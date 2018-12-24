Что не надевать и почему нельзя экономить: приметы и особенности католического Рождества в Украине

24 декабря 2018, 15:19

Главред узнал интересные факты о празднике.

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Приметы и особенности католического Рождества в Украине / 1zoom.ru

Уже сегодня вечером, 24 декабря, католики отмечают Сочельник. Это самый строгий день католического Рождественского поста, хотя сам пост – Адвент – не такой строгий, как у православных.

Как и православные, свою вечернюю трапезу они начинают с кутьи – после появления первой звезды на небе. До этого момента взрослые не едят, перекус разрешен только детям.

Причем в отличие от колива – поминального блюда, то есть кутьи на кладбище, рождественская кутья – блюдо праздничное. Готовят его чаще всего из зерен пшеницы. Более распространенный в Украине вариант – кутья из риса с изюмом.

Кутья: рецепт видео

На стол ставят 12 блюд – желательно постных.

Отличия католического Рождества от православного

Читайте такжеКороткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открыткахВ первую очередь, это дата: католики отмечают Рождество 25 декабря (в Украине этот день – официальный выходной), а православные – 7 января (украинцы также официально отдыхают).

Ранее в УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества Христова. В то же время предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний решил заняться реформированием Рождества. По его словам, Украина пока что к этому не готова – поэтому над этим вопросом надо работать.

Во-вторых, у католиков рождественская трапеза начинается с постного хлеба, который называется оплаток, а у православных – с кутьи. При этом у католиков и протестантов главным блюдом на столе считается запеченная индейка (как вариант – утка и пр.).

В-третьих, у католиков три, а не одна рождественских службы – мессы. И истинный католик должен посетить хотя бы одну из них. Первая начинается в полночь – Месса Навечерия Рождества: символизирует единство Отца и Сына. Вторая служится на рассвете, она символизирует время появления на свет новой жизни из утробы матери. Третья служится днем – это символ рождения Иисуса в сердцах всех верующих.

И, наконец, у католиков дарить и получать подарки принято как раз на Рождество: их кладут в специальные рождественские носки. А вот православные свои подарки складируют под елочку и достают на Новый год.

Читайте такжеКреативный новогодний декор: лучшие идеи новогодних украшений-2019Есть и чисто внешние отличия: католики на Рождество украшают весь дом – и внутри, и снаружи. А православные акцент делают именно на украшении новогодней елки.

И если у православных традиционные украшения на Рождество делаются из соломы – так называемый "дидух", в частности – то у католиков Рождество немыслимо без омелы и поцелуев под нею.

Есть еще одна общая черта – колядование. Католики, что правда, колядуют чаще всего в семейном кругу, а вот христиане восточного обряда обходят каждый встречный дом, возвещая о рождении Сына Божьего.

Католическое Рождество: что нельзя делать

У Рождества католического есть свой список запретов:

  • В Сочельник после святой вечери не принято убирать еду со стола вплоть до наступления самого Рождества;
  • нельзя одевать старую и черную одежду – иначе в новом году постигнет несчастье и бедность;
  • нельзя экономить на празднике: многие верят, что чем пышнее справишь Рождество, тем больше денег будет в кошельке в следующем году;
  • есть запрет на работу, включая уборку и вынос мусора – считается, что с последним из дома "выносится" удача и благополучие;
  • нельзя ругаться, особенно с членами своей семьи – иначе весь следующий год пройдет в склоках;
  • отдельно стоит упомянуть запрет на шитье: считается, что если шить в этот день – можно "зашить" глаза или слух, то есть можно навлечь на себя слепоту или глухоту;
  • на Рождество – как католическое, так и православное – ни в коем случае нельзя гадать: для гаданий есть специальное время – с 12-го дня Святок и до Крещения;
  • отказывать в милостыне бедным и нуждающимся, ведь Рождество – время благотворительности, все добро, свершенное в этот день вернется сторицей – как, впрочем, и худое;
  • охотиться и особенно в лесу: в старину верили, что такой охотник замерзнет насмерть или станет жертвой того, на кого охотится.

Напомним, католическое Рождество в Украине стало официальным выходным с прошлого года. В Украине Закон о новом государственном выходном на Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) вступил в силу 30 ноября 2017 года. 

Читайте такжеВіншування на Різдво 2018 та патріотичні привітання з Різдвом і Новим рокомСогласно закону, 25 декабря стало выходным праздничным днем. В то же время День труда — выходной только 1 мая, а следующий день стал рабочим.

Это будет единственный трехдневный уик-энд. Причем смещенный: суббота – 22 декабря – будет рабочей, зато понедельник и вторник (24 и 25 декабря) – выходными. 

Кстати, аналогично – три дня подряд – отдыхаем на Новый год-2019 в Украине.

Главред также разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Помимо традиционных выходных в субботу и воскресенье жители Украины получат в 2019 году дополнительно еще 11 выходных благодаря государственным и религиозным праздникам.

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