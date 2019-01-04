После таких колядок не одарить грех: колядки на русском для детей и взрослых

Главред собрал самые заводные и легкозапоминающиеся колядки на Рождество 2019.
7 января Украина отметит Рождество православное-2019. Накануне нас ждет Рождественский сочельник.
Одной из главных традиций Рождества является пение колядок – рождественских песен, прославляющие Рождение Сына Божьего и желающих хозяевам дома добра и благополучия. В благодарность за колядование певцов принято одаривать гостинцами – деньгами и сладостями. Скупиться в этом деле нельзя – иначе не жди удачи в новом году.
Колядки на русском
К нам пришла коляда,
Накануне Рождества,
Ты добра нам в руку дай,
А взамен же получай,
Богатство, счастье и тепло,
Господь пошлет тебе его,
Так что щедростью задайся,
На нас ни в чем не обижайся!
***
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!
***
Читайте такжеСочельник: какие 12 блюд нужно приготовитьНе дашь мне ватрушки –
Получишь по макушке!
Не дашь пирога –
Уведу корову за рога!
***
Коляда, коляда,
Открываем все дома,
Все окошки, сундучки,
Даем конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам,
Скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст,
Ведь на это он горазд!
Колядки для детей
Коляд, коляд, колядушек —
Хорош с медком оладушек!
А без меду — не таков,
Дайте, тетя, пирогов!
***
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И под печку котят!
***
Колядую, колядую,
Я зайду в избу любую.
Попрошу хозяйку:
Сладостей давай-ка!
И печенья, и конфет,
И с орехами щербет,
И халву, и шоколад,
Пастилу и мармелад,
Вкусное пирожное,
Сладкое мороженое.
Мы и сами будем есть,
И друг друга угощать,
А хозяйку, а хозяйку
Добрым словом поминать!
***
Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко,
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всём вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, от печаль!