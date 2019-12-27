Изысканное меню на Новый год 2020: класснючие блюда

Чтобы задобрить Крысу, в новогоднее меню 2020 можно включить много блюд из сыра / УНИАН

Совсем скоро Новый год, и уже пора составить новогоднее меню 2020, которое придется по душе символу 2020 года - Белой Металлической Крысе.

Символ 2020 года любит сыр без резкого запаха, фрукты, орехи, мясо (кроме говядины), крупы, зерно и рыбу - опираясь на эти предпочтения, Главред решил составить изысканное праздничное меню.

Меню на Новый год 2020: изысканные закуски, горячие блюда (вторые блюда) и десерты

Блюда на Новый год: какие подать закуски

Новогодние блюда из сыра: закуска Каллы

Ингредиенты:

2-3 зубчика чеснока;

Листики плавленого сливочного сыра;

Плавленый сыр;

Яйца;

Майонез;

Помидор и зелень для украшения.

Сварите яйца вкрутую и натрите на мелкой терке. Также натрите на мелкой терке плавленый сыр, а чеснок пропустите через чеснокодавку. Смешайте измельченные ингредиенты, добавьте майонез и снова все перемешайте.

Сделайте из помидора тычинки для каллы и сформируйте цветок - положите на листки плавленого сыра начинку, заверните и вставьте тычинку.

Чтобы задобрить Крысу, в новогоднее меню 2020 можно включить много блюд из сыра / instagram.com/recepty312

Блюда на Новый год 2020: сырная закуска Мандаринки

Ингредиенты:

Яйца - 3 штуки;

Сыр твердый - 100 г;

Чеснок - 1 зубчик;

Морковь - 1 штука (крупная);

Майонез или йогурт - 2 столовые ложки.

Морковь должна быть яркой и вкусной. Отварите овощ. Также сварите вкрутую яйца. Яйца, морковь и сыр натрите на мелкой терке, а чеснок пропустите через чеснокодавку. Смешайте яйца, сыр и чеснок с майонезом и сформируйте шарики.

Облепите шарики морковью. Чтобы шарики блестели - их можно обмазать маслом. Шарики можно украсить листьями и хвостиками от мандаринов.

Чтобы задобрить Крысу, в новогоднее меню 2020 можно включить много блюд из сыра / instagram.com/isaeva_recept

Блюда на Новый год: сырные канапе

Возьмите разные виды сыра, разные фрукты, ягоды и помидоры черри. Порежьте сыр кубиками, уложите сверху кусочки фруктов, ягод или половинку помидора и проткните ингредиенты шпажкой.

Чтобы задобрить Крысу, в новогоднее меню 2020 можно включить много блюд из сыра / instagram.com/makzubkov

Новогодние блюда: помидоры, фаршированные творожным сыром и креветками

Ингредиенты:

10 помидоров черри;

10 вареных креветок;

Творожный сыр;

Чеснок;

Соль.

Отрежьте у помидоров шляпки. Удалите из помидоров мякоть - можно использовать чайную ложку. Пропустите чеснок через чеснокодавку и смешайте с творожным сыром. Подсолите помидоры, нафаршируйте творогом и уложите сверху креветки.

Чтобы задобрить Крысу, в новогоднее меню 2020 можно включить много блюд из сыра / instagram.com/ppxydeem___vkysno

Что приготовить на Новый год 2020: салат Грибная поляна

Поскольку Крыса любит не только сыр, но и мясо, в качестве закуски можно подать салат Грибная поляна, в котором есть оба этих продукта.

Чтобы задобрить Крысу, в меню на Новый год 2020 можно включить много блюда из мяса / instagram.com/ia_liubliu_domashniu_kyhniu

Меню на Новый год 2020: какие подать горячие блюда

Блюда на Новый год 2020: фаршированный перец

На праздничный стол можно подать перец, фаршированный мясом и рисом, поскольку Крыса любит и мясо, и крупы.

Чтобы задобрить Крысу, в меню на Новый год 2020 можно включить много блюда из мяса / instagram.com/margo_pp_zoj

Что приготовить на Новый год 2020: запеченный лосось

Ингредиенты:

800 г филе лосося;

1 столовая ложка оливкового масла для смазывания фольги;

1 чайная ложка оливкового масла для смазывания лосося;

Соль, перец - по вкусу;

1 чайная ложка мела;

Сок 1 лимона;

Половина лимона для подачи;

Укроп, петрушка - по вкусу.

Духовку нужно разогреть до температуры в 160 градусов. Застелите противень фольгой, сделайте из нее бортики, а потом размажьте по фольге оливковое масло. Смешайте оливковое масло с медом и смажьте смесью филе лосося, а потом присыпьте его приправами.

Нарежьте филе порциями и уложите на фольгу (рыба должна лежать кожицей вниз). Готовьте лосось около 10 минут. Смешайте сок половины лимона с зеленью и полейте смесью приготовленную рыбу. Запеченный лосось можно украсить дольками лимона.

Чтобы задобрить Крысу, в новогоднее меню 2020 можно включить блюда из рыбы / instagram.com/receptov.more

Новогодние блюда: необычное мясо по-французски

На новогодний стол можно подать мясо по-французски с помидорами.

Чтобы задобрить Крысу, в новогоднее меню 2020 можно включить много блюд из сыра / instagram.com/recepti.good

Новогоднее меню 2020: какие подать десерты

Меню на Новый год: конфеты из сухофруктов

Возьмите крупную курагу, крупные финики, грецкие орехи и миндаль. Промойте сухофрукты и орехи. Начините сухофрукты орехами.

Что приготовить на Новый год 2020: вкуснейший торт

На праздничный стол можно подать торт медовик.

В меню на Новый год 2020 можно включить медовик / instagram.com/torty_nazakaz_17

Меню на Новый год 2020: фруктовая корзинка

Ингредиенты:

Апельсин;

Мандарин;

Яблоко;

Киви;

Сахарная пудра.

Срежьте верх апельсина, вытащите мякоть, чтобы осталась только шкурка. Разберите мандарин на дольки, а остальные фрукты, кроме киви, порежьте дольками. Киви порежьте кружочками. Уложите все фрукты, кроме киви, в апельсин. Украсьте корзинку кружочками киви и сахарной пудрой.