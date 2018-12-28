"Проблем не возникнет": Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества

Митрополит Епифаний / УНИАН

В будущем Православная церковь Украины может поддержать перенос празднования Рождества на 25 декабря.

Как подчеркнул митрополит Епифаний, большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю (25 декабря).

"И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ", — отметил он.

Вместе с тем Епифаний затруднился назвать сроки переноса празднования Рождества в Украине.

"Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно. Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", — добавил он в интервью телеканалу zik.

Напомним, ранее Епифаний признавал, что перенос празднования Рождества может внести смуту в общество.