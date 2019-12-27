Изысканное меню на Новый год 2020: класснючие блюда

В новогоднее меню 2020 хорошо вписываются мандарины - и речь идет не о фруктах.
Совсем скоро Новый год, и уже пора составить новогоднее меню 2020, которое придется по душе символу 2020 года - Белой Металлической Крысе.
Символ 2020 года любит сыр без резкого запаха, фрукты, орехи, мясо (кроме говядины), крупы, зерно и рыбу - опираясь на эти предпочтения, Главред решил составить изысканное праздничное меню.
Меню на Новый год 2020: изысканные закуски, горячие блюда (вторые блюда) и десерты
Блюда на Новый год: какие подать закуски
Новогодние блюда из сыра: закуска Каллы
Ингредиенты:
- 2-3 зубчика чеснока;
- Листики плавленого сливочного сыра;
- Плавленый сыр;
- Яйца;
- Майонез;
- Помидор и зелень для украшения.
Сварите яйца вкрутую и натрите на мелкой терке. Также натрите на мелкой терке плавленый сыр, а чеснок пропустите через чеснокодавку. Смешайте измельченные ингредиенты, добавьте майонез и снова все перемешайте.
Сделайте из помидора тычинки для каллы и сформируйте цветок - положите на листки плавленого сыра начинку, заверните и вставьте тычинку.
Блюда на Новый год 2020: сырная закуска Мандаринки
Ингредиенты:
- Яйца - 3 штуки;
- Сыр твердый - 100 г;
- Чеснок - 1 зубчик;
- Морковь - 1 штука (крупная);
- Майонез или йогурт - 2 столовые ложки.
Морковь должна быть яркой и вкусной. Отварите овощ. Также сварите вкрутую яйца. Яйца, морковь и сыр натрите на мелкой терке, а чеснок пропустите через чеснокодавку. Смешайте яйца, сыр и чеснок с майонезом и сформируйте шарики.
Облепите шарики морковью. Чтобы шарики блестели - их можно обмазать маслом. Шарики можно украсить листьями и хвостиками от мандаринов.
Блюда на Новый год: сырные канапе
Возьмите разные виды сыра, разные фрукты, ягоды и помидоры черри. Порежьте сыр кубиками, уложите сверху кусочки фруктов, ягод или половинку помидора и проткните ингредиенты шпажкой.
Новогодние блюда: помидоры, фаршированные творожным сыром и креветками
Ингредиенты:
10 помидоров черри;
10 вареных креветок;
Творожный сыр;
Чеснок;
Соль.
Отрежьте у помидоров шляпки. Удалите из помидоров мякоть - можно использовать чайную ложку. Пропустите чеснок через чеснокодавку и смешайте с творожным сыром. Подсолите помидоры, нафаршируйте творогом и уложите сверху креветки.
Что приготовить на Новый год 2020: салат Грибная поляна
Поскольку Крыса любит не только сыр, но и мясо, в качестве закуски можно подать салат Грибная поляна, в котором есть оба этих продукта.
Меню на Новый год 2020: какие подать горячие блюда
Блюда на Новый год 2020: фаршированный перец
На праздничный стол можно подать перец, фаршированный мясом и рисом, поскольку Крыса любит и мясо, и крупы.
Что приготовить на Новый год 2020: запеченный лосось
Ингредиенты:
- 800 г филе лосося;
- 1 столовая ложка оливкового масла для смазывания фольги;
- 1 чайная ложка оливкового масла для смазывания лосося;
- Соль, перец - по вкусу;
- 1 чайная ложка мела;
- Сок 1 лимона;
- Половина лимона для подачи;
- Укроп, петрушка - по вкусу.
Духовку нужно разогреть до температуры в 160 градусов. Застелите противень фольгой, сделайте из нее бортики, а потом размажьте по фольге оливковое масло. Смешайте оливковое масло с медом и смажьте смесью филе лосося, а потом присыпьте его приправами.
Нарежьте филе порциями и уложите на фольгу (рыба должна лежать кожицей вниз). Готовьте лосось около 10 минут. Смешайте сок половины лимона с зеленью и полейте смесью приготовленную рыбу. Запеченный лосось можно украсить дольками лимона.
Новогодние блюда: необычное мясо по-французски
На новогодний стол можно подать мясо по-французски с помидорами.
Новогоднее меню 2020: какие подать десерты
Меню на Новый год: конфеты из сухофруктов
Возьмите крупную курагу, крупные финики, грецкие орехи и миндаль. Промойте сухофрукты и орехи. Начините сухофрукты орехами.
Что приготовить на Новый год 2020: вкуснейший торт
На праздничный стол можно подать торт медовик.
Меню на Новый год 2020: фруктовая корзинка
Ингредиенты:
- Апельсин;
- Мандарин;
- Яблоко;
- Киви;
- Сахарная пудра.
Срежьте верх апельсина, вытащите мякоть, чтобы осталась только шкурка. Разберите мандарин на дольки, а остальные фрукты, кроме киви, порежьте дольками. Киви порежьте кружочками. Уложите все фрукты, кроме киви, в апельсин. Украсьте корзинку кружочками киви и сахарной пудрой.