Как гадать на Андрея и что есть для счастья и удачной беременности

На Андрея занимались гаданием / Униан

13 декабря православные отпразднуют день памяти Андрея Первозванного 2018.

Ранее Главред уже писал, что нельзя делать в день Андрея Первозванного и что подарить на День святого Андрея. В этом материале поговорим про гадание на Андрея.

И хотя гадания на Андрея церковь не одобряет, но большинство незамужних девушек это все же не останавливает.

Как правильно гадать на Андрея

Читайте такжеКрасивый новогодний маникюр: как лучше всего накрасить ногти на Новый год-2019Гадают девушки на День Екатерины, и на Андрея, и на Рождество… Однако считается, что именно гадание на Андрея позволяет узнать имя суженого. Вероятно, это связано с тем, именно святому апостолу Андрею молятся незамужние девушки и их родители об удачном замужестве девиц.

Самый простой способ узнать имя суженого – на Андрея положить записочки с мужскими именами на ночь под подушку, одну оставив пустой. Проснувшись утром, нужно первым делом на ощупь вытащить одну из бумажек. Какое имя выпало – так, мол, и будут звать будущего мужа. Если попалась "пустышка", то высшие силы еще не определились с суженым для девушки.

Гадание на Андрея: вещий сон

Судьбу определяли и по сну: считалось, кто приснится девушке в ночь на 13 декабря, с тем ей под венец и идти.

Гадание на Андрея на имя суженого

В ночь с 12 на 13 декабря на улице спрашивали имя первого встречного незнакомого мужчины, то есть простого прохожего. Считалось, что такое же будет и будущего жениха.

Ворожіння на Андрія

Для цього знадобляться білий рушник. Його в ніч на Андрія вивішували за вікном зі словами: "Суджений-ряджений, прийди й утрися".

З ранку рушник забирали, й якщо той був вологим, то у новому році чекали на зустріч і з коханим та весілля.

День Андрея: рецепт вареников на счастье и удачную беременность

Читайте такжеЧто готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертовЕсть поверье, что если на Андрея поесть вареников по специальному рецепту, то можно тем самым приманить счастье.

А если при этом выполнить еще одно условие – то и удачно забеременеть в ближайшем будущем.

Рецепт вареников на счастье

Для теста:

мука – 3 стакана,

сахар – 1 ч. л.,

соль – треть 1 ч. л.,

сухие дрожжи – половина пачки.

Начинка может быть любая. Но не забывайте, что у православных все еще продолжается Рождественский пост.

Как готовить:

Смешать ингредиенты и замесить тесто. Вылепить вареники и сварить в подсоленной воде.

При этом считалось, что съесть ровно 29 таких вареников, то женщина сможет вскорости благополучно забеременеть. Именно на 29-й неделе малыш начинается толкаться в утробе матери. А современные врачи как раз на этом сроке уже точно могут установить пол ребенка.