Самый вкусный торт медовик: простые рецепты медовика с разными видами крема

Коржи на медовик с заварным кремом или со сметанным кремом выпекаются считанные минуты / instagram.com/torty_nazakaz_17

На носу новогодние праздники - самое время определяться с блюдами на Новый год 2020.

Неотъемлемой частью праздничного меню являются десерты, поэтому Главред решил объяснить, как приготовить самый вкусный торт медовик классический и найти простые рецепты этого торта с разными видами крема - с заварным кремом и со сметанным кремом.

Классический медовик - рецепт с заварным кремом

Медовик с заварным кремом - ингредиенты для коржей:

4 яйца;

4 столовые ложки сливочного масла;

300 г сахара;

2-3 чайные ложки соды;

6-7 стаканов муки;

4 столовые ложки меда.

Торт медовик с заварным кремом - ингредиенты для крема:

1,5 л молока;

4 столовые ложки муки;

250 г сахара;

4 яйца;

250 г сливочного масла.

Как приготовить самый вкусный медовик с заварным кремом

Торт медовик - рецепт коржей

Смешайте в кастрюле яйца, сахар, сливочное масло, мед и погашенную соду. Поставьте ингредиенты на водяную баню и перемешивайте, пока масло и сахар не растворится, и масса не станет однородной. Потом всыпьте немного муки и постоянно перемешивайте тесто на медовик.

Высыпьте оставшуюся муку на стол, высыпьте приготовленную смесь и замесите тесто. Приготовленное тесто можно отправить в холодильник на полчаса (если тесто будет слишком мягким).

Рецепт торта медовик - как выпекать коржи

Приготовленное тесто на торт медовик с заварным кремом разделите на девять или десять частей, раскатайте его тонко на пергаменте, сформируйте круг и отправьте выпекаться на четыре-пять минут при температуре 240 градусов.

Готовые коржи на медовик классический должны быть коричневого цвета, главное - не пересушить их. Из остатков теста сформируйте маленькие коржи, испеките их, а потом измельчите в крошку.

Медовик классический рецепт - как приготовить заварной крем

Доведите молоко до кипения. Взбейте яйца с сахаром, всыпьте муку и еще раз взбейте ингредиенты. Приготовленную массу влейте в молоко тонкой струйкой и варите, пока она не станет густой. Массу для крема на торт медовик оставьте в покое на некоторое время - она должна остыть.

Взбейте размягченное сливочное масло, добавьте часть приготовленной массы в масло, а потом смесь отправьте в уже остывшую часть крема. После этого соберите медовик, присыпьте крошкой и дайте торту пропитаться.

Коржи на медовик с заварным кремом или со сметанным кремом выпекаются считанные минуты / Скриншот

Самый вкусный медовик, рецепт со сметанным кремом

Торт медовик со сметанным кремом - ингредиенты для приготовления коржей:

2 столовые ложки меда без горки;

100 г сахара;

75 г сливочного масла;

300 г муки;

2 некрупных яйца;

1 чайная ложка соды без горки.

Торт медовик со сметанным кремом - ингредиенты для приготовления крема:

350 г сметаны (30% жирности);

350 г сливок (33-35% жирности);

150 г сахара.

Самый вкусный медовик, рецепт со сметанным кремом: как приготовить коржи

В миске смешайте масло, сахар, мед и отправьте на водяную баню. Постоянно помешивайте смесь, пока сахар не растворится. В другой миске слегка взбейте яйца, всыпьте соду и снова все перемешайте.

Аккуратно введите яйца с содой в смесь, приготовленную в первой миске, и проварите ингредиенты на водяной бане примерно 10 минут (все постоянно помешивайте). Потом снимите миску с огня, добавьте в смесь муку и замесите тесто на торт медовик со сметанным кремом.

Готовое тесто отправьте в холодильник. Остывшее тесто разделите на восемь-девять коржей, диаметр приблизительно 20-22 см.

Выпекайте каждый корж 2-3 минуты при температуре 200 градусов. Один корж поломайте и измельчите в крошку, она понадобится для украшения десерта.

Самый вкусный медовик, рецепт со сметанным кремом: как приготовить крем и собрать десерт

Взбивайте сметану с сахаром и постепенно введите сливки. Смажьте коржи кремом и присыпьте сформированный десерт крошкой. Сформированный десерт отправьте в холодильник на несколько часов. Торт медовик можно украсить взбитыми сливками, ягодами или фруктами.