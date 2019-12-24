Самый вкусный торт медовик: простые рецепты медовика с разными видами крема

Медовик - торт, который можно приготовить и с заварным, и со сметанным кремом.
На носу новогодние праздники - самое время определяться с блюдами на Новый год 2020.
Неотъемлемой частью праздничного меню являются десерты, поэтому Главред решил объяснить, как приготовить самый вкусный торт медовик классический и найти простые рецепты этого торта с разными видами крема - с заварным кремом и со сметанным кремом.
Классический медовик - рецепт с заварным кремом
Медовик с заварным кремом - ингредиенты для коржей:
- 4 яйца;
- 4 столовые ложки сливочного масла;
- 300 г сахара;
- 2-3 чайные ложки соды;
- 6-7 стаканов муки;
- 4 столовые ложки меда.
Торт медовик с заварным кремом - ингредиенты для крема:
- 1,5 л молока;
- 4 столовые ложки муки;
- 250 г сахара;
- 4 яйца;
- 250 г сливочного масла.
Как приготовить самый вкусный медовик с заварным кремом
Торт медовик - рецепт коржей
Смешайте в кастрюле яйца, сахар, сливочное масло, мед и погашенную соду. Поставьте ингредиенты на водяную баню и перемешивайте, пока масло и сахар не растворится, и масса не станет однородной. Потом всыпьте немного муки и постоянно перемешивайте тесто на медовик.
Высыпьте оставшуюся муку на стол, высыпьте приготовленную смесь и замесите тесто. Приготовленное тесто можно отправить в холодильник на полчаса (если тесто будет слишком мягким).
Рецепт торта медовик - как выпекать коржи
Приготовленное тесто на торт медовик с заварным кремом разделите на девять или десять частей, раскатайте его тонко на пергаменте, сформируйте круг и отправьте выпекаться на четыре-пять минут при температуре 240 градусов.
Готовые коржи на медовик классический должны быть коричневого цвета, главное - не пересушить их. Из остатков теста сформируйте маленькие коржи, испеките их, а потом измельчите в крошку.
Медовик классический рецепт - как приготовить заварной крем
Доведите молоко до кипения. Взбейте яйца с сахаром, всыпьте муку и еще раз взбейте ингредиенты. Приготовленную массу влейте в молоко тонкой струйкой и варите, пока она не станет густой. Массу для крема на торт медовик оставьте в покое на некоторое время - она должна остыть.
Взбейте размягченное сливочное масло, добавьте часть приготовленной массы в масло, а потом смесь отправьте в уже остывшую часть крема. После этого соберите медовик, присыпьте крошкой и дайте торту пропитаться.
Самый вкусный медовик, рецепт со сметанным кремом
Торт медовик со сметанным кремом - ингредиенты для приготовления коржей:
- 2 столовые ложки меда без горки;
- 100 г сахара;
- 75 г сливочного масла;
- 300 г муки;
- 2 некрупных яйца;
- 1 чайная ложка соды без горки.
Торт медовик со сметанным кремом - ингредиенты для приготовления крема:
- 350 г сметаны (30% жирности);
- 350 г сливок (33-35% жирности);
- 150 г сахара.
Самый вкусный медовик, рецепт со сметанным кремом: как приготовить коржи
В миске смешайте масло, сахар, мед и отправьте на водяную баню. Постоянно помешивайте смесь, пока сахар не растворится. В другой миске слегка взбейте яйца, всыпьте соду и снова все перемешайте.
Аккуратно введите яйца с содой в смесь, приготовленную в первой миске, и проварите ингредиенты на водяной бане примерно 10 минут (все постоянно помешивайте). Потом снимите миску с огня, добавьте в смесь муку и замесите тесто на торт медовик со сметанным кремом.
Готовое тесто отправьте в холодильник. Остывшее тесто разделите на восемь-девять коржей, диаметр приблизительно 20-22 см.
Выпекайте каждый корж 2-3 минуты при температуре 200 градусов. Один корж поломайте и измельчите в крошку, она понадобится для украшения десерта.
Самый вкусный медовик, рецепт со сметанным кремом: как приготовить крем и собрать десерт
Взбивайте сметану с сахаром и постепенно введите сливки. Смажьте коржи кремом и присыпьте сформированный десерт крошкой. Сформированный десерт отправьте в холодильник на несколько часов. Торт медовик можно украсить взбитыми сливками, ягодами или фруктами.