Как гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременности

12 декабря 2018, 15:15

Главред выяснил, как правильно ворожить на Андрея-2018.

гадание
На Андрея занимались гаданием / Униан

13 декабря православные отпразднуют день памяти Андрея Первозванного 2018. 

Ранее Главред уже писал, что нельзя делать в день Андрея Первозванного и что подарить на День святого Андрея. В этом материале поговорим про гадание на Андрея.

И хотя гадания на Андрея церковь не одобряет, но большинство незамужних девушек это все же не останавливает.

Как правильно гадать на Андрея

Читайте такжеКрасивый новогодний маникюр: как лучше всего накрасить ногти на Новый год-2019Гадают девушки на День Екатерины, и на Андрея, и на Рождество… Однако считается, что именно гадание на Андрея позволяет узнать имя суженого. Вероятно, это связано с тем, именно святому апостолу Андрею молятся незамужние девушки и их родители об удачном замужестве девиц.

Самый простой способ узнать имя суженого – на Андрея положить записочки с мужскими именами на ночь под подушку, одну оставив пустой. Проснувшись утром, нужно первым делом на ощупь вытащить одну из бумажек. Какое имя выпало – так, мол, и будут звать будущего мужа. Если попалась "пустышка", то высшие силы еще не определились с суженым для девушки.

Гадание на Андрея: вещий сон

Судьбу определяли и по сну: считалось, кто приснится девушке в ночь на 13 декабря, с тем ей под венец и идти.

Гадание на Андрея на имя суженого

В ночь с 12 на 13 декабря на улице спрашивали имя первого встречного незнакомого мужчины, то есть простого прохожего. Считалось, что такое же будет и будущего жениха.

Ворожіння на Андрія

Для цього знадобляться білий рушник. Його в ніч на Андрія вивішували за вікном зі словами: "Суджений-ряджений, прийди й утрися".

З ранку рушник забирали, й якщо той був вологим, то у новому році чекали на зустріч і з коханим та весілля.

День Андрея: рецепт вареников на счастье и удачную беременность

Читайте такжеЧто готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовЕсть поверье, что если на Андрея поесть вареников по специальному рецепту, то можно тем самым приманить счастье.

А если при этом выполнить еще одно условие – то и удачно забеременеть в ближайшем будущем. 

Рецепт вареников на счастье

Для теста:

  • мука – 3 стакана,
  • сахар – 1 ч. л.,
  • соль – треть 1 ч. л.,
  • сухие дрожжи – половина пачки.

Начинка может быть любая. Но не забывайте, что у православных все еще продолжается Рождественский пост.

Как готовить:

Смешать ингредиенты и замесить тесто. Вылепить вареники и сварить в подсоленной воде.

При этом считалось, что съесть ровно 29 таких вареников, то женщина сможет вскорости благополучно забеременеть. Именно на 29-й неделе малыш начинается толкаться в утробе матери. А современные врачи как раз на этом сроке уже точно могут установить пол ребенка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник Андрей Первозванный гадания
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:15
Как гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременности
14:48
Автокефалия УПЦ: эксперт предупредил, кто может затормозить процесс Видео
14:40
Порошенко внушил главе Укрпочты задуматься о своей миллионной зарплате
14:16
Убит боевик "Морячок": ликвидирован возможный убийца Василия Слипака Фото Видео
13:19
Колонна военной техники РФ на Крымском мосту попала на видео
13:04
Что нельзя делать в день Андрея Первозванного и что подарить на День святого Андрея Видео
13:01
"Не узнать, старуха!": Алла Пугачева разочаровала внешним видом в прозрачном наряде Видео
12:54
Под Новый год Земле грозит метеоудар — ученые Видео
12:51
Яценюк о решении Конгресса США по Украине: Эта солидарность - важное оружие в нашей борьбе за независимость и достойную жизнь
12:50
Кремль отреагировал на заявление Порошенко о начале войны
12:25
Снег, порывистый ветер, гололедица: синоптик предупредила о непогоде в Киеве на Андрея Видео
12:21
"Такая сочная": Анна Седокова похвасталась бюстом в пикантном наряде Видео
12:15
На форуме Путина переодетого человека выдали за "самого современного робота" Видео
12:05
"Оскар 2019": церемония впервые за 30 лет может пройти без ведущего Видео
12:05
Зачем бизнесу эмоции? мнение
11:43
"Ботокс с морды так и выпирает!": Ани Лорак раскритиковали за изменения во внешности Видео
11:38
В РФ прокомментировали "словоизлияние" Порошенко о войне
11:27
Стали известны продукты, улучшающие сексуальную жизнь Видео
11:18
Украинский хит возглавил рейтинг самых прослушиваемых песен России Видео
11:17
В Москве пропала поддерживающая "русский мир" украинская журналистка
11:02
В Крыму без электричества остались десятки тысяч человек Видео
11:01
Гороскоп на 12.12: как избежать неприятностей и правильно загадывать желание в особенный день 12/12 Видео
10:55
Девушка дня Instagram: модель журнала Maxim Ханна Палмер Фото
10:42
Чат с экс-главой Службы внешней разведки Николаем Маломужем
10:24
Аналитик спрогнозировал колебания курса доллара до конца декабря Видео
10:23
Как обойти таможенную пошлину на посылки в Украине Видео
10:05
Демотиваторы во власти, или Как чиновники отправляют своих детей прочь из Украины мнение
10:02
Авиакомпании Air France и KLM объявили о новогодней акции новости компании
09:59
"Придется демонтировать": эксперт спрогнозировал судьбу Крымского моста Видео
09:54
"Немного по-варварски" и "очень смешно": СМИ выяснили, зачем в Киеве рождественские елки привязали к столбам Видео
09:29
Зеркальная дата — 12.12: что нужно делать в этот день Видео
09:27
Эксперт объяснил, почему Украина не отбивает Донбасс силой Видео
08:58
"Отличный подарок на Николая и Андрея": циклон несет мороз в Украину Видео
08:39
"Это война": Порошенко жестко обратился к Путину Видео
08:37
Чат с российским политологом Лилией Шевцовой
08:26
Украинский Майдан невозможен без Януковича мнение
08:10
Анастасии Волочковой приписали беременность Видео
07:45
"Плевок в имидж Украины": правозащитник раскритиковал восстановление Насирова в должности Видео
07:37
Ученые рассказали, как можно похудеть за выходные без тренировок
07:23
В Конгрессе США принята резолюция по агрессии в Керченском проливе: РФ выдвинуты требования по Украине Видео
07:12
С Днем Сухопутных войск Украины: поздравления в прозе, стихах и открытках Фото Видео
06:57
Керченский кризис: как Германия строит из себя дурочку мнение
06:33
Стали известны самые ворчливые знаки Зодиака Видео
06:14
"Я этим занимаюсь бурно": Даша Астафьева поделилась интимными подробностями своей жизни Видео
05:58
"Шрифт "Береста": у чиновников РФ "отобрали" Times New Roman, Arial и Courier New Видео
05:23
Дерзко и сексуально: украинская певица представила свою коллекцию нижнего белья Фото
04:49
Голодающей Савченко пошли на уступки
04:31
Каждый второй украинец назвал перенос выборов причиной военного положения в Украине
04:10
Известный врач выступил с пламенным постом о пользе презервативов
03:31
Провал Google+: стало известно, почему непопулярную соцсеть закроют раньше срока Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять