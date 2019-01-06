Чудо в картинках: самые волшебные поздравления с Рождеством на словах и в анимированных открытках

Главред собрал самые трогательные, яркие поздравления с Рождеством 2019.
7 января Украина отметит Рождество православное-2019. Накануне мы отмечаем Рождественский сочельник.
На рождественские праздники украинцам положен дополнительный выходной. Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине.
Мы уже писали о том, какие 12 блюд нужно непременно приготовить на вечерю, и даже составили меню на Рождество, заодно разобравшись, как готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгура.
Теперь пришел черед рождественских поздравлений. Главред выбрал только самые красивые поздравления с Рождеством в прозе, стихах и картинках.
Поздравления с Рождеством в прозе
Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!
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Дорогие браться и сестры во Христе! Мои вам поздравления с ныне рождающимся Христом и молитвенные пожелания возрастать всю жизнь во Христе в меру возраста Его. Как очистить сердце, чтобы приблизиться к великой благочестия тайне: "Бог явился во плоти?" Желаю тебе помощи Богомладенца Христа в богоугодных делах твоих.
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Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.
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Поздравляю с Рождеством Христовым и от всей души хочу пожелать светлых и счастливых моментов жизни, великой радости и благодати, щедрости души и милосердия, крепкого здоровья и дружной любящей семьи.
Поздравления с Рождеством короткие
Слава в вышних Богу и на земли мир, в людях благоволение! Христос родился! Славим Его! Одно день Рождения на весь мир!
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Поздравляю с Рождеством! Желаю светлых мыслей в голове, благополучия в семье, успехов на работе, уюта в доме, здоровья тела, бодрости духа и любви в сердце!
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2 смс - 116 символов:
Удачи, радости, добра,
Тепла, любви, везенья в дом.
Чтоб жизнь счастливою была,
Всех благ в семье вам. С Рождеством!
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3 смс - 146 символов:
С Рождеством Христовым! Желаю Вам здоровья, удачи и любви. Пусть в вашем доме царит гармония и понимание. Любви Вам и исполнения заветных желаний.
С Рождеством: стихи
2 смс - 101 символ:
Поздравляю с Рождеством,
С зимним чистым волшебством.
Радости большой желаю,
Пусть Господь оберегает!
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Поздравляем с Рождеством!
Счастье пусть придет в ваш дом.
От любви сердца пусть тают,
Озорно глаза сверкают.
Наградит пусть Бог везеньем,
Даст вам сил и вдохновенья.
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Луч рождественской звезды
Пусть хранит вас от беды,
Всем желаю я добра
В светлый праздник Рождества.
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С Рождеством спешу поздравить,
Веры крепкой пожелать,
Не хандрить, не падать духом
И на Бога уповать.
Пусть подарит свет удачи
Вифлеемская звезда,
Никогда пусть не коснется
Дома вашего нужда.
***
Поздравляю с Рождеством!
Празднуй ты его с умом:
Чтоб не лечь лицом в салат
И в семье был мир и лад.
Счастье пусть к себе поманит
И доходами одарит,
Целый денежный мешок
Пусть тебя повергнет в шок!
***
В рождество тебе желаю
Жить легко и без печали,
Чтоб всегда родные ждали
И друзья не забывали.
Чтоб шесть дней в неделю были
Праздники и выходные,
Отпуск в десять раз длинней
И зарплата раз в пять дней!