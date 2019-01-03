Меню на Рождество: варианты 12 блюд на Сочельник

Главред посоветовал, какие блюда приготовить в канун Рождества Христова / zak.depo.ua

В воскресенье, 6 января, православные и греко-католики отмечают Сочельник, праздник еще называют Рождественский сочельник, или Святой вечер — это канун одного из главных христианских праздников — Рождества Христова (отмечается 7 января).

В Сочельник заканчивается Рождественский пост, но меню на Рождество должно быть постным и состоять из 12 блюд (именно столько апостолов было у сына Божьего Иисуса Христа).

Блюда на рождество можно готовить разные, но главные из них — кутья (сочиво, коливо) и узвар.

Кутья: что это за блюдо

Считается, что слово кутья греческого происхождения и попало в традиции христиан из древнеязыческих культов. Первые письменные упоминания о кутье сохранились еще с начала XII века, блюдо вспоминалось в летописи "Повесть временных лет".

Кутью принято готовить из цельных зерен пшеницы. Иногда для приготовления блюда используют перловку, булгур или другие крупы. В последнее время стала популярна кутья из риса. В кашу традиционно добавляют мед, мак, изюм и орехи.

Кутья — символическое блюдо, и все ее ингредиенты имеют определенное значение: зерно — символ вечной жизни и изобилия, мак и орехи символизируют богатство и плодородие, а мед — символ райского блаженства и благополучия.

Кутью стараются приготовить как можно вкуснее и сытнее, поскольку считается, что чем насыщенней и приятнее на вкус будет блюдо, тем лучше будет урожай и достаток в семье.

Читайте такжеКороткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открыткахВ Украине в период новогодне-рождественских праздников кутью принято готовят три раза: на Рождество подают Богатую кутья, на Старый Новый год — Щедрую кутью и в канун Крещения Господнего (отмечается 19 января) — Голодную кутью.

Рождественская кутья является праздничным блюдом, а когда это же блюдо готовят на поминки, то называют его коливо.

В канун Рождества принято ничего не есть до первой звезды, а потом праздничный ужин начинают с кутьи — каждый должен съесть немного этого блюда. Главред решил посоветовать, какие постные блюда можно приготовить на Сочельник.

Меню на Рождество: варианты 12 блюд на Святвечер

Обязательные компоненты рождественского меню:

Кутья и узвар (в Сочельник еду нельзя запивать водой);

На праздничный стол традиционно подают хлеб, который символизирует тело Христа, можно испечь рождественские пампушки.

Рыбные закуски на Рождество:

Копченая горбуша или копченая скумбрия, также можно подать сельдь по-домашнему.

Овощные закуски на праздник:

Салаты на Рождество — салат винегрет или постный салат оливье, или салат из свежих овощей;

Овощное ассорти или соления, консервированные оливки/маслины.

Первые блюда на Рождество:

Постный борщ, который символизирует кровь детей, которые были убиты в Вифлееме по приказу иудейского царя Ирода Великого, или капустняк.

Горячие блюда (вторые блюда) на Рождество:

Тушенный или вареный картофель (картофель можно стушить с луком и грибами);

Постные голубцы или запеченная/жареная рыба;

Вареники c грибами.

Десерты на Сочельник:

Запеченные яблоки с орехами и медом или фруктовое желе/мусс, также можно испечь рождественское печенье;

Cалат из фруктов.