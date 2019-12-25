Классическое и необычное мясо по-французски: вкуснейшие рецепты на любой вкус

Мясо по-французски с картошкой готовится в духовке менее часа.
Новогодний стол 2020 можно украсить сытным и презентабельным блюдом - мясо по-французски. Это блюдо можно сделать "гвоздем" новогоднего меню - подать в качестве основного блюда.
"Предком" блюда является "телятина Орлов", и из самого названия становится понятно, что его главный ингредиент - телятина.
При встрече нового года советуют воздержаться от подачи на стол блюд из говядины, поскольку считается, что символ 2020 года - Белая Металлическая Крыса - имеет дружеские отношения с другим знаком восточного календаря - Быком.
Главред решил собрать вкуснейшие рецепты мяса по-французски в духовке: рецепт классический, с ананасом, с грибами, с помидорами.
Вкуснейшее мясо по-французски в духовке, рецепты
Мясо по-французски, классический рецепт
Ингредиенты:
- 0,5 кг свиной вырезки;
- 0,5 кг картофеля;
- 200 г лука;
- 300 г твердого сыра;
- 4 столовые ложки майонеза;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- Соль, перец - по вкусу.
Как приготовить мясо по-французски с картошкой
Нарежьте картофель не тонкими кружочками. Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите картофель и посолите, а также поперчите и смажьте двумя столовыми ложками майонеза. Порежьте мясо кусочками, толщина кусочков должна быть около 1 см. Отбейте мясо, выложите на картофель, посолите и поперчите.
После этого в мясо по-французски с картофелем добавьте лук, нарезанный полукольцами, - выложите его поверх мяса, посолите, поперчите и смажьте оставшейся частью майонеза.
Потом присыпьте блюдо сыром, натертым на крупной терке. Запекайте мясо по-французски с картошкой в духовке при температуре 180 градусов. Блюдо готовится около 50 минут.
Вкуснейшее мясо по-французски в духовке, рецепт №2
Необычный рецепт - мясо по-французски с помидорами
Ингредиенты:
- 2 куриные грудки;
- 1 луковица;
- 3 яйца;
- 3 столовые ложки сметаны;
- 80-100 г твердого сыра;
- 1 крупный помидор;
- Растительное масло, соль, паприка - по вкусу.
Как приготовить мясо по-французски с помидорами
Нарежьте курицу небольшими кусочками, лук - мелким кубиком, помидор - нетонкими кружочками, а сыр натрите на крупной терке.
Обжарьте лук на растительном масле, чтобы он стал золотистым. Смешайте обжаренный лук с нарезанной грудкой, солью и приправами.Смешайте яйца, сметану, сыр, добавьте соль и еще раз все тщательно перемешайте.
Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите курицу с луком и приправами, залейте все подготовленной заливкой, а сверху уложите кружочки помидора.
Мясо по-французски с помидорами готовится в духовке, разогретой до 190 градусов, около 50 минут.
Как готовится мясо по-французски с ананасом
Курицу порежьте и сделайте биточки. Посолите и поперчите битки. Слейте из ананасов лишнюю жидкость. Возьмите противень и уложите на него пергамент. Потом выложите на пергамент биточки, уложите наверх кольца ананаса и присыпьте каждый биток твердым сыром (должна образоваться горка).
Мясо по-французски из курицы с ананасом быстро готовится при температуре 180 градусов. Когда из курицы выйдет лишняя жидкость, и на сыре образуется золотистая корочка - блюдо готово. Главное - не пересушить битки.
Вкуснейшее мясо по-французски в духовке, рецепт №4
Мясо по-французски с грибами
Ингредиенты:
- Куриное филе или филе индейки - 1 кг;
- Помидоры - 4 штуки;
- Лук - 2 штуки;
- Твердый сыр - 200 г;
- Соль, перец - по вкусу;
- Горчица.
Как готовится мясо по-французски с грибами
Курицу или индейку порежьте кусочками, добавьте специи и горчицу, все перемешайте и оставьте птицу мариноваться - подождите минимум полчаса.
Порежьте лук и помидоры кольцами, а сыр натрите на крупной терке.
После этого сформируйте мясо по-французски из курицы или индейки. Уложите на противень пергамент, сверху положите замаринованную курицу, потом уложите лук, поверх него - помидоры, а потом присыпьте все натертым сыром. Готовьте блюдо около 40 минут при температуре 180 градусов.