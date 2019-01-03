Как готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгура

3 января 2019, 10:54

В меню на Рождество обязательно должна быть кутья, считается, что от нее зависит достаток семьи.

Названы вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгура
Главред собрал вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгура / shutterstock.com

В понедельник, 7 января, один из главных христианских праздников — Рождество Христово. На кануне Рождества православные и греко-католики отмечают Сочельник (Рождественский сочельник, или Святой вечер).

Меню на Святвечер должно быть постным, хотя именно 6 января заканчивается Рождественский пост.

На праздничный стол традиционно подают 12 блюд, поскольку столько апостолов было у сына Божьего Иисуса Христа.

Главными блюдами в меню на Рождество являются кутья (сочиво, поминальная кутья называется коливо) и узвар. В кутье обязательно, кроме крупы, должны быть мед, мак и орехи.

Ключевые ингредиенты блюда символичны: зерно символизирует вечную жизнь и изобилие, мак и орехи — богатство и плодородие, а мед — райское блаженство и благополучие.

Читайте такжеКороткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открыткахСчитается, что чем вкуснее и сытнее будет кутья, тем лучше будет урожай, и семью ждет достаток.

На Сочельник принято не есть до появления на небе первой звезды. После того, как появится первая звезда, начинается праздничный ужин, и сначала каждый должен съесть немного кутьи. 

Главред решил посоветовать, как приготовить мак на кутью, как готовить кутью и собрал вкуснейшие рецепты кутьи из разных круп — кутья из пшеницы, кутья из булгура, кутья из риса.

Кашу на кутью можно варить в мультиварке, но тогда стоит следовать рекомендациям, прописанным в инструкции.

Как приготовить мак на кутью

Цельные зерна мака не усваиваются в организме, поэтому для приготовления начинок и для использования мака в кутье, его нужно растереть до появления молочка. Перед тем, как растирать мак, его нужно промыть и замочить в кипятке.

На 100 грамм мака нужно 200 грамм кипятка. Залейте мак кипятком, накройте крышкой и подождите, пока маковые зерна полностью не впитают жидкость. Потом проварите мак несколько минут.

После варки слейте воду, добавьте в маковые зерна сахар по вкусу и перебейте ингредиенты погружным блендером, разотрите в глиняной или каменной ступке или пропустите через мясорубку для перца.

Вкуснейшие рецепты кутьи:

Кутья из пшеницы

Ингредиенты для приготовления главного блюда в меню на Рождество: 200 грамм шлифованной пшеницы, 2 стакана воды, 100 граммов мака, 100 граммов грецких орехов, 50 граммов кураги, мед — по вкусу, 6 столовых ложек узвара.

Как варить кутью из пшеницы

Для приготовления кутьи из шлифованной пшеницы крупу нужно просто промыть и перебрать (замачивают нешлифованную пшеницу, которая долго варится). Поставьте кастрюлю с крупой на огонь, добавьте щепотку соли.

После кипения кашу нужно варить около 20 минут. Пшеница считается готовой, когда ее зерна становятся мягкими. Изюм и курагу помойте, а потом залейте теплой водой и оставьте набухать на 20 минут. Измельчите орехи до состояния средней крошки.

Слейте воду с сухофруктов и выложите их на бумажные полотенца, чтобы ушла лишняя вода. Порежьте курагу на мелкие кубики. Когда каша остынет, добавьте в нее перетертый мак, сухофрукты и орехи. Вылейте узвар в небольшую миску, положите мед, все смешайте, а потом добавьте эту заправку в кашу.

Рецепт кутьи из риса

Ингредиенты для приготовления кутьи из риса: 200 граммов риса, щепотка соли, 100 граммов мака, 100 граммов изюма, 100 граммов грецкого ореха, 50 граммов миндаля, 50 граммов чернослива, мед — по вкусу и 50 граммов разноцветных цукатов.

Как готовить кутью из риса

Промойте рис, залейте стаканом холодной воды и поставьте кастрюлю с крупой на огонь. Когда вода закипит, варите рис 2-3 минуты, а потом откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой.

Снова переложите рис в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте щепотку соли и варите до готовности. После варки откиньте кашу на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость, и переложите в тарелку.

Замочите сухофрукты и измельчите орехи. Порежьте чернослив на мелкие кубики. Добавьте в перетертый мак мед, все тщательно перемешайте. Положите в кашу сухофрукты и орехи. Выложите сверху цукаты.

Кутья из булгура

Ингредиенты для приготовления кутьи из булгура: 200 грамм булгура, 25 граммов сливочного масла, щепотка соли, 100 граммов мака, 100 грамм изюма, 50 граммов сушеной вишни, 50 граммов грецких орехов, 20 граммов семечек подсолнуха, пол-апельсина и мед — по вкусу.

Как приготовить кутью из булгура

Промойте булгур, растопите 25 граммов сливочного масла. Высыпьте булгур на сковородку, добавьте масло и на медленном огне обжарьте в нем булгур (крупу нужно постоянно помешивать) на протяжении двух минут.

Пересыпьте булгур в кастрюлю, вода должна быть выше уровня крупы на 1-2 пальца, добавьте щепотку соли и варите 10-12 минут. Готовую кашу отбросьте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, и высыпьте в тарелку. 

Замочите сухофрукты, измельчите орехи. Смешайте перетертый мак с медом. Добавьте сухофрукты, орехи, мак с медом в кашу и всыпьте туда семечки. Очистите апельсин от кожуры, порежьте фрукт средним кубиком и украсьте ими кутью. 

Ранее Главред посоветовал, какие постные блюда можно приготовить на Сочельник и назвал варианты 12 блюд на Рождество. В меню на Святвечер, в частности, можно включить салаты, запеченный или вареный картофель и рыбу. 

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