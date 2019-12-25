Классическое и необычное мясо по-французски: вкуснейшие рецепты на любой вкус

Мясо по-французски в духовке можно приготовить с картофелем, с грибами, с помидором и с ананасами / instagram.com/sytyy_kot

Новогодний стол 2020 можно украсить сытным и презентабельным блюдом - мясо по-французски. Это блюдо можно сделать "гвоздем" новогоднего меню - подать в качестве основного блюда.

"Предком" блюда является "телятина Орлов", и из самого названия становится понятно, что его главный ингредиент - телятина.

При встрече нового года советуют воздержаться от подачи на стол блюд из говядины, поскольку считается, что символ 2020 года - Белая Металлическая Крыса - имеет дружеские отношения с другим знаком восточного календаря - Быком.

Главред решил собрать вкуснейшие рецепты мяса по-французски в духовке: рецепт классический, с ананасом, с грибами, с помидорами.

Вкуснейшее мясо по-французски в духовке, рецепты

Мясо по-французски, классический рецепт

Ингредиенты:

0,5 кг свиной вырезки;

0,5 кг картофеля;

200 г лука;

300 г твердого сыра;

4 столовые ложки майонеза;

1 столовая ложка растительного масла;

Соль, перец - по вкусу.

Как приготовить мясо по-французски с картошкой

Нарежьте картофель не тонкими кружочками. Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите картофель и посолите, а также поперчите и смажьте двумя столовыми ложками майонеза. Порежьте мясо кусочками, толщина кусочков должна быть около 1 см. Отбейте мясо, выложите на картофель, посолите и поперчите.

После этого в мясо по-французски с картофелем добавьте лук, нарезанный полукольцами, - выложите его поверх мяса, посолите, поперчите и смажьте оставшейся частью майонеза.

Потом присыпьте блюдо сыром, натертым на крупной терке. Запекайте мясо по-французски с картошкой в духовке при температуре 180 градусов. Блюдо готовится около 50 минут.

Мясо по-французски в духовке можно приготовить с картофелем, с грибами, с помидором и с ананасами / instagram.com/barieva_bake

Вкуснейшее мясо по-французски в духовке, рецепт №2

Необычный рецепт - мясо по-французски с помидорами

Ингредиенты:

2 куриные грудки;

1 луковица;

3 яйца;

3 столовые ложки сметаны;

80-100 г твердого сыра;

1 крупный помидор;

Растительное масло, соль, паприка - по вкусу.

Как приготовить мясо по-французски с помидорами

Нарежьте курицу небольшими кусочками, лук - мелким кубиком, помидор - нетонкими кружочками, а сыр натрите на крупной терке.

Обжарьте лук на растительном масле, чтобы он стал золотистым. Смешайте обжаренный лук с нарезанной грудкой, солью и приправами.Смешайте яйца, сметану, сыр, добавьте соль и еще раз все тщательно перемешайте.

Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите курицу с луком и приправами, залейте все подготовленной заливкой, а сверху уложите кружочки помидора.

Мясо по-французски с помидорами готовится в духовке, разогретой до 190 градусов, около 50 минут.

Мясо по-французски в духовке можно приготовить с картофелем, с грибами, с помидором и с ананасами / instagram.com/recepti.good

Мясо по-французски в духовке можно приготовить с картофелем, с грибами, с помидором и с ананасами / instagram.com/recepti.good

Как готовится мясо по-французски с ананасом

Курицу порежьте и сделайте биточки. Посолите и поперчите битки. Слейте из ананасов лишнюю жидкость. Возьмите противень и уложите на него пергамент. Потом выложите на пергамент биточки, уложите наверх кольца ананаса и присыпьте каждый биток твердым сыром (должна образоваться горка).

Мясо по-французски из курицы с ананасом быстро готовится при температуре 180 градусов. Когда из курицы выйдет лишняя жидкость, и на сыре образуется золотистая корочка - блюдо готово. Главное - не пересушить битки.

Мясо по-французски в духовке можно приготовить с картофелем, с грибами, с помидором и с ананасами / Скриншот

Вкуснейшее мясо по-французски в духовке, рецепт №4

Мясо по-французски с грибами

Ингредиенты:

Куриное филе или филе индейки - 1 кг;

Помидоры - 4 штуки;

Лук - 2 штуки;

Твердый сыр - 200 г;

Соль, перец - по вкусу;

Горчица.

Как готовится мясо по-французски с грибами

Курицу или индейку порежьте кусочками, добавьте специи и горчицу, все перемешайте и оставьте птицу мариноваться - подождите минимум полчаса.

Порежьте лук и помидоры кольцами, а сыр натрите на крупной терке.

После этого сформируйте мясо по-французски из курицы или индейки. Уложите на противень пергамент, сверху положите замаринованную курицу, потом уложите лук, поверх него - помидоры, а потом присыпьте все натертым сыром. Готовьте блюдо около 40 минут при температуре 180 градусов.