоянных атак украинских морских беспилотников.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Черноморский флот черноморский флот РФ
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ горячо встретили солдат КНДР: первые войска уже попали под обстрел - ЦПД

ВСУ горячо встретили солдат КНДР: первые войска уже попали под обстрел - ЦПД

10:31Украина
Будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног: в Украине резко ухудшится погода

Будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног: в Украине резко ухудшится погода

10:24Синоптик
Ситуация близка к критической: под Курахово 2 тыс. бойцов ВСУ противостоят 10 тыс. россиян

Ситуация близка к критической: под Курахово 2 тыс. бойцов ВСУ противостоят 10 тыс. россиян

09:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударили трижды и добили: ГУР уничтожили самый современный корабль РФ - детали

Ударили трижды и добили: ГУР уничтожили самый современный корабль РФ - детали

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату резкого потепления

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату резкого потепления

Результат на миллион: для чего француженки бросают стиральный порошок в унитаз

Результат на миллион: для чего француженки бросают стиральный порошок в унитаз

В Украину ворвалась почти 6-балльная буря: как долго будет "трусить" страну

В Украину ворвалась почти 6-балльная буря: как долго будет "трусить" страну

Уже с понедельника все пойдет, как по маслу: астрологи назвали ТОП-3 счастливчика

Уже с понедельника все пойдет, как по маслу: астрологи назвали ТОП-3 счастливчика

Последние новости

11:25

Гороскоп на завтра 5 ноября: Ракам - долгожданный звонок, Рыбам - прилив энергии

11:07

РФ проиграла морское сражение: почему Украина меньше атакует вражеские суда

11:03

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Быкам - гнев, Лошади - будьте осторожны

10:31

ВСУ горячо встретили солдат КНДР: первые войска уже попали под обстрел - ЦПД

10:29

Какой будет погода в Украине зимой: синоптик назвала самый холодный месяцВидео

Россия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - КоваленкоРоссия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - Коваленко
10:24

Будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног: в Украине резко ухудшится погода

10:16

Женщина узнала, как муж тайно назвал их ребенка: теперь она подает на развод

09:59

С обручальным кольцом на пальце: Вера Брежнева показалась в объятиях бывшего мужа

09:42

Еще и снимки в альбоме хранили: зачем в СССР фотографировали похороны

Реклама
09:27

Ситуация близка к критической: под Курахово 2 тыс. бойцов ВСУ противостоят 10 тыс. россиян

09:02

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 ноября (обновляется)

08:57

Автобус протаранил несколько авто и на скорости "влетел" в людей: ужасное ДТП в КиевеФотоВидео

08:50

Проще некуда: как проверить свежесть куриных яиц, не разбивая скорлупу

08:34

Отключения света в Украине: эксперт сказал, чего ждать в ноябре

08:28

"Оно, где угодно яма": беглец Влад Яма оторвался на "русской вечеринке"

08:23

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

На выборах в Молдове Майя Санду с отрывом победила пророссийского соперника

08:00

Россию ждет геополитическая катастрофа уже в 2024 году, Украину пригласят в НАТО – астрологВидео

07:33

Возобновили позиции возле Дружбы: у ВСУ есть успехи на Торецком направлении

07:05

Чем отличаются 2 трактора: лишь единицы найдут ответ за 11 секунд

Реклама
06:39

Ночная атака РФ на Киев: силы ПВО сбили все вражеские дроны

06:13

Маленький капитан Северной Кореимнение

06:00

В Украину ворвалась почти 6-балльная буря: как долго будет "трусить" страну

05:32

Результаты выборов США могут оспорить: Шамшур назвал неожиданную причину

04:00

Что нужно положить в крупу от жучков: как правильно хранить рис и гречку

03:32

"Есть очень хороший пример": военный объяснил, как Украине победить Россию

02:00

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма совершила каминг-аут

01:49

РФ сосредоточила основные наступательные силы на двух направлениях: Генштаб раскрыл детали

01:03

Это не Донбасс: РФ накапливает силы для нового наступления - лейтенант ВСУ

01:00

Будет держать тепло в холодное время: как правильно чистить термос

00:26

Лолита призналась в уголовном прошлом: "На нарах малявы писала"

03 ноября, воскресенье
23:10

В Украине гремят взрывы: регионы забрасывают Шахедами, КАБами и баллистикойФотоВидео

22:34

El Кравчук рассказал, как подрался с Фаготом Михайлютой: "Договорились об этом"

22:16

Влюбленные погибли вместе: на фронте пали боец Берсерк ​​и медик Валькирия

21:32

Пытается оформить инвалидность прямо из СИЗО: дело одесского "военкома" набрало обороты

21:17

Харрис вырвалась вперед: неожиданные итоги опроса в "колеблющихся" штатах СШАВидео

20:20

Ким Чен Ын послал солдат КНДР на войну с Украиной: в Сеуле назвали причинуВидео

20:02

"У победы много родителей, поражение - всегда сирота": об ответственности Украины и партнеровмнение

19:38

Результат на миллион: для чего француженки бросают стиральный порошок в унитаз

19:36

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату резкого потепления

Реклама
19:17

Завершение войны с выходом ВСУ на границы 91-го года: неожиданный сценарийВидео

19:10

Судья "МастерШеф" Ярославский признался, за что получил отсрочку от мобилизации

18:36

"Часть города уже под огневым контролем": военные - о начале боев за Курахово

18:21

Сценарий Трампа по завершению войны может стать "холодным душем" для Путина – WPВидео

17:52

Ударили трижды и добили: ГУР уничтожили самый современный корабль РФ - детали

17:24

Враг месяцы копил ракеты: прогноз сроков массированного удара РФ по УкраинеВидео

17:09

Что будет если тарелка в микроволновке не будет крутиться: неожиданные последствияВидео

17:00

Притянутся беды и проблемы: что категорически нельзя выносить из дома 4 ноября

16:27

Очень харизматичный парень: Козловский показал трогательные снимки с сыном

16:22

Завершение войны в Украине: у Зеленского назвали главное условиеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять