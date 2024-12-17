Враг уничтожил некоторые укрепления ВСУ: украинские бойцы вынуждены отойти - детали

Подразделениями ВСУ проводятся мероприятия по улучшению тактического положения.

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Захватчики нанесли огневое поражение по позициям ВСУ/ Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОСУВ "Хортица"

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Оккупанты проводят штурмовые действия на фронте

Захватчики понесли потери на отдельных направлениях

Армия РФ атаковала позиции ВСУ

В течение суток российские штурмовые подразделения безуспешно атаковали украинские укрепления на нескольких участках фронта в Донецкой области. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram.

Попытки наступления противника были зафиксированы в районе Шевченко, южнее Сторожевого, юго-восточнее Успеновки, восточнее Трудового, в районе восточных окраин Дальнего, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово.

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Отмечается, что оккупанты не имели успеха - понесли потери и отошли. Впрочем, захватчики нанесли огневое поражение по украинским позициям.

"Вследствие огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее удержание", - говорится в сообщении.

В то же время армия РФ проводила штурмовые действия в районе Нового Комара, юго-восточнее Песчаного, в городской застройке Часового Яра.

В стремлении улучшить тактическое положение, при поддержке бронетехники - враг атаковал укрепления Сил обороны в районе юго-восточных окраин Константинопольского.

Боестолкновения продолжаются, пока без изменений тактического положения врага. Подразделения украинских войск проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

Курахово / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты захватили один населенный пункт и продвинуться вблизи еще восьми. Успехи противника зафиксированы на трех участках фронта в Донецкой области.

Недавно ВСУ "накрыли" FPV-дронами солдат КНДР на Курщине. Северокорейские войска на Курском направлении понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины.

Как писал Главред, украинским защитникам удалось выбить части российских оккупационных сил из Колесниковского леса в Харьковской области. В частности, ВСУ удалось отбросить противника на юг от Глушковки.

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