Чудо в картинках: самые волшебные поздравления с Рождеством на словах и в анимированных открытках

6 января 2019, 09:02

Главред собрал самые трогательные, яркие поздравления с Рождеством 2019.

  • Самые красивые открытки с Рождеством Фото из открытых источников
  • Самые красивые открытки с Рождеством Фото из открытых источников
  • Самые красивые открытки с Рождеством Фото из открытых источников
  • Самые красивые открытки с Рождеством Фото из открытых источников
  • Самые красивые открытки с Рождеством Фото из открытых источников
  • Самые красивые открытки с Рождеством Фото из открытых источников
  • Самые красивые открытки с Рождеством Фото из открытых источников
  • Самые красивые открытки с Рождеством Фото из открытых источников
  • Самые красивые открытки с Рождеством Фото из открытых источников

7 января Украина отметит Рождество православное-2019. Накануне мы отмечаем Рождественский сочельник

На рождественские праздники украинцам положен дополнительный выходной. Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине

Мы уже писали о том, какие 12 блюд нужно непременно приготовить на вечерю, и даже составили меню на Рождество, заодно разобравшись, как готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгура

Теперь пришел черед рождественских поздравлений. Главред выбрал только самые красивые поздравления с Рождеством в прозе, стихах и картинках.

Поздравления с Рождеством в прозе

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

***

Дорогие браться и сестры во Христе! Мои вам поздравления с ныне рождающимся Христом и молитвенные пожелания возрастать всю жизнь во Христе в меру возраста Его. Как очистить сердце, чтобы приблизиться к великой благочестия тайне: "Бог явился во плоти?" Желаю тебе помощи Богомладенца Христа в богоугодных делах твоих.

***

Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.

***

Поздравляю с Рождеством Христовым и от всей души хочу пожелать светлых и счастливых моментов жизни, великой радости и благодати, щедрости души и милосердия, крепкого здоровья и дружной любящей семьи.

Поздравления с Рождеством короткие

Слава в вышних Богу и на земли мир, в людях благоволение! Христос родился! Славим Его! Одно день Рождения на весь мир!

***

Поздравляю с Рождеством! Желаю светлых мыслей в голове, благополучия в семье, успехов на работе, уюта в доме, здоровья тела, бодрости духа и любви в сердце!

***

2 смс - 116 символов:

Удачи, радости, добра,

Тепла, любви, везенья в дом.

Чтоб жизнь счастливою была,

Всех благ в семье вам. С Рождеством!

***

3 смс - 146 символов:

С Рождеством Христовым! Желаю Вам здоровья, удачи и любви. Пусть в вашем доме царит гармония и понимание. Любви Вам и исполнения заветных желаний.

С Рождеством: стихи

2 смс - 101 символ:

Поздравляю с Рождеством,

С зимним чистым волшебством.

Радости большой желаю,

Пусть Господь оберегает!

***

Поздравляем с Рождеством!

Счастье пусть придет в ваш дом.

От любви сердца пусть тают,

Озорно глаза сверкают.

Наградит пусть Бог везеньем,

Даст вам сил и вдохновенья.

***

Луч рождественской звезды

Пусть хранит вас от беды,

Всем желаю я добра

В светлый праздник Рождества.

***

С Рождеством спешу поздравить,

Веры крепкой пожелать,

Не хандрить, не падать духом

И на Бога уповать.

Пусть подарит свет удачи

Вифлеемская звезда,

Никогда пусть не коснется

Дома вашего нужда.

***

Поздравляю с Рождеством!

Празднуй ты его с умом:

Чтоб не лечь лицом в салат

И в семье был мир и лад.

Счастье пусть к себе поманит

И доходами одарит,

Целый денежный мешок

Пусть тебя повергнет в шок!

***

В рождество тебе желаю

Жить легко и без печали,

Чтоб всегда родные ждали

И друзья не забывали.

Чтоб шесть дней в неделю были

Праздники и выходные,

Отпуск в десять раз длинней

И зарплата раз в пять дней!

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