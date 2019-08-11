Фаршированный перец с грибами, мясом и без риса: самые простые рецепты

Перец фаршированный легко приготовить из привычных ингредиентов.
Из перца можно приготовить не только быстрые закуски - засолить или замариновать, но и простое, но вкусное основное блюдо - фаршированный перец.
Такое блюдо выгодно готовить, поскольку его можно подавать и без гарнира. Также зафаршированный перец можно приготовить в качестве домашнего полуфабриката - его морозят.
Для приготовления фарша используют мясо, овощи и рис. Готовят блюдо не только в духовке, но и на плите, и в мультиварке.
Главред решил узнать, как готовить перец, фаршированный овощами, мясом и без риса, и собрать самые простые и аппетитные рецепты.
Фаршированный перец с грибами на плите
Ингредиенты:
- 12-15 перцев свежих или замороженных;
- 200 г риса;
- 300 г свежих шампиньонов;
- 1 луковица;
- Около 300 г помидоров в собственном соку;
- Около 50 г растительного масла;
- Соль, перец - по вкусу.
Фаршированный перец, рецепт пошаговый
Поставьте кастрюлю с толстым дном или сковороду на медленный огонь и влейте растительное масло. Нарежьте лук мелким кубиком, бросьте в разогретое растительное масло и жарьте на протяжении 2-3 минут.
Порежьте шампиньоны соломкой, отправьте жариться вместе с луком, все перемешайте и подождите, пока грибы пустят сок. Когда шампиньоны пустят сок, всыпьте в емкость промытый рис и все перемешайте.
Сцедите с измельченных помидоров сок, добавьте в емкость кусочки мякоти, всыпьте соль и перец и снова все перемешайте. После этого обжарьте ингредиенты на протяжении 3-4 минут, постоянно помешивая. Потом залейте ингредиенты холодной водой (вода должна быть на палец выше уровня риса). Накройте все крышкой, сделайте минимальный огонь и все варите до готовности риса.
Читайте такжеФаршированные кабачки: вкусные и простые рецептыПриготовленную начинку тщательно перемешайте. Срежьте плодоножки помытых перцев, достаньте сердцевину и наполните овощи начинкой.
Перец, фаршированный овощами, переложите в кастрюлю с толстым дном.
Приготовьте соус - в оставшийся сок из помидоров добавьте соль, немного растительного масла и все перемешайте.
Залейте перцы приготовленным соусом, закройте кастрюлю крышкой, доведите перцы до кипения и оставьте под закрытой крышкой на 10 минут. Перец можно подавать со сметаной или соусами, приготовленными на ее основе.
Как приготовить фаршированный перец с грибами - фото этапов приготовления
Перец, фаршированный мясом и рисом, в мультиварке
Ингредиенты:
- 14 средних болгарских перцев;
- Фарш - 800 г (свинина и говядина);
- 1 луковица;
- 1 мультистакан длиннозерного риса;
- 0,5 столовой ложки соли в фарш, а в соус - 3 чайные ложки;
- Черный перец - по вкусу;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 3 столовые ложки сметаны;
- Смесь трав (например, итальянские);
- Около 1,5 литра воды.
Как приготовить фаршированный перец в мультиварке
Промойте рис в холодной воде и залейте кипятком на 10 минут, чтобы он немного распарился. Подготовьте перец - отрежьте плодоножку, вытащите сердцевину, уберите косточки, и порежьте лук мелким кубиком. Включите мультиварку на режим "Жарка" и влейте в чашу немного растительного масла. Положите в разогретое растительное масло лук и обжарьте на протяжении 7 минут.
Выключите мультиварку. Пересыпьте в миску лук, добавьте фарш, рис, 0,5 столовой ложки соли, черный перец и все тщательно перемешайте. Не очень плотно нафаршируйте начинкой перцы. Уложите перец, фаршированный мясом, в мультиварку.
Потом приготовьте соус для перцев. Смешайте томатную пасту со сметаной, солью, перцем, смесью трав, добавьте 0,5 литра воды и все перемешайте. Залейте перцы водой и влейте в чашу еще около 1 литра воды. Включите режим "Тушение" и готовьте овощи 1 час 30 минут.
Как готовить перец фаршированный в мультиварке - фото этапов приготовления
Фаршированный перец в духовке без риса
Ингредиенты:
- Болгарский перец – 3 штуки;
- 1 куриное филе;
- 85 г твердого сыра;
- Небольшой пучок зелени - немного укропа, петрушки и зеленого лука;
- 1 помидор;
- 1 столовая ложка сметаны или йогурта;
- 1/3 чайной ложки сухого чеснока;
- Соль, перец, хмели-сунели - по вкусу.
Перец фаршированный, рецепт пошаговый
Разрежьте перцы пополам, удалите сердцевину и отрежьте часть плодоножки. Нарежьте филе и помидоры мелким кубиком, порубите зелень и все смешайте. Натрите сыр на мелкой терке, немного отложите, чтобы посыпать перец фаршированный в духовке, а большую часть - отправьте к остальным ингредиентам.
Добавьте в начинку сметану, соль, сушеный чеснок, хмели-сунели и все тщательно перемешайте.Нафаршируйте начинкой половинки перца. Смажьте форму для выпекания растительным маслом и положите в нее начиненные перцы.
Читайте такжеБлюда из кабачков в духовке и в мультиварке: простые и вкусные рецептыРазогрейте духовку до 180 градусов. Фаршированный перец без риса в духовке готовится около 40 минут. Через 30 минут выпекания достаньте перцы, присыпьте их натертым сыром и поставьте в духовку доготавливаться на 5-7 минут.
Через 7 минут сыр покроет поверхность перцев. Приготовленные таким способом перцы получаются не только красивыми, но и нежными и сочными.
Как приготовить фаршированный перец в духовке без риса - фото этапов приготовления