Меню на Рождество: варианты 12 блюд на Сочельник

В Святвечер на праздничном столе обязательно должны быть кутья и узвар.
В воскресенье, 6 января, православные и греко-католики отмечают Сочельник, праздник еще называют Рождественский сочельник, или Святой вечер — это канун одного из главных христианских праздников — Рождества Христова (отмечается 7 января).
В Сочельник заканчивается Рождественский пост, но меню на Рождество должно быть постным и состоять из 12 блюд (именно столько апостолов было у сына Божьего Иисуса Христа).
Блюда на рождество можно готовить разные, но главные из них — кутья (сочиво, коливо) и узвар.
Кутья: что это за блюдо
Считается, что слово кутья греческого происхождения и попало в традиции христиан из древнеязыческих культов. Первые письменные упоминания о кутье сохранились еще с начала XII века, блюдо вспоминалось в летописи "Повесть временных лет".
Кутью принято готовить из цельных зерен пшеницы. Иногда для приготовления блюда используют перловку, булгур или другие крупы. В последнее время стала популярна кутья из риса. В кашу традиционно добавляют мед, мак, изюм и орехи.
Кутья — символическое блюдо, и все ее ингредиенты имеют определенное значение: зерно — символ вечной жизни и изобилия, мак и орехи символизируют богатство и плодородие, а мед — символ райского блаженства и благополучия.
Кутью стараются приготовить как можно вкуснее и сытнее, поскольку считается, что чем насыщенней и приятнее на вкус будет блюдо, тем лучше будет урожай и достаток в семье.
Читайте такжеКороткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открыткахВ Украине в период новогодне-рождественских праздников кутью принято готовят три раза: на Рождество подают Богатую кутья, на Старый Новый год — Щедрую кутью и в канун Крещения Господнего (отмечается 19 января) — Голодную кутью.
Рождественская кутья является праздничным блюдом, а когда это же блюдо готовят на поминки, то называют его коливо.
В канун Рождества принято ничего не есть до первой звезды, а потом праздничный ужин начинают с кутьи — каждый должен съесть немного этого блюда. Главред решил посоветовать, какие постные блюда можно приготовить на Сочельник.
Меню на Рождество: варианты 12 блюд на Святвечер
Обязательные компоненты рождественского меню:
- Кутья и узвар (в Сочельник еду нельзя запивать водой);
- На праздничный стол традиционно подают хлеб, который символизирует тело Христа, можно испечь рождественские пампушки.
Рыбные закуски на Рождество:
Копченая горбуша или копченая скумбрия, также можно подать сельдь по-домашнему.
Овощные закуски на праздник:
Салаты на Рождество — салат винегрет или постный салат оливье, или салат из свежих овощей;
Овощное ассорти или соления, консервированные оливки/маслины.
Первые блюда на Рождество:
Постный борщ, который символизирует кровь детей, которые были убиты в Вифлееме по приказу иудейского царя Ирода Великого, или капустняк.
Горячие блюда (вторые блюда) на Рождество:
Тушенный или вареный картофель (картофель можно стушить с луком и грибами);
Постные голубцы или запеченная/жареная рыба;
Вареники c грибами.
Десерты на Сочельник:
Запеченные яблоки с орехами и медом или фруктовое желе/мусс, также можно испечь рождественское печенье;
Cалат из фруктов.